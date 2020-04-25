Футбольный гений, который нельзя просчитать на компьютере. Великому Кройфу – 73 - Советский спорт
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25 апреля 2020 09:00ФутболВолохов Юрий

Футбольный гений, который нельзя просчитать на компьютере. Великому Кройфу – 73

В день рождения Йохана Кройфа вспоминаем главные вехи карьеры Летучего голландца, покинувшего нас в 2016 году.

«АЯКС»

Хендрик Йоханнес Кройф появился на свет 25 апреля 1947 года в Амстердаме в семье Германюса Корнелиса Кройфа и Петронеллы Бернарды Драйер. У них был свой небольшой овощной магазин.

В детстве Йохан много играл в футбол на улице, а позже оказался в системе «Аякса». Там быстро распознали талант молодого дарования. Кройф дебютировал за основную команду в 17, а уже в следующем сезоне-1965/66 забил в чемпионате и Кубке страны 25 голов. Игра Кройфа ставила в тупик соперников: легкий и грациозный, он постоянно перемещался как с мячом, так и без, получив прозвище Летучий голландец.

С Кройфом «Аякс» покорил Европу. Три года подряд (1971 - 1973) амстердамцы побеждали в Кубке чемпионов, а их лидер трижды получал «Золотой мяч» (1971, 1973, 1974). В 1974-м, правда, Кройф уже выступал за «Барселону». В «Аяксе» за ним навечно закрепили игровой номер 14. Это единственный подобный случай в истории клуба.

«БАРСЕЛОНА»

С «Аяксом» Кройф становился чемпионом страны восемь раз. В «Барсу» он переходил в ранге суперзвезды, а за его трансфер каталонцы заплатили рекордные по тем временам 922 тысячи фунтов. А настоял на переходе Ринус Михелс – изобретатель голландского «тотального футбола», перебравшийся в столицу Каталонии еще в 1971-м.

Михелс пытался сделать из «Барсы» второй «Аякс» или вторую сборную Голландии, с которой дошел до финала ЧМ-1974. Однако без своих соотечественников на поле у тренера не получалось побеждать. Поэтому-то в конце 1973-го и был приобретен Кройф. А на следующий год в команде появился другой герой ЧМ-1974 Йохан Неескенс. Обновленная «Барса» в блестящем стиле вернула себе чемпионский титул после перерыва в 13 лет! Да еще и разгромила «Реал» в Эль-Класико на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 5:0.

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Кройф стал любимцем каталонских болельщиков. Потом он рассказывал, что мог оказаться и в «Реале», но не захотел ассоциироваться с клубом, связанным с именем диктатора Франко. А в 31 год Летучий голландец уехал в США, где выступал за «Лос-Анжелес Ацтекс» и «Вашингтон Дипломатс».Затем были сезон в «Леванте» и возвращение на родину в «Аякс» и «Фейенорд». Роттердамцы с уже 37-летним Кройфом оформили золотой дубль. Наш герой в 44 матчах отличился 13 раз…

Отдельная и великая страница мирового футбола – это, конечно, тренерская карьера Кройфа в «Барселоне». Сине-гранатовыми он руководил с 1988-го по 1996 год. Выиграл четыре чемпионата Испании, Лигу чемпионов и еще кучу титулов. Но главное – привил команде тот стиль, который потом развивали Франк Райкард, Пеп Гвардиола и последующие наставники. Стиль, по которому мы узнаем сине-гранатовых по сей день.

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СБОРНАЯ ГОЛЛАНДИИ

Мало кто помнит, но до конца 60-х годов прошлого века голландцы считались середняками. После Второй мировой войны они не участвовали в финальных стадиях чемпионатов мира до 1974 года, а на первенствах Европы дебютировали в 1976-м. Взлет команды связан с именами двух людей – Михелса и Кройфа.

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Первый, как уже было сказано, придумал «тотальный футбол», основанный на постоянном перемещении и взаимозаменяемости игроков-универсалов, второй воплощал тренерские идеи в жизнь. Голландцы совершили настоящую футбольную революцию на ЧМ-1974 в Германии.

Игра «оранжевых» тогда поразила весь мир. До финала Кройф и компания в 6 матчах одержала 5 побед при одной ничьей и разнице мячей 14:1. А могла и вообще не пропустить, если бы не автогол центрального защитника Руди Крола. В общем, перед решающим матчем против великолепной сборной ФРГ многие считали фаворитами именно голландцев.

Кройф показал себя конструктором революционной игры еще на первом этапе, хотя в матчах с Уругваем (2:0), Швецией (0:0) и Болгарией (4:1) он не забил ни разу. Второй этап голландцы начали с потрясающей победы в Гельзенкирхене над Аргентиной (4:0)! И вот тут Кройф отличился уже на 11-й минуте. Отклеился от опекуна, получил пас из глубины, обработал мяч и легко обыграл вратаря Даниэля Карневали. Также он забил и четвертый мяч. Но по-настоящему его звездный час пробил в матче за выход в финал против Бразилии.

