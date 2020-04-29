Когда вернется спорт – 3. Америка – первая по больным, Россия – последняя по времени - Советский спорт
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29 апреля 2020 22:11ФутболТигай Лев

Когда вернется спорт – 3. Америка – первая по больным, Россия – последняя по времени

Это последняя из статей о ходе эпидемии в главных спортивных регионах мира. Судя по всему, позже всех к нормальной жизни вернутся две страны – США и наша.

После Восточной Азии, где пандемия в основном уже отступила, и Европы, которая вот-вот начнет играть в футбол, отправляемся через Атлантику, в стан богатейших профессиональных лиг, лидеров мирового спортивного бизнеса. НБА с НХЛ, которым не дали провести концовку регулярных чемпионатов (клубам оставалось сыграть десяток-другой матчей) и плей-офф, в случае окончательной отмены сезона теряют огромные, миллиардные суммы. Неудивительно, что они намерены стоять до последнего и, если придется, играть хоть до осени.

США «ПРОБИЛИ» МИЛЛИОН

То, что из-за этого хоккей и баскетбол на всей планете могут оказаться в подвешенном состоянии, американцев не сильно смущает, ИИХФ с ФИБА им не указ. Проблема в другом: коронавирус, с опозданием в недельку-другую добравшийся до США из Китая и Европы, устроил там такую свистопляску, какой не было нигде. В среду утром количество заразившихся людей в стране перевалило за миллион – при том, что ни одно другое государство не добралось до отметки вчетверо меньшей. Слишком большая разница, чтобы списать ее на размер населения, активное тестирование и особенности статистического подсчета.

В общем, как это ни прискорбно, в сомнительном «соревновании по вирусу» Америка находится далеко впереди планеты всей. Траурное знамя столицы мировой пандемии давно перешло от Уханя к Нью-Йорку, где с тем или иным исходом переболел уже каждый 52-й – почти два процента населения! И как бы не хорохорилась штаб-квартира НБА, декларирующая начало тренировок уже в мае, это больше похоже на хорошую мину, чем на хорошую игру. Против фактов не попрешь: с тех пор, как эпидемия в Штатах пошла «на взлет», утекло полтора месяца, а проклятый вирус даже не думает отступать. Он продолжает распространяться с практически прежней скоростью, и я, неплохо натренировавшись за последние дни на данных из других стран, не представляю, как американцы сумеют реанимировать свои хоккей с баскетболом раньше июля, а то и августа. Вылечить миллион человек – это вам не шутки.

Статистика эпидемии в крупнейших спортивных странах на континентах кроме Европы и Азии

Начало

Эпидемии

Пик

эпидемии

Всего

заразилось

Прирост

за 5 дней

Болеют

сейчас

Изменение

за 5 дней

Стадия

эпидемии

США

16.03

?

1 012 583

(1/324)

14,3%

838 292

(82,8%)

+11,2%

стабильный

рост

Канада

16.03

6.04

51 150

(1/741)

14,9%

28 936

(56,6%)

+8,5%

медленный

рост

Бразилия

24.03

13.04

73 235

(1/2869)

43,4%

35 608

(48,6%)

+68,8%

рост после

плато

Аргентина

26.03

15.04

4127

(1/10 889)

20,1%

2758

(66,8%)

+20,3%

стабильный

рост

Австралия

15.03

30.03

6745

(1/3809)

1,3%

985

(14,6%)

-40,0%

спад

Приведены данные на 28 апреля. Основной источник – сайт университета Джона Хопкинса. Показатели в скобках: после общего количества заражений - доля от населения страны, в колонке «действующих» больных - процент от числа зараженных.

ДРАКУ ВО ФЛОРИДЕ ПОКА НЕ ОТМЕНЯЮТ

Думаю, НБА и НХЛ даже при самых оптимистичных сценариях придется использовать какие-то сокращенно-уплотненные турнирные формулы. Хотя если играть без зрителей, в чисто телевизионном варианте (а так, судя по всему, и будет), это даст организаторам шанс провести остаток сезона на преимущественно нейтральных площадках в минимальном количестве городов - тех, где вирус утихомирится быстрее. Например, можно активно задействовать соседнюю Канаду, которая уже преодолела «взлетную» стадию пандемии и вот-вот выйдет на так называемое плато. Правда, власти этой страны вряд ли будут в восторге от перспективы нашествия сотен игроков из насквозь зараженных Штатов.

Хотя при всех тамошних ужасах совсем скоро, 9 мая, в США запланировал крупный вечер смешанных единоборств - тот самый, в котором в апреле должен был участвовать Хабиб Нурмагомедов. После переноса турнира UFC 249 и замены россиянина на Джастина Гэтжи, организаторам все-таки удалось договориться с властями Флориды. Этот штат трудно назвать самым благополучным в плане вируса (31 тысяча больных - больше, чем во всей Канаде), и тем не менее, бои в Джексонсвилле в день 75-летия Победы пока остаются в силе. Как и еще два турнира там же, 13-го и 16-го числа.

