Так можно просидеть и до Нового года. С чем нашим футбольным боссам идти в Кремль?

НЕМЕЦКОМУ ФУТБОЛУ КОРОНАВИРУС НЕ ПОМЕХА

За всю историю человечества произошло огромное множество важных событий, и всегда они направлялись различными личностями. Их роль возрастает в критические периоды, когда массы охватывает страх, и они не способны самостоятельно, без сильной руки, вырваться из замкнутого круга.

Сегодня это хорошо видно на примере Германии, которая стала первой страной в Европе, решившейся возобновить футбольный чемпионат, несмотря на бушующую эпидемию. Вопрос о футболе обсуждался на самом верху, и федеральный канцлер Ангела Меркель, один из ведущих на сегодняшний момент политиков мира, не побоялась взять на себя ответственность за рискованный шаг. Бундеслига стартует 16 мая.

Два месяца назад спорт был остановлен в большинстве стран. Что изменилось за это время в нашей жизни? В лучшую сторону – по сути, ничего. Число заболевших и умерших растет с каждым днем. В отдельных регионах пандемия идет на спад либо делает вид, что так происходит, а на самом деле вирус просто затаился и ждет, когда у народа ослабнет бдительность и кончится терпение, чтобы наброситься на него после выхода из карантина с новой силой. Однако поразительно, как за это время трансформировалось восприятие происходящего со стороны общества.

12 марта был остановлен чемпионат НБА после обнаружения коронавируса у центрового «Юты» Руди Гобера. На тот момент он был единственным из баскетболистов, кто подхватил китайскую заразу. Но этого оказалось достаточно, чтобы прервать не только сезон в НБА, но и вслед за этим – в НХЛ. Никто особо сильно против постановки на паузу ведущих лиг не протестовал. Страх неизвестности сделал свое дело.

Посмотрите, что происходит с большим спортом сегодня. В той же Германии заседание правительства, на которое был вынесен вопрос о рестарте футбольного сезона, состоялось 6 мая. Накануне, 5-го числа, появилась информация, что в менхенгладбахской «Боруссии» выявлены два случая заражения коронавирусом. Положительный результат показали тесты одного из футболистов и тренера по физподготовке. И что? Какова была реакция тех ответственных лиц, которые должны были взять на себя «футбольные риски»? Они и глазом не моргнули, проголосовав на следующей день за возвращение футбола.

Из сообщений прессы мы узнали, что заболевшие будут отправлены на карантин, их имена даже не разглашали. Остальные игроки продолжили подготовку к возобновлению сезона, соблюдая правила предосторожности.

Ладно, если бы дело касалось одного клуба, но нет. Незадолго до менхенгладбахского случая стало известно о трех заражениях в «Кельне» и по одному в клубах второго дивизиона немецкого футбола – в «Динамо» Дрезден и «Эрцгебирге Ауэ». Однако это никак не повлияло на решение Меркель настоять на своем.

МУЖСКОЕ РЕШЕНИЕ МЕРКЕЛЬ

Для перелома в общественном сознании нужен был толчок. И он последовал со стороны авторитетного и сильного духом человека. Затаившиеся чиновники разных мастей тут же заголосили из своих норок, куда попрятались в надежде пересидеть эпидемию, со словами поддержки. «Германия может и должна стать для нас примером!», «Немцы дают нам надежду», «Чемпионат бундеслиги станет глотком свежего воздуха».

Елки-палки, а где же вы все были до этого момента, пока уважаемая дама в почтенном уже возрасте не побоялась взять на себя мужское решение? И вот уже о возвращении своих футбольных турниров объявляет Норвегия (16 июня), а многие другие страны хотя и не озвучивают конкретные даты, но снимают запрет на тренировки и обсуждают график рестарта сезона.

Поддержал решение немцев о возобновлении футбола гендиректор «Зенита». «Очень хотелось бы, чтобы и мы могли, хотя бы без зрителей, доиграть наш чемпионат. Конечно, нужно учитывать российскую специфику, потому что у нас большая страна и требуются особые меры, связанные с перелетами и другими обстоятельствами. Самое главное, что пандемия должна пойти на спад – и это, как мы вчера слышали, откроет дорогу поэтапному снятию ограничений», - заявил Александр Медведев.

НИ ЕДИНОЙ ПОЗИЦИИ, НИ ЧЕТКОГО ПЛАНА

Однако Россия не Германия. Нельзя проецировать немецкую ситуацию на нашу не только из-за разного уровня эпидемиологической опасности в странах. Немцы возобновляют не просто игру, а дают возможность спортивному бизнесу заработать приличные деньги. России, чтобы поиграться, за это нужно заплатить самой. И это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Из плана о поэтапном снятии ограничений мы узнали, что первым делом мэр Москвы Сергей Собянин разрешил вернуться к работе промышленным предприятиям и строительному бизнесу. То есть тем сферам деятельности, которые приносят деньги. Про профессиональный спорт ничего в обозримой перспективе не говорится, и это понятно.

Что делать нашим футбольным руководителям? Ждать милости сверху, пока не спустят директиву отправить всех на поля? Так можно просидеть до Нового года, а то и дольше. Любой чиновник на просьбу вернуть то, что не несет хоть какой-то доход, а только дополнительную головную боль, отфутболит вас до момента изобретения вакцины. Если, конечно, нашим футболистам продолжать вести себя в информационном поле так, как это происходит сегодня.

И что же мы там видим? То, что у наших клубных боссов нет ни единой позиции, ни четкого плана. РПЛ предстает организацией, которая сама не знает, чего хочет. Глава лиги Сергей Прядкин говорит о желательном рестарте 21 июня. Клубы, по слухам, в большинстве своем против продолжения. При этом сейчас вдруг возобновились разговоры о проведении дополнительного турнира за выживание. А президент РФС Александр Дюков вроде как твердо намерен чемпионат доиграть. Лишь бы дали отмашку сверху…

Но кто ее будет давать? С чем сегодня можно пойти наверх к людям, которые о футболе знают немногим больше, чем то, что в команде выходят 11 человек, а игроки – миллионеры, пожирающие госбюджет? Но именно этих людей надо убедить в необходимости возобновления в стране футбольной жизни. Да не с чем пока туда идти.

У прагматичных немцев, привыкших просчитывать любые мелочи (в стране, где отдельной строчкой в бюджете города прописана сумма на озеленение конкретной клумбы), и то с первого раза вышел фальстарт. Бундеслига планировала вернуться 5 мая, но план лиги по безопасности был отправлен на доработку, что отодвинуло футбол на 11 дней. РПЛ, похоже, до этого плана еще даже не дожила.

Если «Зенит» готов играть, а «Спартак» нет, попробуйте обсудить эту проблему не прилюдно, а между собой. Не вынося ваши разногласия в общество. Не поверю, что нет общих точек соприкосновения. Можно не доигрывать сезон-2019/20, но нет никакой гарантии, что следующий чемпионат обойдется без остановки, если осенью, как уже прогнозируют, нас накроет новой волной коронавируса. Обсудите начало нового сезона в ближайшее время. Аргументируйте свою позицию Дюкову. Договоритесь всем нашим футбольным миром хоть о чем-то! И не забудьте упаковать ваше единое предложение для больших чиновников в яркую обертку, разложив по полочкам, что принесет населению возвращение любимой игры.

И тогда с единым предложением и конкретным планом действий уже можно идти в Кремль, чтобы не выглядеть бизнесменами, которые не знают, что они собираются продавать.