Голландцы одержали эффектную победу 2:0. Неескенс открыл счет в начале второго тайма, а затем забил и Кройф. Опередил защитника после прострела с фланга и переправил мяч в сетку. Впереди был финал…

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Эти кадры знают многие. После стартового удара сборная Голландии ни разу не дала немцам коснуться мяча, пока Кройфа не был сбит в штрафной Ули Хеннесом. Арбитр Джек Тейлор назначил самый быстрый пенальти в истории финалов чемпионата мира – и Неескенс вывел «оранжевых» вперед.

Увы, двух чемпионов не бывает. В не меньшей степени достойные титула хозяева поля забили дважды до перерыва (отличились Пауль Брайтнер с пенальти и Герд Мюллер). И на морально-волевых (которые были проявлены немцами и в предыдущем матче с другим открытием ЧМ-1974 поляками) довели матч до победы.

«Возможно, я себя обманываю, но мне кажется, куда бы я ни пошел, везде только и говорят, что им очень жаль, что мы не выиграли тот финал у немцев в 1974 году. Они любят наш тотальный футбол. Но я совсем не уверен, что они любили бы его так же, если бы мы победили», – вспоминал потом Кройф, которого в 1974-м ставили в один ряд с Пеле.

К сожалению, Йохан так больше и не сыграл на чемпионатах мира. Серебро 1978-го голландцы завоевали без него. В Аргентину он не полетел из-за конфликта с федерацией футбола. После чего заявил, что за сборную играть не будет.

В 2015-м врачи диагностировали у Кройфа рак легких. Йохан бросил курить. Делал оптимистичные заявления: мол, первый тайм у болезни он выиграл со счетом 2:0. Но 24 марта 2016 года в возрасте 68 лет гений футбола скончался в Барселоне.

ЦИТАТЫ

Кройф оставил после себя множество замечательных цитат. Вот некоторые из них.

Играть в футбол просто, но играть в простой футбол тяжелее всего.

Игроки сейчас могут хорошо бить по воротам только тогда, когда шнурки правильно завязаны. Я в свое время бил по воротам, не обращая внимания на обувь, с обеих ног. Другими словами, я раз в шесть был лучше современных игроков.

Техника — это не умение жонглировать мячом 1000 раз. Любой может сделать это, практикуясь. С таким же успехом вы можете работать в цирке. Техника подразумевает под собой способность отдать передачу в одно касание, с правильной скоростью, на удобную ногу вашему партнеру.

В моей команде вратарь - первый атакующий игрок, а форвард – первый защитник.

В среднем игрок владеет мячом на протяжении 3 минут за матч. Так что самая главная вещь – чем он занят остальные 87 минут без мяча. Вот что определяет игрока - хорош он или нет.

Я не верующий. В Испании 22 игрока читают молитвы перед выходом на поле. Если это работает, то все матчи должны заканчиваться ничьей.

Ужасно, когда талант футболиста оценивают на основе компьютерной статистики. Если бы такое практиковали в мое время, я бы не подошел «Аяксу». Я ведь мог пробить по мячу левой ногой максимум на 15 метров, правой – на 20.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Йохан КРОЙФ

Родился 25 апреля 1947 года в Амстердаме.

Умер 24 марта 2016 года в Барселоне.

Клубная карьера: «Аякс» (1964 — 1973, 1981 - 1983), «Барселона» (1973 — 1978), «Лос-Анджелес Ацтекс» (1979 – 1980), «Вашингтон Дипломатс» (1980, 1981), «Леванте» (1981), «Фейенорд» (1983, 1984).

Карьера в сборной Голландии: 48 матчей, 33 гола. Всего за карьеру забил 425 мячей в 752 матчах.

Тренерская карьера: «Аякс» (1986 - 1988), «Барселона» (1988 – 1996), сборная Каталонии (2009 – 2013).

Командные титулы: 9-кратный чемпион Голландии, 6-кратный обладатель Кубка Голландии, чемпион и обладатель Кубка Испании, 3-кратный победитель Кубка чемпионов, обладатель Суперкубка Европы и Межконтинентального кубка, вице-чемпион мира-1974, бронзовый призер Евро-1976.

Личные титулы: 3-кратный обладатель «Золотого мяча», дважды лучший легионер чемпионата Испании, дважды лучший бомбардир чемпионата Голландии (33 и 25 голов), лучший игрок ЧМ-1974.

Тренерские титулы: обладатель Кубка Голландии, 4-кратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, 3-кратный обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов, 2-кратный победитель Кубка кубков, обладатель Суперкубка Европы.

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