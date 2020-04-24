Рейтинг наездов. Сверху по кумполу, тюрьма для Кикнадзе, теневая сделка «Спартака»

Профессионалы взаимного уничтожения Василий Уткин и Владимир Соловьев продолжают выступать вне конкурса в нашем рейтинге. Это, правда, касается только их личного баттла, не распространяясь на другие бои с участием журналистов. Вот несколько отрывков из «прекрасного».

Уткин: «Вова, я с тобой не на базаре гавкаться решил. Я хочу унизить тебя и наслаждаюсь, наблюдая, как от одного твита ты пляшешь и поешь у себя в студии... Скажи, пожалуйста, а давно ли ты ходил по улицам? Не в машину свою персональную, с водителем или без, с тонированными стеклами. Давно ли спрашивал в магазине, сколько стоит пачка масла? Конечно, ты этого не знаешь. Потому что, в каком бы ты городе ни находился, включая Комо, русский человек, который тебя встретит, обязательно пошлет тебя».

Соловьев: «Ты, Вася, голову включи. А то знаешь, вот эта рука может голову… в другое положение тебе привести. И долго ты ее потом будешь из своей задницы вытаскивать. Просто сверху по кумполу врежу. Ты, говорят, высокого роста. Ничего, я подпрыгну, я достану. Либо первым ударом тебя загну. Смотри у меня и смотри в оба, озирайся по сторонам. Это тебе, Вася, не языком болтать, это тебе за слова отвечать. Либо извиниться. Это уж выбирай сам».

Еще немного, и на основе народного творчества двух писателей вполне можно делать сериал. «Россия коронавирусная. От человека к обезьяне».

1-е место

Агент Дмитрий СЕЛЮК о Василии КИКНАДЗЕ:

Если посмотреть с точки зрения закона, то это уголовное дело. И врач, и генеральный директор клуба по большому счету могут сесть в тюрьму или как минимум должны быть уволены без права впоследствии работать на таких должностях.

История со смертью защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова стала трагедией для футбольной России. Парню было всего 22 года. 20 апреля в городе Московский во время пробежки ему стало плохо. Жена футболиста вызвала скорую, но медики не смогли спасти спортсмена – он умер от сердечной недостаточности.

23 апреля на Востряковском кладбище в Москве состоялись похороны. Многие клубы, в том числе зарубежные, выразили свои соболезнования. Среди них оказался даже «Реал». В нашем же футбольном мире почти сразу после трагедии разгорелся скандал.

Агент Дмитрий Селюк заострил внимание на том, что это уже второй случай смерти в молодежной системе «Локо» за последние полтора года. В декабре 2018-го при странных обстоятельствах ушел из жизни 18-летний Алексей Ломакин. Как отметил агент, никто не понес за это наказание.

После этого в эфире «Матч ТВ» выступал тренер Андрей Талалаев, рассказав некоторые подробности. «Под контролем медицинского, административного, тренерского штабов более оперативно была бы оказана помощь. Думаю, что парня спасли бы. Другой вопрос, что у Кеши были проблемы с сердцем, и все в «Локомотиве» об этом знали. Виноват и он сам, потому что я слышал, что он писал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск. Виноваты и его агенты, и доктора, которые ведут медицинский контроль», – заявил Талалаев.

На обвинения в адрес сотрудников «Локо» отреагировал гендиректор клуба Василий Кикнадзе: «Не хочу разбирать, кто и что говорил. Скажу только: позор Селюку, позор Талалаеву, позор Моссаковскому». Последний из списка «опозорившихся», кто не в курсе, комментатор «Матч ТВ».

Вот после этого спича Кикнадзе Селюк с Талалаевым с новыми силами набросились на руководство «Локо».

«Когда говорят, что Самохвалов взял ответственность на себя, – это детский лепет. Ни одно уголовное дело этого не пропустит. Руководители реально знали о проблемах с сердцем. В отличие от Кикнадзе, который должен был инициировать расследование, я прошу его провести. Мне говорили, что такие вещи были в Европе, Давиде Астори умер. И сейчас уголовное дело до сих пор идет, думаю, врач там сядет в тюрьму.

Смерть этого парня на его совести. Кикнадзе придется до конца своей жизни жить с тем, что человек погиб практически по его вине», – считает Селюк.

Талалаев поддержал Селюка, подчеркнув, что гендир «Локо» пытается снять с себя ответственность. «Гнусно и непрофессионально. Но ему теперь с этим жить».

Даже не знаешь, что тут сказать. Наверное, стоит пожелать всем молиться об упокоении раба Божьего Иннокентия. Человека, увы, не вернешь. О том, кто виноват и как кого наказывать, знают и позаботятся прежде всего на небесах. Нам же, простым смертным, вряд ли стоило бы желать, чтобы были поломаны еще и другие человеческие судьбы.

