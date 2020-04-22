 «Барселона» дошла до ручки. Готова продать название своего стадиона «Реалу» 

БЫЛ «КАМП НОУ» - СТАНЕТ…

Такого еще не было. «Барселона» действительно готова впервые в истории продать права на название 100-тысячного «Камп Ноу» - самого вместительного стадиона в Европе. Вырученные средства президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу обещал направить на борьбу с коронавирусом. Но в полном ли объеме?

Пока права переданы специально созданному клубному фонду. Подыскать спонсора планируют в течение ближайших недель. Наверняка покупатель найдется, даже в столь непростое для большинства потенциальных инвесторов время. И все же от самого факта того, что «Камп Ноу» будет называться как-то иначе, становится жутковато. Как бы за крушением одного, казалось, вечного символа не рухнул бы и сам клуб.

Одной из скрытых целей сделки, как считает издание AS, станет поиск спонсора для осуществления глобальной реконструкции всей клубной инфраструктуры. Проект предполагает появление в центре каталонской столицы целого футбольного комплекса, обрамляющего «Камп Ноу». На это нужно очень-очень много денег. Но в связи с предстоящими в 2021 году президентскими выборами Бартомеу обязан их найти.

Вообще-то коммерческий нейминг – весьма распространенное явление в мире профессионального спорта. Скажем, в Национальной лиге американского футбола (самой успешной в мире) 80 процентов стадионов содержат в названиях бренды. Однако конкретно для испанского чемпионата это прорыв. Сколько в принципе можно заработать на смене привычной вывески? Эксперты прогнозируют, что в случае с «Камп Ноу» речь идет о 36 миллионах евро в год. Для сравнения: «Арсенал» получает от «Эмирейтс» 3,7 млн, «Ман Сити» от «Этихада» – 12 - 14 млн, «Бавария» от «Альянца» – 6 млн…

Но самое забавное: права на название каталонской арены-легенды доступны любому покупателю. Даже ACS Group – компании… президента «Реала» Флорентино Переса. И сами представители «Барсы» не отрицают такого фантастического сценария. На вопрос, может ли на фасаде «Камп Ноу» появится аббревиатура ACS, они дают утвердительный ответ.

МИНУС 200 МИЛЛИОНОВ. МИНИМУМ

Ну а теперь о еще более грустном. В условиях пандемии вся экономика «Барсы» трещит по швам. Изначально потенциальные убытки оценивались в 100 миллионов евро, но теперь их скорректировали до 200. Да, в громадном бюджете все равно остается более 800 миллионов, на 70-процентном урезании зарплат клуб тоже экономит – тем не менее, проблема будет разрастаться. А «подушки безопасности» нет. С одной стороны, сине-гранатовые обязаны совершать трансферы. С другой – не смогут продавать билеты минимум до 15 ноября…

В такой ситуации возвращение из «ПСЖ» Неймара и приобретение у «Интера» Лаутаро Мартинеса для создания аргентинской суперзвязки с Месси – несбыточные мечты. И все это накладывается на внутренние конфликты, раздирающую «Барсу» без всякого коронавируса. После январского увольнения с поста главного тренера Эрнесто Вальверде команду против себя настроил спортивный директор Эрик Абидаль. Его намеки на то, что некоторые игроки «халтурили» с целью ускорить отставку Вальверде взбесили Месси. Примирить стороны попробовал Бартомеу. Но вскоре по позициям самого президента был нанесен мощный удар.

«БАРСАГЕЙТ»

В феврале Бартомеу заподозрили в том, что он через принадлежащую его и доверенному лицу Жауме Масферреру компанию I3 Ventures заказал «атаку» в соцсетях на того же Месси, а также Жерара Пике и некоторых бывших звезд «Барсы» (Хави, Карлеса Пуйоля и даже Хосепа Гвардиолу), не согласных с проводимой клубом политикой. Эта услуга обошлась в миллион, и все средства брались из клубной казны…

В общем, разгорелся коррупционный скандал, в котором Бартомеу все отрицал, но понимал, что спасти его могут только экстраординарные действия. И президент их предпринял, зачистив высшее руководство от неугодных. В начале апреля своих постов лишились шестеро членов правления. Увольнение получилось громким. Бывший вице-президент «Барсы» Эмили Русо на прощание направил в сторону Бартомеу пару ядовитых «стрел».

«Бессмысленно отрицать, что кто-то воровал из клубной кассы. За услугу, цена которой 100 тысяч, платили миллион. Причем в обход финансового комитета. Как это называется? Коррупция», - заявил Русо. Бартомеу обещал подать на него в суд, но пока слова разошлись с делом. Видимо, президенту просто нечем крыть.

«ИГРА ОКОНЧЕНА»

С каждым днем сторонников досрочных выборов все больше, но Бартомеу наотрез отказывается уходить. При этом в его потенциальные преемники уже метит Жоан Лапорта, занимавший президентский пост в 2003 - 2010 годах и сам… обвинявшийся в крупных хищениях. Другой возможный кандидат - предприниматель в сфере высоких технологий Виктор Фонт.

«Мы давно предупреждали, что «Барселона» движется прямиком к идеальному шторму. Мы пережили «дело Неймара», споры между игроками, сотрудниками, скандал в соцсетях. Добавьте к этому неустойчивый спортивный менеджмент и существенное снижение доходов в связи с коронавирусом. Клубу грозит экономическое и моральное банкротство. Игра окончена», – не без доли популизма подвел черту Фонт. И его готовы слушать. Барселона устала от «комбинаций» Бартомеу.

А МОЖЕТ, ШЕЙХИ?

Но кто бы ни руководил сейчас великим клубом, ему придется в течение ограниченного времени совершить коренную перестройку состава, который нельзя до бесконечности строить вокруг Месси. Для этого необходим гениальный функционер. И пока такой на горизонте не появился.

Предвыборная кампания (с участием Бартомеу, Лапорта, Фонта, а еще Хорди Роче, Тони Фрейши и Агусти Бенедито) грозит превратиться в парад уродов. Будущее «Барсы» покрыто туманом – примерно, как перспективы окончательной победы человечества над пандемией. Как бы на том самом горизонте не замаячил очередной ближневосточный шейх, готовый вбухать в престижный, но весьма рисковый проект громадные средства.

Тогда «Барсе» никакого банкротство не грозит. Но останется ли она клубом, за которые болеют миллиарды? Не потеряет ли шарм вместе с заменой любимой вывески «Камп Ноу» на что-то совсем не каталонское?..