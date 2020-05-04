Российский футбол прибавил с переходом на систему «осень-весна». Доказано на цифрах 

Российский футбол отказался от прежнего, постсоветского формата проведения чемпионата в 2011 году. До этого наши клубы начинали соревноваться весной, а заканчивали – осенью. Сезон-2011/12 стал первым в РПЛ, когда чемпион России был определен в те же сроки, что и победители европейских топ-чемпионатов и еврокубков.
Собственно, для синхронизации внутренних турниров с европейскими и был задуман переход на «осень-весну». Если раньше представители России стартовали в еврокубках спустя 8 (!) месяцев после окончания внутреннего сезона, в разгар следующего, когда расклад сил в РПЛ мог кардинально поменяться, то теперь в Лигу чемпионов и Лигу Европы стали попадать те, кто действительно этого в данный момент заслуживал.
Привело ли это к росту результатов? Противники перехода (например, экс-президент РФС Виталий Мутко) обычно сразу вспоминают три трофея, завоеванных при прежней схеме ЦСКА (Кубок УЕФА-2005) и «Зенитом» (Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА-2008). Но правильно ли заострять внимание на единичных успехах в турнире, к которому представители ведущих европейских чемпионатов обычно относятся свысока? И почему бы вместо этого не проанализировать выступление наших клубов в Лиге чемпионов, которая, как ни крути, считается главным мерилом качества футбола в стране?
Именно это мы и сделали, сравнив результаты клубов из России в ЛЧ в 19 сезонах, когда в РПЛ действовала система «весна-осень», и в 9 сезонах с момента перехода на «осень-весну». И вот что получилось. До 1996 года наши команды четырежды оказывались в восьмерке лучших. Но тогда в главном еврокубке участвовали только чемпионы своих стран, что, безусловно, снижало уровень конкуренции. А вот с тех пор, как турнир принял современный вид, мы сподобились на один-единственный четвертьфинал – когда ЦСКА в 2010 году прошел в плей-офф «Севилью» и споткнулся на «Интере».
Есть большой соблазн увидеть здесь тайный смысл: именно после 2010-го Россия и отказалась от «весны-осени». Однако, по большому счету, ничего в худшую сторону с тех пор не изменилось. Да, четвертьфиналов Лиги чемпионов наши клубы с тех пор не видели. Зато «Зенит» дважды выходил в 1/8 финала. И в 2016-м имел все шансы выбить «Бенфику»… Вообще, один-два удачно или неудачно проведенных матча погоды не делают. Если же суммировать всю статистику, то получится, что процент побед российских представителей в ЛЧ даже вырос.
В 19 «дореформенных» сезонах мы выиграли 63 из 198 матчей главного еврокубка (31,8%), в 9 «послереформенных» - 50 из 148 (33,8%). То есть, наблюдается незначительный прогресс. И уж точно нельзя говорить о каком-то провале.
РЕЗУЛЬТАТЫ В ЛЧ ПРИ СИСТЕМЕ «ВЕСНА-ОСЕНЬ» В РПЛ
19 сезонов, 63 победы (31,8 процента от числа матчей), 50 ничьих, 85 поражений, лучший результат – 1/4 финала
РЕЗУЛЬТАТЫ В ЛЧ ПРИ СИСТЕМЕ «ОСЕНЬ-ВЕСНА» В РПЛ
9 сезонов, 50 побед (33,8 процента от числа матчей), 30 ничьих, 68 поражений, лучший результат – 1/8 финала
Российские клубы в Лиге чемпионов
Сезон
Клубы
В
Н
П
Результат
1992/93
ЦСКА
3
3
4
4-е место в группе
1993/94
Спартак
5
3
2
3-е место в группе
1994/95
Спартак
1
2
3
3-е место в группе
1995/96
Спартак
7
1
0
1/4 финала
1996/97
Алания
0
0
2
Квалификация
1997/98
Спартак
0
1
1
Квалификация
1998/99
Спартак
4
2
2
3-е место в группе
1999/00
ЦСКА
1
0
1
Квалификация
Спартак
3
2
3
3-е место в группе
2000/01
Локомотив
0
0
2
Квалификация
Спартак
5
1
6
4-е место в группе 2-го этапа
2001/02
Локомотив
3
1
4
3-е место в группе
Спартак
0
2
4
4-е место в группе
2002/03
Локомотив
3
3
8
4-е место в группе 2-го этапа
Спартак
0
0
6
4-е место в группе
2003/04
ЦСКА
0
1
1
Квалификация
Локомотив
4
2
4
1/8 финала
2004/05
ЦСКА
4
3
3
3-е место в группе
2005/06
Локомотив
1
2
1
Квалификация
2006/07
Спартак
2
5
3
3-е место в группе
ЦСКА
4
2
2
3-е место в группе
2007/08
Спартак
0
2
0
Квалификация
ЦСКА
0
1
5
4-е место в группе
2008/09
Спартак
0
0
2
Квалификация
Зенит
1
2
3
3-е место в группе
2009/10
Динамо
1
0
1
Квалификация
ЦСКА
4
2
4
1/4 финала
Рубин
1
3
2
3-е место в группе
2010/11
Зенит
2
1
1
Квалификация
Рубин
1
3
2
3-е место в группе
Спартак
3
0
3
3-е место в группе
2011/12
Рубин
2
1
1
Квалификация
ЦСКА
2
3
3
1/8 финала
Зенит
3
3
2
1/8 финала
2012/13
Спартак
2
1
5
4-е место в группе
Зенит
2
1
3
3-е место в группе
2013/14
Зенит
6
3
3
1/8 финала
ЦСКА
1
0
5
4-е место в группе
2014/15
Зенит
5
1
4
3-е место в группе
ЦСКА
1
2
3
4-е место в группе
2015/16
ЦСКА
3
2
5
4-е место в группе
Зенит
5
0
3
1/8 финала
2016/17
Ростов
3
4
3
3-е место в группе
ЦСКА
0
3
3
4-е место в группе
2017/18
ЦСКА
7
0
3
3-е место в группе
Спартак
1
3
2
3-е место в группе
2018/19
Спартак
0
1
1
Квалификация
Локомотив
1
0
5
4-е место в группе
ЦСКА
2
1
3
4-е место в группе
2019/20
Краснодар
1
0
3
Квалификация
Локомотив
1
0
5
4-е место в группе
Зенит
2
1
3
4-е место в группе
Другое дело, что в целом мы, конечно, топчемся на месте. И переходы-возвращения к системам розыгрыша чемпионата нас точно не спасут. Надо думать о чем-то более важном. Скажем, о зарплатах футболистов, лимитах на легионеров, контрактах с телевидением.
И не слушайте тех, кто говорит, что вся Европа скоро начнет играть по системе «весна-осень». Это выдумки, навеянные пандемией. На сегодняшний день в Старом Свете по «советской» схеме чемпионаты проводятся в 13 странах. Их количество в обозримом будущем не увеличится. Никаких предпосылок к этому просто нет. И России не надо поддаваться на провокации, чтобы ни рассказывал об общеевропейских футбольных тенденциях Мутко.