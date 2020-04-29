Когда вернется спорт – 3. Америка – первая по больным, Россия – последняя по времени

После Восточной Азии, где пандемия в основном уже отступила, и Европы, которая вот-вот начнет играть в футбол, отправляемся через Атлантику, в стан богатейших профессиональных лиг, лидеров мирового спортивного бизнеса. НБА с НХЛ, которым не дали провести концовку регулярных чемпионатов (клубам оставалось сыграть десяток-другой матчей) и плей-офф, в случае окончательной отмены сезона теряют огромные, миллиардные суммы. Неудивительно, что они намерены стоять до последнего и, если придется, играть хоть до осени.
То, что из-за этого хоккей и баскетбол на всей планете могут оказаться в подвешенном состоянии, американцев не сильно смущает, ИИХФ с ФИБА им не указ. Проблема в другом: коронавирус, с опозданием в недельку-другую добравшийся до США из Китая и Европы, устроил там такую свистопляску, какой не было нигде. В среду утром количество заразившихся людей в стране перевалило за миллион – при том, что ни одно другое государство не добралось до отметки вчетверо меньшей. Слишком большая разница, чтобы списать ее на размер населения, активное тестирование и особенности статистического подсчета.
В общем, как это ни прискорбно, в сомнительном «соревновании по вирусу» Америка находится далеко впереди планеты всей. Траурное знамя столицы мировой пандемии давно перешло от Уханя к Нью-Йорку, где с тем или иным исходом переболел уже каждый 52-й – почти два процента населения! И как бы не хорохорилась штаб-квартира НБА, декларирующая начало тренировок уже в мае, это больше похоже на хорошую мину, чем на хорошую игру. Против фактов не попрешь: с тех пор, как эпидемия в Штатах пошла «на взлет», утекло полтора месяца, а проклятый вирус даже не думает отступать. Он продолжает распространяться с практически прежней скоростью, и я, неплохо натренировавшись за последние дни на данных из других стран, не представляю, как американцы сумеют реанимировать свои хоккей с баскетболом раньше июля, а то и августа. Вылечить миллион человек – это вам не шутки.
Статистика эпидемии в крупнейших спортивных странах на континентах кроме Европы и Азии
Начало
Эпидемии
Пик
эпидемии
Всего
заразилось
Прирост
за 5 дней
Болеют
сейчас
Изменение
за 5 дней
Стадия
эпидемии
США
16.03
?
1 012 583
(1/324)
14,3%
838 292
(82,8%)
+11,2%
стабильный
рост
Канада
16.03
6.04
51 150
(1/741)
14,9%
28 936
(56,6%)
+8,5%
медленный
рост
Бразилия
24.03
13.04
73 235
(1/2869)
43,4%
35 608
(48,6%)
+68,8%
рост после
плато
Аргентина
26.03
15.04
4127
(1/10 889)
20,1%
2758
(66,8%)
+20,3%
стабильный
рост
Австралия
15.03
30.03
6745
(1/3809)
1,3%
985
(14,6%)
-40,0%
спад
Приведены данные на 28 апреля. Основной источник – сайт университета Джона Хопкинса. Показатели в скобках: после общего количества заражений - доля от населения страны, в колонке «действующих» больных - процент от числа зараженных.
Думаю, НБА и НХЛ даже при самых оптимистичных сценариях придется использовать какие-то сокращенно-уплотненные турнирные формулы. Хотя если играть без зрителей, в чисто телевизионном варианте (а так, судя по всему, и будет), это даст организаторам шанс провести остаток сезона на преимущественно нейтральных площадках в минимальном количестве городов - тех, где вирус утихомирится быстрее. Например, можно активно задействовать соседнюю Канаду, которая уже преодолела «взлетную» стадию пандемии и вот-вот выйдет на так называемое плато. Правда, власти этой страны вряд ли будут в восторге от перспективы нашествия сотен игроков из насквозь зараженных Штатов.
Хотя при всех тамошних ужасах совсем скоро, 9 мая, в США запланировал крупный вечер смешанных единоборств - тот самый, в котором в апреле должен был участвовать Хабиб Нурмагомедов. После переноса турнира UFC 249 и замены россиянина на Джастина Гэтжи, организаторам все-таки удалось договориться с властями Флориды. Этот штат трудно назвать самым благополучным в плане вируса (31 тысяча больных - больше, чем во всей Канаде), и тем не менее, бои в Джексонсвилле в день 75-летия Победы пока остаются в силе. Как и еще два турнира там же, 13-го и 16-го числа.
