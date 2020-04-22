Гончаренко согласен с Вентурой: назначение жены футбольного тренера – тратить деньги

О КОНТРОЛЕ ЗА ИГРОКАМИ

– Каждый день рассылаем футболистам программу, которую они должны выполнить. Строгой привязки ко времени – когда выходить в онлайн – нет. Но надо регулярно сбрасывать видеоотчеты о проделанной работе.

О СВОЕМ ГРАФИКЕ

– Стараюсь принимать пищу два раза в сутки. Чаще нельзя – иначе наберешь лишние килограммы.Вечером смотрю какой-нибудь фильм. Или запись футбольного матча. Не обязательно с участием ЦСКА. Особенно интересны команды, которые играют по схемам 3-4-3, 3-5-2, 3-4-1-2. Здесь выделяются «Интер», «Лейпциг», «Аталанта».

ОБ ОРИЕНТИРАХ

– Самое большое влияние на меня, как на тренера, оказал Джанрьеро Вентура. Был потрясен его работой, когда проходил стажировку в «Бари». К сожалению, в сборной Италии у Вентуры не получилось. Но у него огромный авторитет в футбольном мире. Например, Лучано Спаллетти тоже говорит: если хочешь что-то почерпнуть для себя, общайся в Вентурой.

Конечно, можно было бы сейчас назвать Юргена Клоппа, Жозе Моуринью, Пепа Гвардиолу, которые определяли тенденции в футболе последних лет. Но мы же говорим о тренерском ремесле как таковом. Я воочию видел, как работает Вентура, и извлек из этого опыта много пользы.

О ПЛАКАТЕ НА СТЕНЕ

– А еще мне очень понравилась фраза, которую Вентура произнес во время посещения Минска. Журналисты спросили, чем занимается его жена. И Джанпьеро ответил: «Тратит заработанные мною деньги». Гениально! Я потом показал эту фразу жене, попросил распечатать и повесить на стену (улыбается).

О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПАНДЕМИИ

– Очень тяжело прогнозировать, как отреагирует команда после такого простоя. Получается как бы длительный отпуск. Хотелось бы, чтобы пауза продлилась не больше полутора месяцев. Но футбол в любом случае не будет прежним даже в случае возобновления. Придется играть поначалу без зрителей – это важный фактор.Возможно, и потом, когда все ограничения снимут, некоторые будут опасаться ходить на стадион.