С одной стороны, мероприятие сильно отдает запахом «пира во время чумы» и нет никакой гарантии, что за оставшиеся полторы недели ее все-таки не отменят, но с другой… А почему бы ММА и боксу, с их минимальным количеством участников действительно не воскреснуть первыми - и не стать этаким спасительным кругом для большого земного спорта на ближайшие пару месяцев? Согласитесь, 10-15 драчунов с тренерами и секундантами - это история на порядок проще, чем толпа в 30 хоккейных или баскетбольных команд. Их куда реальнее перебросить в любую точку мира, в некоторых из которых скоро и болельщиков на трибуны опять начнут пускать.

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Напоследок - о грустном, то бишь, о России.

Поймите правильно: мне вовсе не жаль, что коронавирус развернулся здесь позже большинства других крупных стран, и во многом поэтому наша статистика смертности выглядит сравнительно вегетарианской. Но мы же с вами условились, что ведем речь не про смерть, а про спорт, не так ли? Про время, про «когда все закончится».

Так вот, вынужден констатировать, что в этой «очереди на воскрешение» мы стоим в самом хвосте. Рядом с горемычными соседями из Украины и Белоруссии, у которых стартовый барьер «один зараженный на сто тысяч жителей» эпидемия тоже преодолела в последних числах марта. За нами, как говорили в Союзе, можно не занимать. Хотя там и занимать-то уже толком некому…

Конечно, до миллионно-американских рекордов России по-прежнему далеко – и слава богу. Но ко второму месту в списке лидеров пандемии страна движется сколь быстро, сколь и уверенно. Будто опять вознамерилась догнать-перегнать.

По «действующим» больным мы - уже шестые в мире, и в первых числах мая будем в топ-3. А главное – динамика: так же долго и вертикально, как у России, график распространения коронавируса не «стоит», пардон за двусмысленность, нигде, даже Штаты отдохнут.

И мы ведь с вами ведь понятия не имеем, что творится по стране. Разве можно доверять данным помимо Москвы, области и Петербурга? Разве что валить все остальное в общую кучу, что я и сделал чуть ниже. Кстати, Москва с Нью-Йорком по темпам идут пусть и с гандикапом, но почти ноздря в ноздрю. Что в хороших смыслах (мировые лидеры по количеству проведенных тестов – 730 тысяч у нашего города против 845 у них), что в плохих - по ежедневному приросту заболеваний. Белокаменная стабильно добавляет по две-три тыщи в день, у Большого яблока случалось и вдвое больше.

Динамика развития эпидемии в США

virus-usa

Динамика развития эпидемии в России

virus-russia

Статистика эпидемии в России

Начало

Эпидемии

Пик

эпидемии

Всего

заразилось

Прирост

за 5 дней

Болеют

сейчас

Изменение

за 5 дней

Москва

20.03

?

48 426

(1/262)

42,7%

43 818

(90,5%)

+40,4%

Московская

Область

28.03

?

10 231

(1/751)

40,6%

9846

(96,2%)

+39,9%

Санкт-Петербург

31.03

?

3436

(1/1571)

39,8%

2865

(83,4%)

+38,2%

Остальная

Страна

6.04

?

31 465

(1/3844)

64,8%

27 706

(88,1%)

+62,8%

Россия

в целом

29.03

?

93 558

(1/1569)

49,0%

84 235

(90,0%)

+46,9%

ДЕНЕГ СТАНЕТ СИЛЬНО МЕНЬШЕ

Напрашивается печальный вывод: от эпидемии российский спорт очухается еще о-о-о-чень нескоро. И непонятно, очухается ли вообще. Чай, не Америка и не Европа, у нас это не бизнес, только статьи госрасходов. А с этими расходами ничего хорошего не предвидится – в том числе из-за грохнувшейся нефти, нынче бултыхающейся у отметки 20 баксов за бочку. Внятного потребительского спроса на спорт в стране и прежде не наблюдалось, а теперь, боюсь, пропадет и спрос спонсорско-имиджевый. Что государству, что редким энтузиастам вроде Галицкого, станет элементарно не до того.

Помнится, прошлым летом Александр Логинов и некоторые другие биатлонисты скандалили с СБР по поводу рекламных мест на экипировке. Ха-ха! А о сокращении зарплат поболтать теперь не хотите?

Может, я и сгущаю, но все равно убежден: нынешние разговоры о возобновлении чемпионата РПЛ - полная чушь, о которой надо забыть, и чем быстрей, тем лучше. Американские баскетбол и хоккей, британский и испанский футбол цепляются за свои турниры потому, что их возобновление может стать серьезной инъекцией экономике данных стран в целом. А в России ни о чем подобном речи давно нет, у нас – уж поверьте моему опыту - народ за спорт платить не готов, ему плевать.

Это Нью-Йорк на своих «Никс», «Рейнджерс» и «Айлендерс» рано или поздно обязательно пойдет. В июле, в августе, через год - неважно, просто вопрос времени. И пойдет, уверяю, радостно, с «живыми» долларами в кошельке.

Вот, собственно, и вся разница между двумя разновидностями спорта. Один, тот, что у нас – государственный. Другой, как у них - профессиональный. А вирус он так, случайный лакмус. Покурить-подтвердить зашел.

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