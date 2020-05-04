Российский футбол прибавил с переходом на систему «осень-весна». Доказано на цифрах  - Советский спорт
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04 мая 2020 14:23ФутболСергеев Иван

Российский футбол прибавил с переходом на систему «осень-весна». Доказано на цифрах 

Разговоры о том, что РПЛ надо использовать пандемию коронавируса для возвращения к схеме «весна-осень», лишены оснований. Мы проверили это на статистике выступлений российских клубов в Лиге чемпионов. 

Российский футбол отказался от прежнего, постсоветского формата проведения чемпионата в 2011 году. До этого наши клубы начинали соревноваться весной, а заканчивали – осенью. Сезон-2011/12 стал первым в РПЛ, когда чемпион России был определен в те же сроки, что и победители европейских топ-чемпионатов и еврокубков.

Собственно, для синхронизации внутренних турниров с европейскими и был задуман переход на «осень-весну». Если раньше представители России стартовали в еврокубках спустя 8 (!) месяцев после окончания внутреннего сезона, в разгар следующего, когда расклад сил в РПЛ мог кардинально поменяться, то теперь в Лигу чемпионов и Лигу Европы стали попадать те, кто действительно этого в данный момент заслуживал.

Привело ли это к росту результатов? Противники перехода (например, экс-президент РФС Виталий Мутко) обычно сразу вспоминают три трофея, завоеванных при прежней схеме ЦСКА (Кубок УЕФА-2005) и «Зенитом» (Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА-2008). Но правильно ли заострять внимание на единичных успехах в турнире, к которому представители ведущих европейских чемпионатов обычно относятся свысока? И почему бы вместо этого не проанализировать выступление наших клубов в Лиге чемпионов, которая, как ни крути, считается главным мерилом качества футбола в стране?

Именно это мы и сделали, сравнив результаты клубов из России в ЛЧ в 19 сезонах, когда в РПЛ действовала система «весна-осень», и в 9 сезонах с момента перехода на «осень-весну». И вот что получилось. До 1996 года наши команды четырежды оказывались в восьмерке лучших. Но тогда в главном еврокубке участвовали только чемпионы своих стран, что, безусловно, снижало уровень конкуренции. А вот с тех пор, как турнир принял современный вид, мы сподобились на один-единственный четвертьфинал – когда ЦСКА в 2010 году прошел в плей-офф «Севилью» и споткнулся на «Интере».

Есть большой соблазн увидеть здесь тайный смысл: именно после 2010-го Россия и отказалась от «весны-осени». Однако, по большому счету, ничего в худшую сторону с тех пор не изменилось. Да, четвертьфиналов Лиги чемпионов наши клубы с тех пор не видели. Зато «Зенит» дважды выходил в 1/8 финала. И в 2016-м имел все шансы выбить «Бенфику»… Вообще, один-два удачно или неудачно проведенных матча погоды не делают. Если же суммировать всю статистику, то получится, что процент побед российских представителей в ЛЧ даже вырос.

В 19 «дореформенных» сезонах мы выиграли 63 из 198 матчей главного еврокубка (31,8%), в 9 «послереформенных» - 50 из 148 (33,8%). То есть, наблюдается незначительный прогресс. И уж точно нельзя говорить о каком-то провале.

РЕЗУЛЬТАТЫ В ЛЧ ПРИ СИСТЕМЕ «ВЕСНА-ОСЕНЬ» В РПЛ

19 сезонов, 63 победы (31,8 процента от числа матчей), 50 ничьих, 85 поражений, лучший результат – 1/4 финала

РЕЗУЛЬТАТЫ В ЛЧ ПРИ СИСТЕМЕ «ОСЕНЬ-ВЕСНА» В РПЛ

9 сезонов, 50 побед (33,8 процента от числа матчей), 30 ничьих, 68 поражений, лучший результат – 1/8 финала

Российские клубы в Лиге чемпионов

Сезон

Клубы

В

Н

П

Результат

1992/93

ЦСКА

3

3

4

4-е место в группе

1993/94

Спартак

5

3

2

3-е место в группе

1994/95

Спартак

1

2

3

3-е место в группе

1995/96

Спартак

7

1

0

1/4 финала

1996/97

Алания

0

0

2

Квалификация

1997/98

Спартак

0

1

1

Квалификация

1998/99

Спартак

4

2

2

3-е место в группе

1999/00

ЦСКА

1

0

1

Квалификация

Спартак

3

2

3

3-е место в группе

2000/01

Локомотив

0

0

2

Квалификация

Спартак

5

1

6

4-е место в группе 2-го этапа

2001/02

Локомотив

3

1

4

3-е место в группе

Спартак

0

2

4

4-е место в группе

2002/03

Локомотив

3

3

8

4-е место в группе 2-го этапа

Спартак

0

0

6

4-е место в группе

2003/04

ЦСКА

0

1

1

Квалификация

Локомотив

4

2

4

1/8 финала

2004/05

ЦСКА

4

3

3

3-е место в группе

2005/06

Локомотив

1

2

1

Квалификация

2006/07

Спартак

2

5

3

3-е место в группе

ЦСКА

4

2

2

3-е место в группе

2007/08

Спартак

0

2

0

Квалификация

ЦСКА

0

1

5

4-е место в группе

2008/09

Спартак

0

0

2

Квалификация

Зенит

1

2

3

3-е место в группе

2009/10

Динамо

1

0

1

Квалификация

ЦСКА

4

2

4

1/4 финала

Рубин

1

3

2

3-е место в группе

2010/11

Зенит

2

1

1

Квалификация

Рубин

1

3

2

3-е место в группе

Спартак

3

0

3

3-е место в группе

2011/12

Рубин

2

1

1

Квалификация

ЦСКА

2

3

3

1/8 финала

Зенит

3

3

2

1/8 финала

2012/13

Спартак

2

1

5

4-е место в группе

Зенит

2

1

3

3-е место в группе

2013/14

Зенит

6

3

3

1/8 финала

ЦСКА

1

0

5

4-е место в группе

2014/15

Зенит

5

1

4

3-е место в группе

ЦСКА

1

2

3

4-е место в группе

2015/16

ЦСКА

3

2

5

4-е место в группе

Зенит

5

0

3

1/8 финала

2016/17

Ростов

3

4

3

3-е место в группе

ЦСКА

0

3

3

4-е место в группе

2017/18

ЦСКА

7

0

3

3-е место в группе

Спартак

1

3

2

3-е место в группе

2018/19

Спартак

0

1

1

Квалификация

Локомотив

1

0

5

4-е место в группе

ЦСКА

2

1

3

4-е место в группе

2019/20

Краснодар

1

0

3

Квалификация

Локомотив

1

0

5

4-е место в группе

Зенит

2

1

3

4-е место в группе

Другое дело, что в целом мы, конечно, топчемся на месте. И переходы-возвращения к системам розыгрыша чемпионата нас точно не спасут. Надо думать о чем-то более важном. Скажем, о зарплатах футболистов, лимитах на легионеров, контрактах с телевидением.

И не слушайте тех, кто говорит, что вся Европа скоро начнет играть по системе «весна-осень». Это выдумки, навеянные пандемией. На сегодняшний день в Старом Свете по «советской» схеме чемпионаты проводятся в 13 странах. Их количество в обозримом будущем не увеличится. Никаких предпосылок к этому просто нет. И России не надо поддаваться на провокации, чтобы ни рассказывал об общеевропейских футбольных тенденциях Мутко.

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