Алексей Сафонов: Цифр не помню, но та встреча с Семиным в ресторане «Сыр» действительно была

«ПЛЕЙ-ОФФ – ЭТО НЕСЕРЬЕЗНО»

– После совместной видеоконференции РПЛ и РФС верите, что российский футбольный сезон будет доигран?

– Да. Если премьер-лига возобновит матчи в середине июня, времени доиграть 8 туров хватит. А к тренировкам, думаю, клубы вернутся уже в середине мая.

– Допускаете нестандартные варианты концовки сезона – плей-офф, группы?

– Да не надо изобретать велосипед! Зачем менять правила по ходу турнира? Есть регламент на этот сезон, по нему и надо играть. Если в будущем введут плей-офф, ради бога. Но в текущем сезоне это несерьезно.

– Владелец «Спартака» Леонид Федун считает возобновление сезона без зрителей экономически нецелесообразным.

– «Спартак» провалил сезон, поэтому Федун так и говорит. Красно-белых это, конечно, не касается, но внизу таблицы хватает команд, которые предпочли бы поставить точку заранее, чтобы не бороться за выживание. Однако спортивный принцип должен возобладать.

– Если РПЛ все же решат не доигрывать, то из премьер-лиги никто не вылетит, а наверх из ФНЛ поднимутся два клуба…

– Я не против расширения премьер-лиги. Вопрос в том, как считать итоговое распределение мест в ФНЛ. Если «Армавир» снялся, значит, надо вычитать результаты матчей с участием этой команды? Тогда «Торпедо», проигравшее «Армавиру» во втором круге, поднимется в зону РПЛ вместо «Химок»… А у тех же химчан сейчас очков поровну с «Чертаново». Как поступить? Вон, в Голландии решили вообще не определять чемпиона. «Аякс» и «Алкмар» пришли к промежуточному финишу с одинаковым результатом, и сезон аннулировали.

«ЛОГИЧНО ПРОВЕСТИ ВСЕ МАТЧИ В ЮЖНЫХ ГОРОДАХ»

– В случае возобновления сезона, легко ли будет клубам оперативно вернуть легионеров из-за границы?

– Топ-клубы точно найдут деньги на частный самолет. Можно, кстати, заказывать коллективные чартеры – для иностранцев, находящихся в одной стране. Это стоит 20 тысяч евро. Но важно еще понимать, согласны ли сами игроки на продление сезона. В «Барселоне» вот решили, что не будут наказывать тех, кто откажется.

– Своим игрокам что бы посоветовали?

– Конечно, продолжать сезон. Им же не в метро предлагают сыграть, а на стадионе без зрителей. И деньги они получают большие.

– Можно ли доиграть все оставшиеся матчи в одном городе? На билетах-то клубы все равно зарабатывать не будут.

– Вполне. Если не в одном городе, так в нескольких. Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Грозный подходят. Это уменьшит количество перелетов, снизит риск заражения, упростит восстановление. Здесь есть здравое зерно. Все будут примерно в равных условиях.

– Согласны, что Кубок России-2019/20 не надо доигрывать?

– Тоже логично. Если Кубок возобновят, а ФНЛ – нет, к чему все идет, как клубы из низшего дивизиона будут готовиться к турниру? Без практики это нереально…Однажды Валерий Лобановский, встретив Вагиза Хидиятуллина после травмы, спросил, как идет восстановление. «Стараюсь, бегаю», – ответил Хидиятуллин. «Я тоже бегаю, – отреагировал Лобановский. – Только в футбол играть не могу…»

«ЕСЛИ КОКОРИН ХОЧЕТ В ЕВРОПУ, НАДО УЕЗЖАТЬ СЕЙЧАС»

– В последнее время участились новости об интересе итальянских клубов к футболистам РПЛ. Видите ли вы в серии А СердараАзмуна, Александра Кокорина, Артема Дзюбу?

– Азмун и Кокорин без проблем там сыграли бы. Оба полностью соответствуют этому уровню по своим футбольным качествам. А вот Дзюбе при всех его плюсах не хватает для серии А скорости. Скорее он мог бы проявить себя в АПЛ. Артем высокий, сильный.

