Рейтинг наездов. Крепостное право в России, говнюк Аршавин, ТВ – зло - Советский спорт
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28 апреля 2020 18:00ФутболКузнецов Дмитрий

Рейтинг наездов. Крепостное право в России, говнюк Аршавин, ТВ – зло

После месяца карантина в нашем хит-параде неожиданно зажглась новая звезда.

1-е место

Вратарь «Крыльев» Евгений ФРОЛОВ о российских властях:

В интернете модно называть то, что сейчас у нас происходит, крепостным правом. У тебя нет никаких прав и свобод, по сути. Ты раб…Хочется открыть людям глаза: все, что нам говорят по ТВ, – зло. И в реальной жизни все по-другому.

Казалось, что дистанционный баттл между тележурналистами Василием Уткиным и Владимиром Соловьевым обречен быть номером один в информационном пространстве долгие дни и недели. Но тут нашелся неожиданный герой, разгромивший нашу жизнь в пух и прах. Хотя вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов, в общем-то, не сказал ничего такого, чего не говорил раньше. На язык он был всегда остер. Разве что на этот раз разговор был долгим, а фразы погорячее.

От футболиста, если вкратце, досталось всем: президенту страны, правительству, депутатам, полиции, чиновникам, московским властям.

Из спортивной тематики было только это: «Я знаю, что рестораны в Москве работают для своих - чиновников, депутатов. Работают фитнес-центры и даже одна ледовая площадка, где власть имущие собираются и играют в хоккей. Никакого коронавируса для них нет.А нас заставляют сидеть дома, при этом никакой помощи от государства абсолютно нет, и нас еще постоянно штрафуют. У людей денег нет, второй месяц дома сидят — и такие штрафы».

Ну, денег нет не у всех. У футболистов их так просто завались. А знаете почему, Евгений? В том числе из-за помощи со стороны государства. Вот вам некоторые подробности заседания, на котором десять лет назад решалась судьба вашей нынешней команды. На встрече с вице-премьером Игорем Сечиным и президентом «Ростехнологии» Сергеем Чемезевымтогда премьер-министр Владимир Путин, среди прочего, затронул тему помощи самарским «Крыльям Советов».

«За время существования высшей лиги клуб ни разу из нее не вылетал. У него и традиции большие, и болельщиков много, поклонников, поэтому нужно поддержать клуб и его болельщиков», — заявил Путин.

«Обеспечение деятельности команды в год - это от 20 до 30 млн долларов США - в зависимости от их планов, трансферов, количества игроков, легионеров и так далее, - доложил Сечин. - Плюс накоплены долговые проблемы. В ближайшие дни, после вашего утверждения нашего плана, проведем работу и постараемся найти решения, согласованные с РФС, Самарской областью и коллективами этих предприятий».

«Расходы должны находиться на уровне здравого смысла, но должны быть достаточными для того, чтобы клуб оставался на высоких позициях, продолжал функционировать, чтобы коллектив сохранился. А компании, список которых вы представили, должны относиться к этому как к серьезной задаче социального характера», — заключил Путин.

Клуб в итоге сохранили. Что касается дня сегодняшнего, то, например, на 2019 год на содержание ФК «Крылья Советов» из бюджета Самарской области выделено 1 млрд рублей. Общий бюджет 1 млдр 300 млн. На зарплату, по данным клуба, уходит чуть меньше 70 процентов.В среднем игроки получают не менее двух млн рублей в месяц.

Теперь понимаете, Евгений, почему многие граждане в стране не живут, а выживают? В том числе и по той причине, что вам, футболистам, платят деньги, которых вы не стоите ни одного раза. Откажитесь от незаслуженных заработков. Покажите пример, а не только критикуйте.

Что же до высказываний футболиста о нашей тяжелой доле, то по форме выражения ничего криминального он не сделал, а по сути сказанного – многое, увы, чистая правда.

2-е место.

Георгий ЧЕРДАНЦЕВ об интервью Фролова журналисту Сергею ЕГОРОВУ:

Журналист, даже если он гений, не может по своему усмотрению публиковать, что хочет.

Телекомментатор Черданцев пытается заткнуть рот человеку, лишая того права высказывать свое мнение. И это, конечно, полное дно. Особенно, когда это слышишь от представителя СМИ.