2-е место

Владимир СОЛОВЬЕВ о московском «Динамо»:

Я болею за то «Динамо», которое было Министерство внутренних дел. Где были великие, а не те, которых крышуют, непонятно кто оплачивает… Конечно, я за такое «Динамо» болеть не могу. Не могу болеть за «Динамо», которое тренирует хрен знает что за тренер, у которого сынок на Майдане прыгал. И который взял украинское гражданство. Как вообще посмели его пригласить тренировать легендарное «Динамо»?

Это отрывок из знаменитого баттла с Василием Уткиным. Мы посчитали возможным выделить его в отдельную тему. Потому что «Динамо» того заслуживает.

Если уж углубляться в историю, то «Динамо» – это не только МВД, но еще ранее и НКВД, со всеми вытекающими. И со своими великими кураторами. Например, такими как Лаврентий Павлович Берия. Не уж-то этот преступник, на чьей совести десятки тысяч покалеченных судеб, показался симпатичнее Юрия Калитвинцева, который в первом же сезоне работы в клубе вернул «Динамо» в премьер-лигу? А сплавили его туда, самые что ни на есть коренные динамовцы.

«Динамо», надо отдать клубу должное, в полемику с тележурналистом ввязываться не стало, а просто пригласило Соловьева на первый после окончания эпидемии матч команды.

3-е место

Евгений МУРАВЬЕВ о трансфере Ивелина Попова в «Спартак»:

В некоторых жила надежда, что Попов уйдет по схожей схеме, а я продал его в открытую, за шесть миллионов евро. Даже когда «Спартак» предлагал увести в тень половину суммы.

Бывший гендиректор «Кубани» Евгений Муравьев раскрыл не только подробности трансфера Ивелина Попова в «Спартак» в 2015 году. Он много чего интересного поведал миру: «Знаете, за сколько продали Траоре? Его купили, насколько помню, за четыре млн евро, отдали в «Анжи» за два млн евро – столько дошло до кассы «Кубани». В десять раз меньше, чем реальная сумма сделки… Кого «Кубань» только ни продавала – Козлова, Озбилиза, Траоре, Мельгарехо. Но самый дорогой по официальной ведомости – Попов и уже потом, кажется, Каборе. Это ответ на вопросы о печальной судьбе клуба».

После ухода из «Кубани» Муравьев перебрался в Москву. С сентября 2016-го по март 2018 года он занимал должность гендира «Динамо». А покинул столичный клуб после того, как совет директоров большинством голосов принял решение досрочно прекратить его полномочия. Причина – сделка по приобретению защитника Константина Рауша и «не одобренные советом директоров» агентские комиссионные в размере 1,25 млн евро, которые «Динамо» должно было выплатить посреднической компании Golden Toys.

Позже арбитражный суд расторг сделку между клубом и агентами, а часть материалов по делу Golden Toys глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский лично передал министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Один раз Муравьева вызывали свидетелем, было это прошлой весной. Через несколько месяцев дело закрыли.

Вот такой вот у нас футбол.

4-е место

Вячеслав МАЛАФЕЕВ об Артеме ДЗЮБЕ:

Не буду комментировать слова Артема до момента, пока я являюсь сотрудником клуба. Хотя у меня есть много что сказать. Думаю, придет время, когда я смогу прокомментировать определенные его слова, действия и поступки.

Дзюба некоторое время назад в прямом эфире в инстаграме генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки рассказал об отношении к бывшему вратарю «Зенита» Малафееву.

«Если говорить о финансах, то, на мой взгляд, всегда выгодно вкладываться в недвижимость. Но своих секретов я не расскажу. Советовался ли с Малафеевым? Я с ним ничего общего не имею и иметь не хочу, никому не советую».

Конфликт же между футбольными людьми начался в начале 2018 года, когда Малафеев заявил Дзюбе, что того не отпустят в другой клуб для получения игровой практики перед чемпионатом мира.

Малафеев пока на наскоки в свой адрес не отвечает. Но вы не расслабляйтесь, Артем. Вам же сказано: придет время. А там – и час расплаты. Все у Вячеслава получится. Посмотрите, как изящно он наехал на наше государство, заявив, что «в сравнении с Америкой у нас для поддержки бизнеса практически ничего не сделали».

5-е место

Андрей ЛУНЕВ о президентах США:

Больше всего презираю президентов США времен холодной войны. У меня они вызывают антипатию. Также вызывают негатив люди, которые продали СССР как раз американцам. Просто взяли и отдали.

Голкипер «Зенита» рассказал в ютубе, кто из исторических личностей вызывает у него наибольшую антипатию. Судя по всему, главными из них должны быть Рональд Рейган и Джордж Буш-старший, который, по сути, и принял капитуляцию СССР.

Не знаю, какое у вас отношение к американским деятелям, но у меня вот ничего негативного к ним нет. Люди отстаивали интересы своей страны. Что в это время делали наши руководители – другой вопрос. А что делали наши люди, когда на их глазах рушилась великая страна?