– У Кокорина летом истекает контракт с «Зенитом». При этом его вроде бы хочет видеть у себя «Локомотив». Что бы вы посоветовали футболисту его возраста и умений?

– Если хочет попробовать себя в Европе, надо уезжать сейчас. Возраст такой. А по деньгам в России ему положат больше. Ведь налоги в Италии гораздо выше. Вот пусть и выбирает, что для него важнее.

– По словам Кокорина, в России только два агента – Герман Ткаченко и Олег Артемов – в состоянии организовать серьезный трансфер в Европу. Согласны?

– Возможно, он имел конкретно его трансфер. А так, агентов со связями хватает. Только кого из России Европе предлагать? У меня, скажем, работает Денис Сарсания. Он общается со многими тренерами, включая Дика Адвоката. Если бы кто-то из РПЛ по уровню подходил, предложили бы. А везти футболиста в Европу народ смешить, зачем?

Понятно, что есть исключения. Несколько легионеров условного «Зенита» могли бы переехать в условный «Наполи». Но топовых россиян очень мало. По пальцам одной руки можно пересчитать. Это если брать более-менее серьезные европейские клубы. Если же предлагать игроков командам, занимающим в своих чемпионатах десятые места и ниже, то там и близко не будет таких денег, какие платят в РПЛ. В общем, желательно уехать в Европу молодым, как Александр Головин. До травмы имел шансы попасть туда Далер Кузяев. Дай бог, чтобы он восстановился и вернулся на прежний уровень.

«НИКОЛИЧ – КАК КИНДЕР-СЮРПРИЗ»

– Якобы Кокорин – трансферный приоритет Марко Николича, которого многие СМИ уже «назначили» вместо Юрия Семина в «Локомотив». Верите в такой поворот?

– Надо уважать своих болельщиков, своего тренера. Если Семин финиширует c«Локомотивом» вторым, зачем его менять?.. А вообще, сейчас такой период, что в условиях дефицита новостей их начинают придумывать. Писали, что ЦСКА не будет продлевать контракт с Виктором Гончаренко, после чего Роман Бабаев сразу дал опровержение.

А перед Семиным я снимаю шляпу. Другой на его месте мог бы уже давно всех послать. Его же не первый сезон так давят. Хотя, исходя из результата, претензий к Семину никаких. За последние три года «Локомотив» выиграл чемпионат, Суперкубок, дважды – Кубок,сейчас идет на промежуточном втором месте. Кто в России большего добился?

– То есть, контракт с ним надо продлевать?

– Главное – решать вопрос по-человечески, а не так, как сейчас. Если в клубе считают, что Семин устал, он может стать почетным президентом. Но не надо человека выпихивать. Вспомните, какое уважение проявляли к сэру Алексу Фергюсону, когда он уходил из «МЮ». Семин заслужил такого же отношения.

– Что скажете о Николиче?

– Киндер-сюрприз. В серьезных клубах не работал. Получится у серба – хорошо, не получится – уберут. Больше всего в этой ситуации будет жаль болельщиков.

«ДО СИХ ПОР НЕ ВЕРЮ, ЧТО ДЗЮБА МОГ ЗАЛЕЗТЬ В ЧЕЙ-ТО КОШЕЛЕК»

– Вы хорошо знакомы с бывшим спортивным директором «Динамо» Романом Орещуком?

– Конечно. Он работал у меня в свое время.

– Недавно он сказал, что «Сафонов спас карьеру Дзюбе, когда того выгнали из «Спартака» за историю с кошельком Владимира Быстрова»…

– Уже раз тридцать об этом спрашивали. Думал, тему давно закрыли…Да, я вел дела Дзюбы, когда его не отпускали в другие московские клубы. Тогда возникли варианты с «Томью» и «Амкаром». В итоге договорились с Валерием Непомнящим, и Артем отправился в аренду в Томск. Оттуда он вернулся в хорошей форме и с хорошим послужным списком.

