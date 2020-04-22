Рейтинг наездов. Тупой Васька, покойник Емельяненко, говно в оберточке

Для спортивного комментатора Василия Уткина и телепропагандиста Владимира Соловьева бан в нашем рейтинге продолжается. Оба, напомним, были исключены по той причине, что рейтинг у нас – любительский, а они перешли со своей словесной взаимной ненавистью уже в профессионалы. Вот и все последние дни ребята продолжали «радовать» публику в дежурном режиме, а потому идут вне конкурса.

Уткин объявил о намерении завершить конфликт, посчитав себя победителем в этой войне, которая длится уже две недели, и подытожив: «Соловьев немножко не рассчитал свои силы и почему-то решил на меня прыгнуть. А я думаю, что зря это сделал. Владимир Рудольфович получил очень хорошо». Но «побежденный» и не думает останавливаться. Вот только несколько фраз из его последнего творчества:

«Тупой Васька»;

«Засыпающий, сваливающийся со стула»;

«Ты сказал, что баттл закончен. Дурачок, с тобой еще даже не начали! Ты мне ответь, почему ты, мразь, вымогал деньги у руководителей футбольных клубов за то, чтобы говорить о них хорошо? Быстро ответил!»;

«Кто тебя содержит, жалкое ничтожество, которое не может заработать? Кстати, тебе повезло: выяснилось, что COVID скрывается в мужских яичках и там живет дольше всего. Так что можешь не волноваться – хотя бы эта угроза прошла мимо тебя».

Согласитесь, что коронавирус все-таки не зря пришел в наш мир. В нем точно нужно что-то менять, если такие «возвышенные» личности сегодня являются звездами ТВ.

Да, чуть не забыл. Было еще вот это: «Почему ты устроил свою беттинговую контору? А налоги ты платил?»

Действительно, Василий, как насчет налогов? Осторожно с этим, а то почему-то кажется, что когда аргументы словесные иссякнут, то в дело могут пойти другие методы, благо административный ресурс к этому располагает. А так этого не хотелось бы.

Ну, а теперь о любителях.

1-е место

Александр Емельяненко об Олеге Тактарове:

Мне видео прислали, где Тактаров нелестно отзывается о народах Кавказа. Что могу сказать? Тактаров, ты проститутка.

Крепкие ребята, чьи спортивные подвиги далеко в прошлом, решили переквалифицироваться из бойцов на ринге в рэперов, которые устроили дистанционный баттл. В последние дни Емельяненко и Тактаров обменялись серией неплохих панчлайнов, но все же победу наше жюри присвоило Александру, добавив баллов за внезапность нападения и артистизм.

Тактаров в бой, в общем-то, не ввязывался, начал атаку Емельяненко, объяснив ее причину в своем инстаграме: «Ты же как-то приезжал на Кавказ. Тебя встречали, кормили, оказывали внимание. Ты довольным отсюда уехал. То, что у тебя какие-то разногласия с определенными личностями, не говорит о том, что весь Кавказ плохой. Тебя тоже многие не любят. Мне многие прямым текстом говорят, что ты контрацептив, и после этого видео я теперь согласен с этим абсолютно».

Тактаров, надо заметить, в последнее время резко активизировался на словесном фронте, решив, очевидно, напомнить о себе. Ветеран смешанных единоборств призвал считать себя первым российским чемпионом UFC, пренебрежительно назвав соотечественника Хабиба Нурмагомедова, чемпиона UFC, «ваххабитом из Цумадинского района». На защиту знаменитого бойца, очевидно, и встал Емельяненко.

2-е место

Олег Тактаров об Александре Емельяненко:

Сегодня умер один бывший боец. Умер в моих глазах. Возможно, его очень попросили это записать. Возможно. Но теперь уже все равно. Он умер.

Тактаров написал «траурную» речь и прикрепил к посту отрывок из фильма «Рэмбо: Первая кровь». Олег известен по выступлениям в UFC, но ему также удалось построить актерскую карьеру в США. Он снялся в таких фильмах, как «15 минут славы» и «Хищники». Так что «Рэмбо», видимо, появилось от ностальгии по Голливуду.

По поводу «покойника» - не обращайте внимание. У таких граждан иногда бывают «воскресения». Как поругались, так и помирятся. Не такое видели.

3-е место

Агент Дмитрий Селюк об РПЛ:

Если чемпионат Белоруссии говно, то чемпионат России – это говно в оберточке.

