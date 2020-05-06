«В 2006-м «Локо» уже менял главного тренера за 8 туров до конца. Закончилось плохо для всех» - Советский спорт
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06 мая 2020 18:00ФутболГригорьевская Юлия

«В 2006-м «Локо» уже менял главного тренера за 8 туров до конца. Закончилось плохо для всех»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников, рассуждая о возможной замене Семина на Николича, вспомнил, как 14 лет Муслин в похожей ситуации уступил должность главного тренера Долматову.

– Некоторые СМИ утверждают, что «Локо» уже подписал контракт с Марко Николичем. Якобы серб вместо Юрия Семина доработает чемпионат-2019/20, в котором осталось провести восемь туров. Вам это не напоминает 2006 год? Тогда Славолюба Муслина заменили на Олега Долматова – в итоге команда откатилась с первого места на третье, осталась без путевки в Лигу чемпионов, а новый тренер вместе с президентом клуба Валерием Филатовым были уволены.
– Согласен, параллели напрашиваются. По-моему, до конца чемпионата тоже оставалось восемь туров… И все же у отставки Муслина имелась конкретная причина. Мы не смогли пробиться в групповой этап Кубка УЕФА. Для «Локомотива» это был серьезный удар. Руководство оперативно вмешалось. Как сейчас понимаю, зря.

Решение принималось на эмоциях?
 Безусловно. После «Варегема» мы провели еще две игры. Победили в гостях «Рубин», уступили дома «Москве». Это стало последней каплей. Вылет из Кубка УЕФА Муслину не простили – и указали на дверь. Хотя в чемпионате все было не так уж плохо: «Локомотив» делил лидерство с ЦСКА… Но сейчас-то причин для увольнения Семина вообще нет. Команда занимает второе место, весной играла хорошо, перед перерывом из-за пандемии одержала убедительную победу в гостях над «Ростовом». Менять тренера в такой ситуации – слишком большой риск.

муслин

– Как в 2006-м игроки восприняли уход Муслина?
– По-разному. Кто играл много, расстроился. А те, кто редко выходил на поле, наоборот, обрадовались. При Муслине было сложно пробиться в основу. Он делал ставку на ограниченный костяк. У меня тогда была череда травм. Я то играл, то не играл. Все время был где-то рядом с основным составом.

– Как руководство объявило об отставке Муслина?
– Спокойно. Команда тогда находилась в подавленном состоянии. Последствия «Варегема» давали о себе знать. Во мне то поражение до сих пор сидит занозой. Но в футболе всегда за результат отвечает тренер.

– На ответную игру с бельгийцами Муслин не выпустил Динияра Билялетдинова, Дмитрия Сычева, Марата Измайлова, дав передышку лидерам перед «Рубином»… Это было его ошибкой?
Задним умом рассуждать всегда легко. Если бы Муслин знал, что на кону его должность, то наверняка выпустил бы сильнейший состав. Но тогда все против нас сложилось. Мы долго добирались до Бельгии. А в самом городе сняли отель очень далеко от стадиона. Час на автобусе туда, еще час – обратно. Ноги затекали. Все это сказалось. Хотя соперник намного уступал нам в класса. Дома должны были побеждать 5:0, но пропустили в концовке – и вместо 2:0 получили шаткие 2:1. В гостях моменты тоже были. Но Гарри О’Коннор запорол два выхода один на один. В итоге – 0:2.

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Тогда писали, что в составе «Варегема» на поле вышли каменщик, страховой агент, банкир, учитель физкультуры, а тренер бельгийцев по совместительству работал полицейским…
 Мы все это читали, обсуждали. Поэтому поражение и стало таким ударом по клубу. До нас ЦСКА проиграл такой же команде, а мы прошли через подобное впервые. Наверное, для меня более болезненным было только поражение 1:7 от португальцев.

После поражения в Бельгии Муслин сказал, что у него есть претензии ко всем футболистам, и с некоторыми придется расстаться…
 Это точно было лишним. Игроки понимали свою ответственность, что не показали 100 процентов. Но теми словами тренер нарушил атмосферу в коллективе.

Как приняли потом Долматова?
 Не могу сказать ничего плохого об этом специалисте. Нам с ним хорошо работалось. Но за такой короткий отрезок времени сложно перестроиться. Долматов имел свое видение, которого он придерживался еще в ЦСКА. У Муслина был другой футбол. Но я не согласен с мнением, что при сербе легионерам было комфортнее. Помню, как Муслин давал играть Ване Старкову, пришедшему из дубля. Если у иностранцев и возникли проблемы с Долматовым, то из-за языкового барьера. Но в целом играли те, кто был лучше готов. Долматов уделял много внимание функциональной подготовке, беговой работе.

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В итоге «Локо» скатился на третье место…
 Спад начался еще при Муслине, преодолеть его не удалось. Наверное, Филатов сменой тренера хотел эмоционально встряхнуть команду. Однако делать это за восемь туров до конца – пожалуй, слишком поздно. А сейчас, повторюсь, и предпосылок для такой встряски нет. Наоборот, Семин вывел «Локомотив» из небольшого кризиса, который наблюдался в ноябре – декабре. После сборов мы увидели отдохнувшую, набравшуюся энергии и сил команду, готовую бороться за путевку в Лигу чемпионов. Не понимаю, в чем смысл менять тренера именно сейчас, не дожидаясь конца чемпионата, когда можно будет давать оценку работе Семина по итоговому результату.

При этом приглашается тренер, не добивавшийся серьезных успехов за пределами Сербии…
 В такой ситуации руководители клуба обязаны аргументировать выбор в пользу Николича. Чтобы все понимали, под какие задачи его назначают. Возможно, хотят начать новый этап, омолодить состав за счет своих воспитанников. Но они же и при Семине играли… В общем, остается много вопросов, на которые хотелось бы получить ответ. Если, конечно, все эти разговоры о замене Семина действительно имеют реальные основания. Ведь пока мы обсуждаем слухи. Никаких официальных заявлений не делалось.

Если Семина все-таки заменят на Николича, допускаете повторение сценария 2006 года? То есть, провал команды и последующие увольнения и серба, и Василия Кикнадзе?
Я знаю только одно. Если у следующего тренера «Локо» ничего не получится, придется опять звать Юрия Палыча.

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«В 2006-м «Локо» уже менял главного тренера за 8 туров до конца. Закончилось плохо для всех» Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников, рассуждая о возможной замене Семина на Николича, вспомнил, как 14 лет Муслин в похожей ситуации уступил должность главного тренера Долматову. 06.05.2020 18:00 Футбол Григорьевская Юлия
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