А ту историю ворошить не хочу. Поймите правильно: агент – как адвокат. До сих пор не верю, что Дзюба куда-то залезал. Но я в любом случае был обязан оставаться со своим игроком до конца. Поэтому постарался максимально быстро погасить среди журналистов ненужный шум.

Главной проблемой для Дзюбы тех лет было адаптироваться в чужом городе. Ведь он до этого из Москвы не уезжал. У него здесь мама, папа. Но у Артема все получилось.

– В Томске легче сконцентрироваться на футболе?

– Конечно. Я сам лет шесть-семь работал в Сибири нефтяником и знаю, что там отношения чище – люди уважают друг друга. Дзюба попал в хорошую среду. Томск – молодежный город, болельщики его обожали, плюс там есть театр и прочее.

Мне с «Томью» было несложно договориться, были хорошие отношения с руководством. Поэтому там, помимо Дзюбы, поиграли Ренат Сабитов, Федор Кудряшов, Андрей Иванов, Денис Бояринцев, Мартин Йиранек, Александр Прудников, Илья Гультяев, Павел Погребняк…

Дзюбе как раз нужен был такой тренер, как Непомнящий. Тот мог не только одернуть, но и по голове погладить. Плюс над Артемом шефство взял Валерий Климов, они близко дружили. Валера постарше, опытный парень. Общение с ним Дзюбе многое дало.

– С Валерием Карпиным в «Спартаке» Дзюба не сработался. Бывший нападающий красно-белых Александр Козлов считает, что причиной было необъективное, с точки зрения Артема, отношение тренера к легионерам.

– Да, у Дзюбы были сложные отношения с Карпиным. Но еще больше его поддушивал Роман Асхабадзе. Артему всегда мешало одно качество, особенно в тренировочном процессе: сначала ляпнет что-нибудь, а потом думает. Но вообще-то он искренний, добрый парень. Сейчас вот смотрю: зачем-то зацепился с Ткаченко и Василием Уткиным. Как большой ребенок. Да зачем они тебе нужны?

Понимаю еще баттлы среди рэперов, им это придает популярности. Как у того же Уткина с Владимиром Соловьевым. А футболисту это к чему? Сейчас других проблем хватает.

Да, совместимость – важная вещь. Но ничего страшного в том, что Дзюба и Карпин не сошлись характерами, нет. Время доказало: и Карпин как тренер прибавляет и развивается, и Дзюба как игрок добился многого. Может, как раз та смена обстановки ему на пользу и пошла.

«СЕЙЧАС БЫ ВЫТЯНУЛ ТУ ИСТОРИЮ С САВИНЫМ И ЦСКА»

– Другую историю из далекого прошлого рассказал главный футбольный видеоблогер страны Евгений Савин, с которым вы когда-то работали. Это правда, что в 2007 году он мог перейти из «Амкара» в ЦСКА или «Локомотив»? И правда ли, что вы на переговорах с железнодорожниками пошли на блеф, сказав, что армейцы предлагают Савину зарплату в 80 тысяч долларов в месяц?

– Цифры не помню, но встреча с Семиным в ресторане «Сыр» была, да. Если бы Юрий Палыч тогда был тренером, а не президентом, мы бы подписали контракт с «Локомотивом». А вот с Анатолием Бышовцем у нас отношения не сложились… Семин позицию понял, спокойно пожали друг другу руки. До сих пор с ним нормально общаемся.

С Валерием Газзаевым тоже были нормальные отношения. Савин неделю тренировался с ЦСКА, ему уже выдали 14-й номер.

– Так почему контракт сорвался? Савин говорит, что подъехали какие-то люди из Подмосковья, запросили у Евгения Гинера миллион отступных…

– Знаете, я был еще начинающим агентом. Сейчас вытянул бы ту ситуацию с ЦСКА, но тогда не получилось. Не хватило опыта. Взял ответственность за эпизод на себя, и с Женей мы до сих пор дружим, встречаемся. Просто обидно, что этот опыт я заработал именно на нем. Потом возникали похожие ситуации с контрактами других игроков, и я к ним был уже готов.

