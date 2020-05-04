Российский футбол прибавил с переходом на систему «осень-весна». Доказано на цифрах 

Российский футбол отказался от прежнего, постсоветского формата проведения чемпионата в 2011 году. До этого наши клубы начинали соревноваться весной, а заканчивали – осенью. Сезон-2011/12 стал первым в РПЛ, когда чемпион России был определен в те же сроки, что и победители европейских топ-чемпионатов и еврокубков.

Собственно, для синхронизации внутренних турниров с европейскими и был задуман переход на «осень-весну». Если раньше представители России стартовали в еврокубках спустя 8 (!) месяцев после окончания внутреннего сезона, в разгар следующего, когда расклад сил в РПЛ мог кардинально поменяться, то теперь в Лигу чемпионов и Лигу Европы стали попадать те, кто действительно этого в данный момент заслуживал.

Привело ли это к росту результатов? Противники перехода (например, экс-президент РФС Виталий Мутко) обычно сразу вспоминают три трофея, завоеванных при прежней схеме ЦСКА (Кубок УЕФА-2005) и «Зенитом» (Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА-2008). Но правильно ли заострять внимание на единичных успехах в турнире, к которому представители ведущих европейских чемпионатов обычно относятся свысока? И почему бы вместо этого не проанализировать выступление наших клубов в Лиге чемпионов, которая, как ни крути, считается главным мерилом качества футбола в стране?

Именно это мы и сделали, сравнив результаты клубов из России в ЛЧ в 19 сезонах, когда в РПЛ действовала система «весна-осень», и в 9 сезонах с момента перехода на «осень-весну». И вот что получилось. До 1996 года наши команды четырежды оказывались в восьмерке лучших. Но тогда в главном еврокубке участвовали только чемпионы своих стран, что, безусловно, снижало уровень конкуренции. А вот с тех пор, как турнир принял современный вид, мы сподобились на один-единственный четвертьфинал – когда ЦСКА в 2010 году прошел в плей-офф «Севилью» и споткнулся на «Интере».

Есть большой соблазн увидеть здесь тайный смысл: именно после 2010-го Россия и отказалась от «весны-осени». Однако, по большому счету, ничего в худшую сторону с тех пор не изменилось. Да, четвертьфиналов Лиги чемпионов наши клубы с тех пор не видели. Зато «Зенит» дважды выходил в 1/8 финала. И в 2016-м имел все шансы выбить «Бенфику»… Вообще, один-два удачно или неудачно проведенных матча погоды не делают. Если же суммировать всю статистику, то получится, что процент побед российских представителей в ЛЧ даже вырос.

В 19 «дореформенных» сезонах мы выиграли 63 из 198 матчей главного еврокубка (31,8%), в 9 «послереформенных» - 50 из 148 (33,8%). То есть, наблюдается незначительный прогресс. И уж точно нельзя говорить о каком-то провале.

РЕЗУЛЬТАТЫ В ЛЧ ПРИ СИСТЕМЕ «ВЕСНА-ОСЕНЬ» В РПЛ

19 сезонов, 63 победы (31,8 процента от числа матчей), 50 ничьих, 85 поражений, лучший результат – 1/4 финала

РЕЗУЛЬТАТЫ В ЛЧ ПРИ СИСТЕМЕ «ОСЕНЬ-ВЕСНА» В РПЛ

9 сезонов, 50 побед (33,8 процента от числа матчей), 30 ничьих, 68 поражений, лучший результат – 1/8 финала

Российские клубы в Лиге чемпионов

Сезон Клубы В Н П Результат 1992/93 ЦСКА 3 3 4 4-е место в группе 1993/94 Спартак 5 3 2 3-е место в группе 1994/95 Спартак 1 2 3 3-е место в группе 1995/96 Спартак 7 1 0 1/4 финала 1996/97 Алания 0 0 2 Квалификация 1997/98 Спартак 0 1 1 Квалификация 1998/99 Спартак 4 2 2 3-е место в группе 1999/00 ЦСКА 1 0 1 Квалификация Спартак 3 2 3 3-е место в группе 2000/01 Локомотив 0 0 2 Квалификация Спартак 5 1 6 4-е место в группе 2-го этапа 2001/02 Локомотив 3 1 4 3-е место в группе Спартак 0 2 4 4-е место в группе 2002/03 Локомотив 3 3 8 4-е место в группе 2-го этапа Спартак 0 0 6 4-е место в группе 2003/04 ЦСКА 0 1 1 Квалификация Локомотив 4 2 4 1/8 финала 2004/05 ЦСКА 4 3 3 3-е место в группе 2005/06 Локомотив 1 2 1 Квалификация 2006/07 Спартак 2 5 3 3-е место в группе ЦСКА 4 2 2 3-е место в группе 2007/08 Спартак 0 2 0 Квалификация ЦСКА 0 1 5 4-е место в группе 2008/09 Спартак 0 0 2 Квалификация Зенит 1 2 3 3-е место в группе 2009/10 Динамо 1 0 1 Квалификация ЦСКА 4 2 4 1/4 финала Рубин 1 3 2 3-е место в группе 2010/11 Зенит 2 1 1 Квалификация Рубин 1 3 2 3-е место в группе Спартак 3 0 3 3-е место в группе 2011/12 Рубин 2 1 1 Квалификация ЦСКА 2 3 3 1/8 финала Зенит 3 3 2 1/8 финала 2012/13 Спартак 2 1 5 4-е место в группе Зенит 2 1 3 3-е место в группе 2013/14 Зенит 6 3 3 1/8 финала ЦСКА 1 0 5 4-е место в группе 2014/15 Зенит 5 1 4 3-е место в группе ЦСКА 1 2 3 4-е место в группе 2015/16 ЦСКА 3 2 5 4-е место в группе Зенит 5 0 3 1/8 финала 2016/17 Ростов 3 4 3 3-е место в группе ЦСКА 0 3 3 4-е место в группе 2017/18 ЦСКА 7 0 3 3-е место в группе Спартак 1 3 2 3-е место в группе 2018/19 Спартак 0 1 1 Квалификация Локомотив 1 0 5 4-е место в группе ЦСКА 2 1 3 4-е место в группе 2019/20 Краснодар 1 0 3 Квалификация Локомотив 1 0 5 4-е место в группе Зенит 2 1 3 4-е место в группе

Другое дело, что в целом мы, конечно, топчемся на месте. И переходы-возвращения к системам розыгрыша чемпионата нас точно не спасут. Надо думать о чем-то более важном. Скажем, о зарплатах футболистов, лимитах на легионеров, контрактах с телевидением.

И не слушайте тех, кто говорит, что вся Европа скоро начнет играть по системе «весна-осень». Это выдумки, навеянные пандемией. На сегодняшний день в Старом Свете по «советской» схеме чемпионаты проводятся в 13 странах. Их количество в обозримом будущем не увеличится. Никаких предпосылок к этому просто нет. И России не надо поддаваться на провокации, чтобы ни рассказывал об общеевропейских футбольных тенденциях Мутко.