С одной стороны, мероприятие сильно отдает запахом «пира во время чумы» и нет никакой гарантии, что за оставшиеся полторы недели ее все-таки не отменят, но с другой… А почему бы ММА и боксу, с их минимальным количеством участников действительно не воскреснуть первыми - и не стать этаким спасительным кругом для большого земного спорта на ближайшие пару месяцев? Согласитесь, 10-15 драчунов с тренерами и секундантами - это история на порядок проще, чем толпа в 30 хоккейных или баскетбольных команд. Их куда реальнее перебросить в любую точку мира, в некоторых из которых скоро и болельщиков на трибуны опять начнут пускать.
Напоследок - о грустном, то бишь, о России.
Поймите правильно: мне вовсе не жаль, что коронавирус развернулся здесь позже большинства других крупных стран, и во многом поэтому наша статистика смертности выглядит сравнительно вегетарианской. Но мы же с вами условились, что ведем речь не про смерть, а про спорт, не так ли? Про время, про «когда все закончится».
Так вот, вынужден констатировать, что в этой «очереди на воскрешение» мы стоим в самом хвосте. Рядом с горемычными соседями из Украины и Белоруссии, у которых стартовый барьер «один зараженный на сто тысяч жителей» эпидемия тоже преодолела в последних числах марта. За нами, как говорили в Союзе, можно не занимать. Хотя там и занимать-то уже толком некому…
Конечно, до миллионно-американских рекордов России по-прежнему далеко – и слава богу. Но ко второму месту в списке лидеров пандемии страна движется сколь быстро, сколь и уверенно. Будто опять вознамерилась догнать-перегнать.
По «действующим» больным мы - уже шестые в мире, и в первых числах мая будем в топ-3. А главное – динамика: так же долго и вертикально, как у России, график распространения коронавируса не «стоит», пардон за двусмысленность, нигде, даже Штаты отдохнут.
И мы ведь с вами ведь понятия не имеем, что творится по стране. Разве можно доверять данным помимо Москвы, области и Петербурга? Разве что валить все остальное в общую кучу, что я и сделал чуть ниже. Кстати, Москва с Нью-Йорком по темпам идут пусть и с гандикапом, но почти ноздря в ноздрю. Что в хороших смыслах (мировые лидеры по количеству проведенных тестов – 730 тысяч у нашего города против 845 у них), что в плохих - по ежедневному приросту заболеваний. Белокаменная стабильно добавляет по две-три тыщи в день, у Большого яблока случалось и вдвое больше.
Динамика развития эпидемии в США
Динамика развития эпидемии в России
Статистика эпидемии в России
Начало
Эпидемии
Пик
эпидемии
Всего
заразилось
Прирост
за 5 дней
Болеют
сейчас
Изменение
за 5 дней
Москва
20.03
?
48 426
(1/262)
42,7%
43 818
(90,5%)
+40,4%
Московская
Область
28.03
?
10 231
(1/751)
40,6%
9846
(96,2%)
+39,9%
Санкт-Петербург
31.03
?
3436
(1/1571)
39,8%
2865
(83,4%)
+38,2%
Остальная
Страна
6.04
?
31 465
(1/3844)
64,8%
27 706
(88,1%)
+62,8%
Россия
в целом
29.03
?
93 558
(1/1569)
49,0%
84 235
(90,0%)
+46,9%
Напрашивается печальный вывод: от эпидемии российский спорт очухается еще о-о-о-чень нескоро. И непонятно, очухается ли вообще. Чай, не Америка и не Европа, у нас это не бизнес, только статьи госрасходов. А с этими расходами ничего хорошего не предвидится – в том числе из-за грохнувшейся нефти, нынче бултыхающейся у отметки 20 баксов за бочку. Внятного потребительского спроса на спорт в стране и прежде не наблюдалось, а теперь, боюсь, пропадет и спрос спонсорско-имиджевый. Что государству, что редким энтузиастам вроде Галицкого, станет элементарно не до того.
Помнится, прошлым летом Александр Логинов и некоторые другие биатлонисты скандалили с СБР по поводу рекламных мест на экипировке. Ха-ха! А о сокращении зарплат поболтать теперь не хотите?
Может, я и сгущаю, но все равно убежден: нынешние разговоры о возобновлении чемпионата РПЛ - полная чушь, о которой надо забыть, и чем быстрей, тем лучше. Американские баскетбол и хоккей, британский и испанский футбол цепляются за свои турниры потому, что их возобновление может стать серьезной инъекцией экономике данных стран в целом. А в России ни о чем подобном речи давно нет, у нас – уж поверьте моему опыту - народ за спорт платить не готов, ему плевать.
Это Нью-Йорк на своих «Никс», «Рейнджерс» и «Айлендерс» рано или поздно обязательно пойдет. В июле, в августе, через год - неважно, просто вопрос времени. И пойдет, уверяю, радостно, с «живыми» долларами в кошельке.
Вот, собственно, и вся разница между двумя разновидностями спорта. Один, тот, что у нас – государственный. Другой, как у них - профессиональный. А вирус он так, случайный лакмус. Покурить-подтвердить зашел.