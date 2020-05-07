Николич и Лига чемпионов несовместимы? Подборка-предостережение для боссов «Локомотива»

Составить подборку заставили вновь усилившиеся слухи о приходе в «Локомотив» серба Марко Николича. По данным некоторых СМИ, контракт с 40-летним специалистом якобы уже подписан и вступит в силу в июне – по истечении действующего соглашения с Юрием Семиным. Иначе говоря, если РПЛ примет решение доиграть чемпионат-2019/20, то руководить «Локо» в этих 8 турах будет уже не Семин, а Николич.

Если это правда, то оправдать такой шаг можно только одним – если в клубе на сто процентов уверены в том, что сезон не возобновится. Тогда команда получит прямую путевку в Лигу чемпионов благодаря второму месту, на которое к 22-му туру ее поднял Семин. Если же сезон все-таки продолжится… В этом случае генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе всерьез рискует попасть впросак.

Многие топ-клубы РПЛ уже не раз обжигались на подобных тренерских рокировках во второй половине сезона. Имеется своя неприятная история и у «Локомотива», который в 2006 году за 8 туров до конца заменил Славолюба Муслина на Олега Долматова, несмотря на лидерство в турнирной таблице. Впрочем, давайте рассмотрим все примеры в хронологическом порядке. Их набралось девять.

Валерий ГАЗЗАЕВ («Динамо»)

Дата отставки: 15 сентября 1993 года

Место команды на момент отставки (туров до конца): 4-е (9)

Сменщик (дни в клубе): Адамас Голодец (103)

Итоговое место в сезоне: 3-е

В 1992 году Газзаев привел бело-голубых к бронзовым медалям, и в следующем сезоне команда вновь претендовала на попадание в тройку. После 27-го тура «Динамо» уступало два очка «Ротору», имея матч в запасе. Однако оглушительное фиаско в домашней игре Кубка УЕФА против «Айнтрахта» (0:6) подписало Газзаеву приговор: он сам подал в отставку. Клуб ее принял – и назначенный Голодец довел сезон до бронзы. Правда, продержался недолго, уже в январе уступив место Константину Бескову. Редкий случай, когда поздняя тренерская рокировка не сказалась негативно на результате. Впрочем, к прогрессу она тоже непривела.

Артур ЖОРЖЕ (ЦСКА)

Дата отставки: 12 июля 2004 года

Место команды на момент отставки (туров до конца): 5-е (14)

Сменщик (дни в клубе): Валерий Газзаев (1605)

Итоговое место в сезоне: 2-е

А это еще более редкий случай, когда команда после смены тренера поднялась в таблице. Опытный португалец выдал с ЦСКА ударный стартовый отрезок (2-е место после 11 туров), но затем последовала 4-матчевая безвыигрышная серия с упущенной победой над «Торпедо» (3:3). После поражения в Казани Жорже дали поруководить красно-синими в матче с «Амкаром» (3:0) – и указали на дверь, в которой показался Газзаев. Тот выиграл 10 из 14 матчей, обеспечив ЦСКА серебро с отставанием в одно очко от «Локомотива». А спустя полгода привел армейцев к триумфу в Кубке УЕФА.

Славолюб МУСЛИН («Локомотив»)

Дата отставки: 19 октября 2006 года

Место команды на момент отставки (туров до конца): 1 - 2-е (8)

Сменщик (дни в клубе): Олег Долматов (67)

Итоговое место в сезоне: 3-е

Одно из самых абсурдных увольнений в истории РПЛ. Команда Муслина не знала поражений с апреля по октябрь, но для руководителей «Локо» все перечеркнул обидный вылет из Кубка УЕФА. Проиграв ответный матч заштатному бельгийскому «Зульте Варегему» (0:2 после домашних 2:1), сербский специалист потерял доверие президента клуба Валерия Филатова. И тот, дождавшись осечки в матче с «Москвой» Леонида Слуцкого (0:1), отправил Муслина в отставку.

«Локо» на тот момент делил лидерство в таблице с ЦСКА. Однако с приходом Долматова откатился на итоговое третье место, одержав всего три победы в восьми турах (напомним, в РПЛ-2019/20 осталось сыграть столько же). В результате из клуба были уволены и Долматов, и Филатов. А следующих медалей «Локо» ждал восемь лет… Интересно, Кикнадзе, который, если верить СМИ, собирается сейчас провернуть аналогичный филатовскому в 2006-м трюк с Николичем и Семиным, помнит о той истории?

Станислав ЧЕРЧЕСОВ («Спартак»)

Дата отставки: 14 августа 2008 года

Место команды на момент отставки (туров до конца): 4-е (13)

Сменщики (дни в клубе): Игорь Ледяхов (28), Микаэль Лаудруп (218)

Итоговое место в сезоне: 8-е

Будущий триумфатор ЧМ-2018 пришел в «Спартак» летом 2007-го и сходу взял серебро. В 2008-м красно-белые были не так уж плохи, но слишком много пропускали. После поражения 1:5 от ЦСКА Черчесов сослал в дубль Егора Титова, Максима Калининченко и Моцарта, однако за этим последовал провал в Лиге чемпионов с киевским «Динамо» - и песенка Станислава Саламовича была спета. Впрочем, назначенный «и.о.» Ледяхов своим шансом не воспользовался, а прославленный Лаудруп вчистую завалил концовку сезона (4 поражения в 9 турах). «Спартак» пролетел мимо еврокубков, хотя на момент ухода Черчесова шел четвертым в пяти очках от лидировавшего «Рубина».