В карантиновое время Селюк, агент Яя Туре и ряда африканских футболистов, на редкость активен на информационном фронте. Большей частью достается Федору Смолову. Вот и на днях Селюк опять учил футболиста уму-разуму.

«Смолов портит репутацию российских футболистов в Испании. Понимаете, он прилетает в Россию и должен 14 дней быть на карантине. 14 дней, кстати, заканчиваются. И я уверен, что до этого Смолов уже выходил. Думаю, на следующей неделе «Сельта» начнет тренироваться, и если Смолов прилетает в Испанию, то ему опять надо 14 дней ждать. Что он будет делать в это время, тоже понятно. Показывает же, что 125 часов наиграл в Counte-Strike. Понимаю, что человеку нечем заняться в 30 лет. Но он мог играть в Counter-Strike в Испании. Какая разница? Федя просто в виртуальном мире находится.

Я на самом деле считаю, что Федя уехал в Россию и в Испанию уже не вернется. Уверен, аренда у него до начала мая. И пусть большую часть зарплаты Смолова «Сельте» переводит «Локомотив», лишние траты испанцам не нужны».

Досталось от «горячего» агента и футбольному чемпионату из соседней страны. «Нравится, что говорят про Белоруссию. «Что за фигню мы смотрим?» А «Слуцк» с минимальным бюджетом идет на первом месте. Да половина из тех, кто смеется, ничего не понимает в футболе.

ЦСКА проигрывает «Лудогорцу», а мы говорим, что белорусский футбол – говно. А венгерский чемпионат вы видели? А болгарский?Понятно, что если чемпионат Белоруссии говно, то чемпионат России – это говно в оберточке.

Нужны люди с образованием, которые смогут принести деньги в клуб. Давайте заработаем. А ответ: «Да быстрее украсть». Про говно в обертке я пошутил, конечно. Инфраструктура в России хорошая, административной составляющей нет».

4-е место

Владислав Радимов об игроках «Краснодара» Вандерсоне и Кайо:

Гниды.

Экс-полузащитник сине-бело-голубых и главный тренер «Зенита-2» прокомментировал скандал вокруг бразильских легионеров «Краснодара», которые устроили вечеринку во время карантина, где распивали спиртные напитки и употребляли непонятный газ.

Многословием Радимов не отличался. Был краток и лаконичен. И видимо немного позабыл свою бурную молодость. Помнится, когда Владислав играл в Болгарии, то местные СМИ писали о подробностях расставания россиянина с софийским «Левски»:

«…причиной недовольства футболистами стало их отвратительное поведение на тренировочном сборе «Левски» в Швейцарии. В этой стране команда готовится к игре Лиги чемпионов против «Железничара» из Сараева. Однако просто так тренироваться у Радимова и его одноклубника Константина Головского не получилось. Они устроили скандал с персоналом отеля, в котором остановилась команда. По некоторой информации, оба россиянина были в нетрезвом состоянии.

Руководство «Левски» тут же прореагировало на это ужасное событие. В результате, исполнительный директор софийской команды Константин Баждеков принял решение отчислить Радимова незамедлительно. При этом российскому легионеру вменялось в вину не только нарушение спортивного режима, но и то, что он подорвал престиж клуба своими действиями».

Так что резковато вы с бразильцами, Владислав. Ну, с кем не бывает.

5-е место

Эдгард Запашный о футбольных фанатах:

Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на «вы» разговаривали.

Нет, мы ничего не перепутали и в курсе, что это история конца прошлого года. Просто на днях она нашла свое продолжение.

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело против руководителя Большого Московского цирка Эдгарда Запашного по 282-й статье УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам принадлежности к социальной группе, совершенные публично с угрозой применения насилия). В правоохранительных органах состава преступления в словах артиста не углядели.

Заявление в СК и прокуратуру подавали фанаты «Спартака», после чего МВД направляло высказывания Запашного на экспертизу. Теперь запомните, что если вы вдруг сгоряча пообещали кому-нибудь что-то переломать и на вас после этого подали заяву, то обращайтесь к Эдгарду – он точно знает, как уладить вопрос.

Общий зачет (за 1-е место начисляется 5 очков, за 2-е – 4 очка, за 3-е – три, за 4-е – два, за 5-е – одно). Лидеры по итогам пяти туров: Уткин – 14 очков, Селюк – 7, А.Емельяненко, Минюст США, Познер – по 5.