«Русские футболисты как бразильцы – спокойно могли тренироваться после ночной тусовки» - Советский спорт
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10 мая 2020 14:28ФутболГригорьевская Юлия

«Русские футболисты как бразильцы – спокойно могли тренироваться после ночной тусовки»

Легионеры ЦСКА Никола Влашич и Арнор Сигурдссон и бывший форвард армейцев Ивица Олич ответили на вопросы клубного ТВ красно-синих.

- Где вы находитесь? – вопрос исландцу Сигурдссону.

- Едем с девушкой в мой родной Акранес, это в 35 километрах от Рейкьявика. Погода дерьмовая. Дождь. Карантин в Исландии не жесткий. Можно выходить на улицу. Но все равно, тяжело без футбола, без тренировок, матчей. Иногда от скуки беру в руки гитару, играю.

- Кто самый сильный российский футболист ЦСКА?

- По стилю мне нравится Чалов.

- Что означают ваши новые татуировки?

- Одна – для мамы и папы. А на плече – ангел. У каждого тату свой смысл.

- А как объяснить жест, при помощи которого вы празднуете голы?

- Он родился после мяча, который я забил «Крыльям Советов» в прошлом сезоне. В тот день мой друг закончил школу. Его инициалы – Н. Н. Их я и изобразил.

- Общаетесь на карантине со своим соотечественником из ЦСКА Хердуром Магнуссоном?

- Конечно. Недавно вместе ходили на ТВ-шоу. Нас расспрашивали о ЦСКА. Сейчас в Исландии следят за нашей командой, смотрят трансляции самых важных матчей. И нам с Хердуром в ЦСКА все нравится.

сигурдссон

- А как вы проводите свободное время в Хорватии? – вопрос Влашичу.

- У меня большой балкон, там загораю. Прекрасный вид. Иногда читаю что-нибудь… Моя семья владеет тренажерным залом. Поэтому нетрудно поддерживать форму.

- Что смотрите в ютубе?

- Подкасты, в том числе, о баскетболе. Надо же иногда переключаться с футбола на что-то еще. Понравился документальный фильм о Майкле Джордане. Хотя в НБА я болею за «Хьюстон Рокитс». И в Москве, по возможности, выбираюсь на баскетбол. Если Евролига в четверг, а у нас матч – в воскресенье, хожу поддержать ЦСКА.

- Как дела у Луки Модрича?

- Он всегда в порядке.

- Правда, что он советовал руководству «Реала» присмотреться к вашей игре за ЦСКА?

- Мне лучше об этом не говорить. Ведь я игрок ЦСКА.

- Помните, как играл за ЦСКА ваш соотечественник Ивица Олич?

- Мы сейчас общаемся, но тех матчей не помню. Мне было 7-8 лет. Правда, потом нашел записи на ютубе. У Ивицы много классных матчей за ЦСКА. Как и за другие команды.

влашич- А вы где сейчас? – вопрос Оличу.

- В Гамбурге. Отсюда до Хорватии близко. Но у меня здесь дом. Рад возможности побыть с семьей. У меня она большая. Сейчас Антонио 18 лет, Луке – 16, Ларе - 12… А вечером тренируюсь, иногда смотрю фильмы.

- Что из последнего вспомните?

- «Гладиатор» с Расселом Кроу. Любил этот фильм в юности, сейчас пересмотрел.

- Какие воспоминания остались от ЦСКА?

- Это было замечательное время. Прекрасно помню первый матч против «Шинника». Я еще жил в гостинице, за пару дней до игры у меня поднялась температура, 38,5… Врач ЦСКА давал таблетки, чтобы ее сбить. И в Ярославле удалось забить!

Потом мне часто удавалось поражать ворота «Спартака» в дерби. Классные ощущения. Но я бы ни за что так быстро не освоился в команде, если бы не Элвер Рахимич. Он мне очень помогал, взял надо мной шефство, учил русскому. А не учить было нельзя. Валерий Газзаев требовал, чтобы я общался с партнерами по-русски. Благодаря Рахимичу, я начал сносно разговаривать где-то через месяц.

- С кем из того ЦСКА поддерживаете связь?

- Со многими. С тем же Рахимичем, который живет и работает в Москве. Он практически русский. С Милошем Красичем. Он тоже закончил карьеру и сейчас живет в Нови-Саде. С Сергеем Семаком иногда переписываемся.

- Кто из того ЦСКА мог приехать на утреннюю тренировку после ночной тусовки?

- Русские практически все могли. Как и бразильцы. Те жили по своему времени. Ночью практически не спали.

- Сами тусили по ночам?

- Нет. У меня, как и у Рахимича с Красичем, уже была семья. Да я бы и не смог нормально функционировать после принятия алкоголя. Пришлось бы три дня приходить в себя. Но в команде были ребята, которым это не мешало. По ним на тренировке невозможно было понять, выпивали они или нет. Работали как машины.

- Что скажете о нынешнем ЦСКА?

- Как один из тренеров сборной Хорватии слежу за командой. В ЦСКА же есть хорваты – Влашич, Кристиян Бистрович… Мне нравится новый ЦСКА. И здорово, что в составе есть такой футболист, как Влашич. Он будет играть на очень высоком уровне. А года через два его можно будет очень выгодно продать.

олич

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«Русские футболисты как бразильцы – спокойно могли тренироваться после ночной тусовки» Легионеры ЦСКА Никола Влашич и Арнор Сигурдссон и бывший форвард армейцев Ивица Олич ответили на вопросы клубного ТВ красно-синих. 10.05.2020 14:28 Футбол Григорьевская Юлия
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