ЗИКО (ЦСКА)

Дата отставки: 10 сентября 2009 года

Место команды на момент отставки (туров до конца): 4-е (10)

Сменщик (дней в клубе): Хуанде Рамос (46)

Итоговое место в сезоне: 5-е

Вообще-то Евгений Гинер не большой любитель перемен, но в 2009-м владелец ЦСКА, что называется, психанул. Сначала за 10 туров до конца чемпионата был уволен прославленный в бытность игроком сборной Бразилии Зико, но и опытному испанцу Рамосу довести сезон до финиша не дали. После трех матчей без побед (1:1 в Нальчике, 0:1 от «МЮ» и 1:3 от «Москвы») его попросили из Москвы. Тогда-то в ЦСКА и пришел Слуцкий, сохранив красно-синим пятое место. С тех пор Гинер решился лишь на одну тренерскую рокировку – когда заменил Слуцкого на Виктора Гончаренко.

Лучано СПАЛЛЕТТИ («Зенит»)

Дата отставки: 10 марта 2014 года

Место команды на момент отставки (туров до конца): 2-е (10)

Сменщик (дни в клубе): Сергей Семак (8), Андре Виллаш-Боаш (833)

Итоговое место в сезоне: 2-е

Итальянец отработал в Петербурге более четырех лет, выиграв по два комплекта золотых и серебряных медалей. Под руководством Спаллетти «Зенит» впервые вышел в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Однако в 2014-м прочный союз рухнул. После уверенного старта сезона (11 побед в 14 турах) команда угодила в затяжную яму. Зимой Спаллетти купили за 18 млн евро Саломона Рондона, но это не помогло навязать борьбу дома дортмундской «Боруссии» в 1/8 финала ЛЧ. А домашние «нули» с полумертвой «Томью» подписали итальянскому специалисту приговор. До финиша «Зенит» довели Семак (как «и.о.») и Виллаш-Боаш, с которым сине-бело-голубые отстали всего на очко от ЦСКА.

Валерий КАРПИН («Спартак»)

Дата отставки: 18 марта 2014 года

Место команды на момент отставки (туров до конца): 3-е (9)

Сменщик (дни в клубе): Дмитрий Гунько (74)

Итоговое место в сезоне: 6-е

Причиной отставки Карпина стал провал в трех стартовых весенних матчах (по 0:1 от «Терека» и «Тосно» и 2:2 с «Анжи»). Терпение Леонида Федуна лопнуло (в августе «Спартак» не смог пройти «Санкт-Галлен» - 1:1 в гостях и 2:4 дома), и тренера отправили восвояси с клеймом «сбитого летчика». Остаток сезона доработал человек из клубной системы. Однако эксперимент с треском провалился: русского Висенте дель Боске или Тито Вилановы из Гунько не вышло. Пять поражений из девяти (в том числе 0:4 - «Краснодара») вернули специалиста в молодежку, где он трудится по сей день.

Леонид СЛУЦКИЙ (ЦСКА)

Дата отставки: 7 декабря 2016 года

Место команды на момент отставки (туров до конца): 3-е (13)

Сменщик (дней в клубе): Виктор Гончаренко (не менее 1241)

Итоговое место в сезоне: 2-е

История ухода из ЦСКА Слуцкого нетипична для РПЛ. В августе 2015-го к тренеру обратились за помощью: нужно было срочно спасать сборную России, рисковавшую пролететь мимо Евро. Слуцкий вывел национальную команду в финальную стадию, но последовавший там провал сильно по нему ударил. В конце июня он покинул сборную, а спустя полгода - клуб. При этом Леонид Викторович заранее обо всем договорился с Гинером, спокойно готовя своего преемника. Весна-2017 Гончаренко удалась – 9 побед в 13 турах (с единственным поражением от будущего чемпиона «Спартака») и прямая путевка в ЛЧ.

Игорь ШАЛИМОВ («Краснодар»)

Дата отставки: 2 апреля 2018 года

Место команды на момент отставки (туров до конца): 5-е (6)

Сменщик (дней в клубе): Мурад Мусаев (не менее 763)

Итоговое место в сезоне: 4-е

Сергей Галицкий, как и Гинер, старается не дергать тренеров, но все же меняет их чаще. Два года назад неудачный весенний старт обернулся отставкой для будущего «борца с россиянами-дармоедами» Шалимова. Два очка в матчах с «Динамо» (0:0), «Уфой» (0:1) и «Анжи» (1:1) заставили Галицкого вмешаться. Не сказать, что Мусаев сотворил какое-то чудо, но удержал «Краснодар» на плаву, оставив позади даже «Зенит».

Впрочем, и этот и другие более-менее удачные примеры – вовсе не повод менять в нынешнем «Локомотиве» Семина на Николича. Ведь у красно-зеленых в чемпионате-2019/20 все хорошо (команда пока идет в зоне прямого попадания в Лигу чемпионов). Спасать никого не надо. Тем более, с учетом громадного преимущества Семина по титулам и проценту побед над остальными тренерами в истории команды.