Когда вернется спорт – 3. Америка – первая по больным, Россия – последняя по времени

После Восточной Азии, где пандемия в основном уже отступила, и Европы, которая вот-вот начнет играть в футбол, отправляемся через Атлантику, в стан богатейших профессиональных лиг, лидеров мирового спортивного бизнеса. НБА с НХЛ, которым не дали провести концовку регулярных чемпионатов (клубам оставалось сыграть десяток-другой матчей) и плей-офф, в случае окончательной отмены сезона теряют огромные, миллиардные суммы. Неудивительно, что они намерены стоять до последнего и, если придется, играть хоть до осени.

США «ПРОБИЛИ» МИЛЛИОН

То, что из-за этого хоккей и баскетбол на всей планете могут оказаться в подвешенном состоянии, американцев не сильно смущает, ИИХФ с ФИБА им не указ. Проблема в другом: коронавирус, с опозданием в недельку-другую добравшийся до США из Китая и Европы, устроил там такую свистопляску, какой не было нигде. В среду утром количество заразившихся людей в стране перевалило за миллион – при том, что ни одно другое государство не добралось до отметки вчетверо меньшей. Слишком большая разница, чтобы списать ее на размер населения, активное тестирование и особенности статистического подсчета.

В общем, как это ни прискорбно, в сомнительном «соревновании по вирусу» Америка находится далеко впереди планеты всей. Траурное знамя столицы мировой пандемии давно перешло от Уханя к Нью-Йорку, где с тем или иным исходом переболел уже каждый 52-й – почти два процента населения! И как бы не хорохорилась штаб-квартира НБА, декларирующая начало тренировок уже в мае, это больше похоже на хорошую мину, чем на хорошую игру. Против фактов не попрешь: с тех пор, как эпидемия в Штатах пошла «на взлет», утекло полтора месяца, а проклятый вирус даже не думает отступать. Он продолжает распространяться с практически прежней скоростью, и я, неплохо натренировавшись за последние дни на данных из других стран, не представляю, как американцы сумеют реанимировать свои хоккей с баскетболом раньше июля, а то и августа. Вылечить миллион человек – это вам не шутки.

Статистика эпидемии в крупнейших спортивных странах на континентах кроме Европы и Азии

Начало Эпидемии Пик эпидемии Всего заразилось Прирост за 5 дней Болеют сейчас Изменение за 5 дней Стадия эпидемии США 16.03 ? 1 012 583 (1/324) 14,3% 838 292 (82,8%) +11,2% стабильный рост Канада 16.03 6.04 51 150 (1/741) 14,9% 28 936 (56,6%) +8,5% медленный рост Бразилия 24.03 13.04 73 235 (1/2869) 43,4% 35 608 (48,6%) +68,8% рост после плато Аргентина 26.03 15.04 4127 (1/10 889) 20,1% 2758 (66,8%) +20,3% стабильный рост Австралия 15.03 30.03 6745 (1/3809) 1,3% 985 (14,6%) -40,0% спад

Приведены данные на 28 апреля. Основной источник – сайт университета Джона Хопкинса. Показатели в скобках: после общего количества заражений - доля от населения страны, в колонке «действующих» больных - процент от числа зараженных.

ДРАКУ ВО ФЛОРИДЕ ПОКА НЕ ОТМЕНЯЮТ

Думаю, НБА и НХЛ даже при самых оптимистичных сценариях придется использовать какие-то сокращенно-уплотненные турнирные формулы. Хотя если играть без зрителей, в чисто телевизионном варианте (а так, судя по всему, и будет), это даст организаторам шанс провести остаток сезона на преимущественно нейтральных площадках в минимальном количестве городов - тех, где вирус утихомирится быстрее. Например, можно активно задействовать соседнюю Канаду, которая уже преодолела «взлетную» стадию пандемии и вот-вот выйдет на так называемое плато. Правда, власти этой страны вряд ли будут в восторге от перспективы нашествия сотен игроков из насквозь зараженных Штатов.

Хотя при всех тамошних ужасах совсем скоро, 9 мая, в США запланировал крупный вечер смешанных единоборств - тот самый, в котором в апреле должен был участвовать Хабиб Нурмагомедов. После переноса турнира UFC 249 и замены россиянина на Джастина Гэтжи, организаторам все-таки удалось договориться с властями Флориды. Этот штат трудно назвать самым благополучным в плане вируса (31 тысяча больных - больше, чем во всей Канаде), и тем не менее, бои в Джексонсвилле в день 75-летия Победы пока остаются в силе. Как и еще два турнира там же, 13-го и 16-го числа.

С одной стороны, мероприятие сильно отдает запахом «пира во время чумы» и нет никакой гарантии, что за оставшиеся полторы недели ее все-таки не отменят, но с другой… А почему бы ММА и боксу, с их минимальным количеством участников действительно не воскреснуть первыми - и не стать этаким спасительным кругом для большого земного спорта на ближайшие пару месяцев? Согласитесь, 10-15 драчунов с тренерами и секундантами - это история на порядок проще, чем толпа в 30 хоккейных или баскетбольных команд. Их куда реальнее перебросить в любую точку мира, в некоторых из которых скоро и болельщиков на трибуны опять начнут пускать.