«Егоров не прав. Именно поэтому так называемая «независимая» журналистика, блогерство и все такое – это очень тонкий лед. Должен быть еще взгляд со стороны. Главного редактора, например. Коллег…Нормальный главред такое интервью никогда бы не опубликовал. Потому что это подстава для того, кто его дал, не подумав о последствиях.Именно поэтому в клубах работают пресс-атташе, без разрешения которых спортсмен пикнуть не имеет права», – написал Черданцев.

Далеко пойдете, Георгий. Такие граждане, как вы, сегодня могут быть очень востребованы. Зачем вам «Матч ТВ»? Это так мелко для фигуры, которая мыслит глобальными категориями, что на всякое мнение должен быть взгляд со стороны и выпускающий это мнение в публичное пространство смотрящий гражданин.

3-е место.

Марат САФИН о футбольном «Спартаке»:

У «Спартака» большие проблемы. Смотрел на игру команды и не понимал, что это. Некоторые товарищи – это просто смех. Как будто их с улицы набрали. Надеюсь, после коронавируса в нашем футболе многое поменяется. Появятся нормальные игроки.

Бывший лидер мирового теннисного рейтинга общался в инстаграме со своим коллегой экс-первой ракеткой России Михаилом Южным. Большей частью разговор шел о теннисе, о российских тренерах, которых Сафин подверг жесткой, даже уничтожающей критике, назвав их физруками, которые не хотят учиться.

«Спартаку» досталось за компанию. Марат знает толк в хорошем футболе. Сейчас в Тушине – точно не такой.

4-е место.

Василий УТКИН об Андрее АРШАВИНЕ:

Есть масса претензий к Аршавину по ходу его карьеры, потому что тип его характера – я думаю, Андрей Сергеевич на меня не обидится, – вполне вписывается в определение говнюк.

По сравнению с тем, что Василий говорит о Владимире Соловьеве, можно сказать, что Аршавину так просто сделал комплимент. Самый яркий игрок сборной России последних полутора десятков лет действительно «не реализовал себя в полной мере, увлекался жизненными благами вопреки своей футбольной сущности».

Андрей и сейчас живет на широкую ногу. Каждый выбирает свой жизненный стиль, что тут скажешь. Что же до его карьеры, то дай бог такую, как у Аршавина, каждому нашему футболисту.

5-е место

Роман ОРЕЩУК об Артеме ДЗЮБЕ:

Не хочу ничего говорить о нем после того, как он назвал всех агентов злом и сказал, что ничего хорошего от них в жизни не получил. Человек забыл, кто дал ему второй шанс. Алексей Николаевич Сафонов спас Дзюбе карьеру, когда его выгнали из «Спартака» после истории с кошельком Владимира Быстрова.

Бывший спортивный директор «Динамо» напомним нападающему «Зенита» и капитану сборной России, что у него короткая память.

Некоторое время назад Дзюба наехал на агентов в интервью генеральному продюсеру «Матч ТВ» Тине Канделаки. «Я сейчас наживу врагов, но агенты в России — это зло. По факту они тебе не помощники. Агент должен быть старшим братом, старшим другом, отцом, который за тебя до конца. Не знаю, как в мире, но в России 99,9 процентов агентов с тобой только тогда, когда у тебя все хорошо. А как только у тебя проблемы — агенты исчезают».

Во-первых, когда такое было, чтобы люди, которых связывает исключительно общий бизнес – выбивание денег от клубов, были человеку как сын и отец? Исчезают агенты ровно в тот момент, когда на игроке больше невозможно заработать. И тому же игроку становятся не нужны агенты, если больше нет шансов заполучить выгодный контракт.

Тут ничего личного.

Во-вторых, зря вы всех под одну гребенку, Артем. Ваш бывший агент Алексей Сафонов, к примеру, вспоминая в интервью «Советскому спорту» о сотрудничестве с вами, ничего плохого не сказал. Напротив.

«Да, я вел дела Дзюбы, когда его не отпускали в другие московские клубы. Тогда возникли варианты с «Томью» и «Амкаром». В итоге договорились с Валерием Непомнящим, и Артем отправился в аренду в Томск. Оттуда он вернулся в хорошей форме и с хорошим послужным списком. А ту историю (с кошельком. – Прим. ред.) ворошить не хочу. Поймите правильно: агент – как адвокат. До сих пор не верю, что Дзюба куда-то залезал. Но я в любом случае был обязан оставаться со своим игроком до конца».

По итогам семи туров: Уткин – 16 очков, Селюк – 12, Соловьев – 8, А. Емельяненко, Минюст США, Познер, Фролов – по 5, Канделаки, Тактаров, Черданцев, Широков – по 4.

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