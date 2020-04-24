«Локомотиву» светит Лига чемпионов, Драчеву – отставка, а баскетболистам – сокращение зарплат - Советский спорт
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24 апреля 2020 08:25ФутболМысин Николай

«Локомотиву» светит Лига чемпионов, Драчеву – отставка, а баскетболистам – сокращение зарплат

«Советский спорт» – о самом интересном из главных спортивных событий, которые вы могли пропустить со вчерашнего вечера.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ИСПОЛКОМА УЕФА

Главное – в УЕФА, наконец, выступили с конкретной рекомендацией национальным лигам по поводу того, заканчивать сезон досрочно или нет. И определили критерии отбора в еврокубки на будущий сезон. Если вкратце – играть надо! Но если не получится – то не страшно…

Шутки в сторону – Исполком УЕФА подтвердил, что планирует доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы в конце лета. И настоятельно попросил всех, кто возобновит чемпионаты в июне, закончить их к 3 августа. В противном случае матчи внутренних лиг придется проводить одновременно с еврокубками. Посыл здравый и, в общем, логичный. Завершать сезон будут и постараются сделать все, чтобы распределить нагрузку на клубы и игроков, а не заставлять их мчаться «галопом по Европам». То есть – сначала заканчиваем все дела на внутренней арене, потом уже «работаем» на международной.

При этом в УЕФА понимают, что не исключены ситуации, когда в отдельных странах закончить свой чемпионат не получится – не по прихоти или лености местных футбольных чиновников, а по не зависящим от них причинам (например – запрет правительства на проведение спортивных мероприятий вплоть до осени, как в Голландии). В этом случае каждой лиге предлагается определять участников еврокубков на будущий сезон согласно спортивному принципу. То есть – исходя из тех достижений, которые уже были показаны клубами до приостановки турнира. При этом в УЕФА могут и отказать в предоставлении такой путевки, если у них возникнут подозрения в честности, объективности и справедливости выбора ее обладателя. То есть, критерии отбора должны быть прозрачными и понятными.

В отношении РПЛ, которая по-прежнему находится в подвешенном состоянии (возобновление турнира лишь обсуждается, но о конкретных сроках речи пока нет, и будет ли сезон доигран до конца - непонятно), это означает, что напрямую в Лигу чемпионов на будущий год должен попадать «Локомотив» (ну, помимо «Зенита», конечно же). «Краснодару» же придется начинать с квалификации. Места в Лиге Европы должны достаться ЦСКА и «Ростову». И, похоже, «Динамо». Это при условии, что ни в РПЛ, ни в Кубке России больше матчей не будет, и итоги турниров подведут по состоянию «на сейчас». А сами путевки в еврокубки распределят справедливо (как иначе?). Впрочем, до полного закрытия вопроса еще далеко. Ждем дальнейшего развития ситуации.

ДРАЧЕВУ УКАЖУТ НА ВЫХОД?

В российском биатлоне продолжают бушевать страсти. Три недели назад появилось открытое письмо ветеранов, в котором перечислялись ошибки действующего руководства СБР и содержался призыв к отставке ее президента – Владимира Драчева. В какой-то момент показалось, что революции все же не быть – ни на одном из заседаний Правления СБР вопрос о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции поднят не был. Выглядело так, что Драчев все-таки сумел отбиться от «бунтовщиков», но нет… Вчера на сайте Союза была опубликована новость, что такой конференции все же быть. Правда, неизвестно когда. Может, через 2 месяца. Возможно и раньше.

В целом это означает одно – смена власти почти неизбежна. Конечно же, Драчев может выставить свою кандидатуру. И даже допускаем вероятность, что он переизберется на второй срок (хотя толком не отработал и первый). Но, скорее всего, будет иначе. Доверия к кандидатуре действующего главы СБР нет ни на одном уровне – ни среди спортсменов, ни среди ветеранов, ни даже среди чиновников более высокого уровня. Глава Минспорта Олег Матыцин сам высказался в пользу проведения конференции. Скорее всего, дни Драчева на посту президента СБР сочтены. А как иначе – после подобного провального сезона? Неудивительно, что многие считают – лучшее, что он способен сейчас сделать, так это добровольно отправиться в отставку.

ВСПОМИНАЯ О ШАХМАТАХ И НЕПОМНЯЩЕМ

Возможно, вы помните, что последним серьезным турниром, который продолжался во время пандемии, был не чемпионат Белоруссии по футболу, а шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге. Впрочем, прервать пришлось и его. Но сидеть на карантине ведущим мастерам стало скучно, и действующий обладатель короны Магнус Карлсен организовал онлайн-чемпионат. Без каких-либо титулов, но с неплохим призовым фондом (250 тысяч долларов). И почти с тем же составом участников.

Это к тому, что если вы не в курсе – спортивная жизнь умерла не совсем!

В среду прошли уже матчи третьего тура. И наш сильнейший шахматист – он же единственный российский участник турнира - Ян Непомнящий добился красивой победы, выжав Гирю… то есть, Гири – Аниша Гири из Голландии (3:0). Чем укрепил свои шансы на выход в полуфинал.

МОЗГОВ ПРОТИВ «ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ»

Немного баскетбола. В Европе все национальные чемпионаты давно закончили досрочно. Ну, кроме Испании – там все еще мечтают возобновить турнир. Плюс непонятно, что будет с еврокубками, в первую очередь – с Евролигой. По крайней мере, ее тоже надеются доиграть. Но уже, заранее, на всякий случай обсуждают возможность сократить выплаты игрокам – на 20 процентов, если сезон отменят окончательно, или на 15 процентов – если все-таки как-то продолжат. Мера обидная (для игроков), но, видимо, вынужденная – финансовый кризис ударит по клубам гораздо больнее, чем завершение сезона. И для многих их них это грозит банкротством.

Кого вопрос денег не особо волнует, так это Тимофея Мозгова. По последнему контракту в НБА ему все еще должны почти 17 000 000 долларов, и он их обязательно получит – хотя уже давно отчислен из «Орландо». В нынешнем турнире Евролиге ТиМо тоже не играл – из-за травмы колена. Зато нашел время посмотреть, наконец, главный российский фильм о баскетболе – «Движение вверх». И поделился своим впечатлением.

- Ужаснейший фильм! – признался Мозгов. – До последнего его смотреть не хотел. Но в итоге пришлось. Не понравилось. Даже не говорю, что история, пересказанная там, не является правдой. Сама художественная часть картины – полный провал. Это же Marvel какой-то - там ребята летают, чего-то сверху забивают... Такого даже в НБА не видел! Мне показалось, создатели фильма увидели, как делают кино в Америке, и захотели снять что-то похожее. А надо было снять что-то свое.

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