Александр Руденко. Почему лучший молодой игрок не интересен своему клубу?  - Советский спорт
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22 апреля 2020 14:30ФутболНиколаев Ярослав

Александр Руденко. Почему лучший молодой игрок не интересен своему клубу? 

Наш автор обращает внимание на талантливого спартаковца, который, несмотря на уникальные природные данные, преданность клубу и отличную статистику, до сих пор остается вне поля зрения тренерского штаба. 

Сколько за последние годы было разнообразных восклицаний о том, что в наших клубах перебор заезжих гастролеров, что не хватает воспитанников клуба, для которых многое говорят его цвета? А ведь академии постоянно выдают на-гора огромное количество талантов, которые могли бы со временем стать – уж простите за громкий слог – плотью от плоти основной команды.

Слова произносятся вроде бы правильные, объяснения ищутся как будто бы разумные: тут в клубе проглядели, и талант выпорхнул к конкурентам, тут какие-то агентские игры случились, тут еще что-то. Кажется, выводы сделаны, обидные ошибки не будут повторяться, но все равно… Менеджеры многих команд раз за разом наступают на старые грабли.

История спартаковца Александром Руденко кажется очень показательной. Те, кто внимательно следят за футболом не от случая к случаю, лишь во время дерби или больших матчей, а от тура к туру, прекрасно знают, что этот 21-летний нападающий – довольно перспективный игрок. И авансы, выдававшиеся ему в восторженных оценках специалистов, Руденко давно оправдал. Вспоминается, как три года назад главный тренер молодежной «Севильи» Димас Карраско после игры со «Спартаком» в Юношеской лиге УЕФА не скупился на похвалы: «Для меня Руденко – лучший молодой игрок России. Думаю, через три-четыре года он проявит себя на международной арене».

Лучшим он действительно стал. Не только по формальному признаку – столь юных дебютантов в «Спартаке-2» в ФНЛ еще не было (он впервые вышел на поле в конце 2015 года – 16-летним). Руденко во многом уникален: ему одинаково комфортно и на правой бровке, и на месте центрального нападающего, и на позиции левого атакующего хавбека, и в роли «десятки»… Самое же главное – любой, кто с ним играл или работал, отмечает его прекрасное чутье: способность открыться на грани офсайда, неожиданными действиями обострить игру в чужой штрафной, вовремя вернуться назад и отработать в обороне. Вы много назовете футболистов в этом возрасте с таким набором умений? То-то. И это мы еще не говорим о скоростных качествах Руденко и прекрасной статистике.

Сегодня у основной команды «Спартака» известные трудности. Недавняя смена тренерского штаба повлекла за собой определенные изменения в составе. Далеко не первые изменения за недолгий временной период. И загадка, как, имея такие игровые качества и такие персональные показатели, Руденко каждый раз оказывается вне поля зрения тренеров главного «Спартака».

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Ну, в самом деле, у нас что, избыток игроков его амплуа? При этом Руденко, судя по всему, готов вгрызаться в любой предоставляемый шанс буквально зубами. Когда стало понятно, что уровень немотивированного «Спартака-2» он перерос (у красно-белых элементарно нет турнирных задач, так как регламент не допускает их перехода в премьер-лигу), парень воспользовался возможностью попробовать себя в команде, бьющейся за повышение в классе, – ушел в аренду в «Торпедо».

Сколько за это же время в основе красно-белых не перебывало футболистов, в итоге оказавшихся все равно в других клубах, то есть, по сути, не пришедшихся ко двору, а такой игрок по-прежнему вне основы первой команды!

И камушки эти, наверное, будет справедливо бросить в сторону не только «Спартака», но и молодежной сборной. За команды всех возрастов Александр блистал. А сейчас, будучи самым продуктивным атакующим игроком ФНЛ, ни разу не вызывался. Да, каждый тренер имеет свой взгляд на формирование состава, но согласитесь – это парадокс.

И ладно, если бы переход в «Торпедо» (а теперь появились слухи и про внимание со стороны «Динамо») объяснялся неким конфликтом с тренерским штабом или какими-то иными, чисто человеческими причинами – так нет же, Руденко играл в «Спартаке-2» при всех наставниках. Во главе команды люди менялись, а вот ключевая роль Руденко на поле никем никогда сомнению не подвергалась.

Игроком уже интересовалась итальянская «Сампдория», на него всерьез рассчитывали в немецком «Санкт-Паули», совершенно конкретным был перед зимним перерывом интерес казанского «Рубина». Однако Руденко по-прежнему мечтает о «Спартаке». Жизнь, впрочем, показывает: когда мечта слишком долго остается нереализованной, она перестает быть такой манящей.

Рано или поздно новые горизонты все-таки привлекут игрока. И что тогда? Доставая из сетки ворот очередной мяч, пропущенный после удара Руденко, «Спартак» будет опять искать виноватых? Может, стоит прямо сейчас исправить ситуацию?

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