УЕФА будет допускать команды в еврокубки только по спортивному принципу - Советский спорт
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23 апреля 2020 15:35ФутболШарафудинов Виктор

УЕФА будет допускать команды в еврокубки только по спортивному принципу

Стали известны принципы, по которым будут определять участников Лиги чемпионов и Лиги Европы в том случае, если сезон завершен досрочно.

Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира на своей странице в твиттере сообщил о том, какие решения могут быть приняты по итогам сегодняшнего заседания исполнительного комитета УЕФА по поводу ситуации с приостановкой соревнований из-за пандемии коронавируса.

1. УЕФА рекомендует завершить национальные соревнования до 3 августа.

2. УЕФА согласен на любые изменения регламента чемпионатов. Например, на проведение плей-офф для определения чемпиона и участников еврокубков, а также для определения команд, которые понизятся в классе.

3. В случае принятия решения о досрочном завершении чемпионата, места в еврокубках сезона-2020/21 будут распределены исключительно по спортивному принципу с учетом результатов команд в национальных турнирах сезона-2019/20.

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