МЫ - ПОСЛЕДНИЕ В «ОЧЕРЕДИ». ВМЕСТЕ С ЛУКАШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИМ

Напоследок - о грустном, то бишь, о России.

Поймите правильно: мне вовсе не жаль, что коронавирус развернулся здесь позже большинства других крупных стран, и во многом поэтому наша статистика смертности выглядит сравнительно вегетарианской. Но мы же с вами условились, что ведем речь не про смерть, а про спорт, не так ли? Про время, про «когда все закончится».

Так вот, вынужден констатировать, что в этой «очереди на воскрешение» мы стоим в самом хвосте. Рядом с горемычными соседями из Украины и Белоруссии, у которых стартовый барьер «один зараженный на сто тысяч жителей» эпидемия тоже преодолела в последних числах марта. За нами, как говорили в Союзе, можно не занимать. Хотя там и занимать-то уже толком некому…

Конечно, до миллионно-американских рекордов России по-прежнему далеко – и слава богу. Но ко второму месту в списке лидеров пандемии страна движется сколь быстро, сколь и уверенно. Будто опять вознамерилась догнать-перегнать.

По «действующим» больным мы - уже шестые в мире, и в первых числах мая будем в топ-3. А главное – динамика: так же долго и вертикально, как у России, график распространения коронавируса не «стоит», пардон за двусмысленность, нигде, даже Штаты отдохнут.

И мы ведь с вами ведь понятия не имеем, что творится по стране. Разве можно доверять данным помимо Москвы, области и Петербурга? Разве что валить все остальное в общую кучу, что я и сделал чуть ниже. Кстати, Москва с Нью-Йорком по темпам идут пусть и с гандикапом, но почти ноздря в ноздрю. Что в хороших смыслах (мировые лидеры по количеству проведенных тестов – 730 тысяч у нашего города против 845 у них), что в плохих - по ежедневному приросту заболеваний. Белокаменная стабильно добавляет по две-три тыщи в день, у Большого яблока случалось и вдвое больше.

Динамика развития эпидемии в США

Динамика развития эпидемии в России

Статистика эпидемии в России

Начало Эпидемии Пик эпидемии Всего заразилось Прирост за 5 дней Болеют сейчас Изменение за 5 дней Москва 20.03 ? 48 426 (1/262) 42,7% 43 818 (90,5%) +40,4% Московская Область 28.03 ? 10 231 (1/751) 40,6% 9846 (96,2%) +39,9% Санкт-Петербург 31.03 ? 3436 (1/1571) 39,8% 2865 (83,4%) +38,2% Остальная Страна 6.04 ? 31 465 (1/3844) 64,8% 27 706 (88,1%) +62,8% Россия в целом 29.03 ? 93 558 (1/1569) 49,0% 84 235 (90,0%) +46,9%

ДЕНЕГ СТАНЕТ СИЛЬНО МЕНЬШЕ

Напрашивается печальный вывод: от эпидемии российский спорт очухается еще о-о-о-чень нескоро. И непонятно, очухается ли вообще. Чай, не Америка и не Европа, у нас это не бизнес, только статьи госрасходов. А с этими расходами ничего хорошего не предвидится – в том числе из-за грохнувшейся нефти, нынче бултыхающейся у отметки 20 баксов за бочку. Внятного потребительского спроса на спорт в стране и прежде не наблюдалось, а теперь, боюсь, пропадет и спрос спонсорско-имиджевый. Что государству, что редким энтузиастам вроде Галицкого, станет элементарно не до того.

Помнится, прошлым летом Александр Логинов и некоторые другие биатлонисты скандалили с СБР по поводу рекламных мест на экипировке. Ха-ха! А о сокращении зарплат поболтать теперь не хотите?

Может, я и сгущаю, но все равно убежден: нынешние разговоры о возобновлении чемпионата РПЛ - полная чушь, о которой надо забыть, и чем быстрей, тем лучше. Американские баскетбол и хоккей, британский и испанский футбол цепляются за свои турниры потому, что их возобновление может стать серьезной инъекцией экономике данных стран в целом. А в России ни о чем подобном речи давно нет, у нас – уж поверьте моему опыту - народ за спорт платить не готов, ему плевать.

Это Нью-Йорк на своих «Никс», «Рейнджерс» и «Айлендерс» рано или поздно обязательно пойдет. В июле, в августе, через год - неважно, просто вопрос времени. И пойдет, уверяю, радостно, с «живыми» долларами в кошельке.

Вот, собственно, и вся разница между двумя разновидностями спорта. Один, тот, что у нас – государственный. Другой, как у них - профессиональный. А вирус он так, случайный лакмус. Покурить-подтвердить зашел.