– В те годы футбольным агентам братва «забивала стрелки»?

– Для «стрелок» есть специально обученные люди. Я же лучше поделюсь своей прибылью, чем буду куда-то ездить, пальцами рамцевать. Вы же читали интервью Козлова. Если уж какой-то ребенок к Деду Хасану ездил, о чем это говорит? А ведь это «Спартак», за которым стоит «Лукойл»! Но даже у «Лукойла» не было достаточно ресурсов, чтобы на другом уровне все это решить.

– Зато Гинер, судя по рассказу Савина, отказался «вписываться» в историю.

– Гинер отказался, потому что история была перегрета. Там ведь и других проблем хватало. Переговоры по трансферу начинались с полутора миллионов, а «Амкар» дотянул до четырех. Затем начали мозги компостировать, что Савин должен сыграть три матча, потом – шесть. Какая-то чушь. А когда добавилась еще и эта история, мыльный пузырь лопнул.

«ПЕРЕЧИТАЛ НА КАРАНТИНЕ СВОЕГО ЛЮБИМОГО ДОВЛАТОВА»

– Сейчас все новостные ленты забиты конфликтами. Соловьев против Уткина, Дзюба против Ткаченко, Дмитрий Губерниев против Семина, Андрей Талалаев против Василия Кикнадзе…Откуда такой всплеск?

– Результат пустой повестки дня. Людям нечего делать.

– Вы бы в такой конфликт не вступили?

– А зачем? Бывает, журналисты пытаются спровоцировать конфликт. Это когда про игрока пишут, что им интересуются пять клубов. Тогда не выдерживаешь: «Да за этого футболиста два клуба подрались, один говорит – бери себе, другой отвечает – нафиг он мне нужен?» Это все равно, что написать: «Я позвонил Криштиану Роналду. Он сказал, в ближайшие три года в чемпионат России не поедет». Ну, на кого это рассчитано?

– В противостоянии Соловьева и Уткина вы на чьей стороне?

– Не думаю об этом. И, повторюсь, не понимаю, зачем Дзюба связывается с Уткиным. Тот эрудированный начитанный человек, закончил факультет журналистики. Слово – его главный инструмент. Вот если бы Дзюба предложил Василию пробить пенальти… Грустно все это. Раньше все-таки больше о футболе писали, и я знал: если хочу прочесть про чью-то жену, про то, кто с кем спит, и так далее, то открою газету «Твой день». А теперь это везде.

– Ваш рецепт не сойти с ума в самоизоляции?

– Я живу за городом. У нас есть собака, лес рядом. Гуляем с внуками, играем с ними и сыном в футбол, на участке есть маленькие воротики. Плюс журналисты регулярно звонят, общаемся. Так и отвлекаемся от коронавирусных новостей.

– Что порекомендуете из фильмов/сериалов/книг?

– Фильмы – «Шпион и офицер» Романа Полански, «Достать ножи», «Джентльмены», «На Луне». Последняя картина по сюжету похожа на «Холопа», но это не комедия. «Вирус» – отличное южнокорейское кино. А из сериалов понравилось «Возмездие» с Павлом Прилучным.

Если брать книги, то перечитал своего любимого автора Сергея Довлатова. Рекомендую классные короткие рассказы журналиста Ильи Казакова «Девушка за спиной». В остальном – читаю спортивные автобиографии. «Рожденный побеждать» Серхио Агуэро, «Возвращение на пьедестал» Семина, «Одинокий на вершине» Тьерри Анри, биографию Юргена Клоппа, книжки о Йохане Кройфе. Сейчас вот привезут автобиографии Месута Озила и Арсена Венгера. Слава богу, выходит много подобной литературы.

– Вы только футбольные автобиографии читаете?

– Нет, в отношении я всеяден. Читал мемуары Усэйна Болта, Вячеслава Фетисова, Алексея Ковалева, Майка Тайсона… А самая беспощадная автобиография у Андре Агасси. С ним девять месяцев жил журналист, чтобы написать книгу «Откровение».