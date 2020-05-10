Мурад Мусаев: Если кто-то в «Краснодаре» откажется доигрывать сезон, заставлять не будем

Это стало понятно из интервью Мусаева «Матч ТВ», в прямой эфир которого 36-летний специалист вышел вскоре после того, как генеральный секретарь РФС Александр Алаев подтвердил намерение руководителей российского футбола доиграть летом оставшиеся в премьер-лиге-2019/20 восемь туров. А вот о чем рассказал наставник «Краснодара».

О ТРЕНИРОВКАХ ФУТБОЛИСТОВ

- Со 2 апреля по 1 мая команда находилась в отпуске. В Краснодаре оставались 13 футболистов, 6 человек разъехались по России, пять иностранцев улетели в свои страны. Шведам уже вовсю тренируются у себя на родине с местными клубами. Мы попросили, чтобы их допустили к работе. Нам дали добро. В Швеции карантин не такой жесткий.

Сейчас все российские игроки уже вернулись в клуб и сдают анализы. «Краснодар» полностью готов возобновить тренировки. Ждем решения руководящих органов по легионерам, срокам, когда они смогут вернуться в России. У нас в Краснодаре с 9 утра до 16 вечера можно перемещаться на машине без ограничений. На базе – пять тренировочных полей, каждый игрок может приехать и выполнить те задания, которые прописаны в программе. Весь необходимый инвентарь там имеется. Поэтому некоторые ребята уже приезжают и самостоятельно тренируются.

О СРОКАХ ПОДГОТОВКИ К РЕСТАРТУ

- Надеюсь, трех недель тренировок в полном составе хватит, чтобы набрать форму. Игроки же все это время не бездействовали. Работа с мячом, на тренажерах велась.

О ТРЕНЕРСКОЙ КАТЕГОРИИ PRO

- Экзамен назначен на 10 июня. Не исключено, буду сдавать его в онлайн-режиме. Если получу категорию Pro, то уже в следующем матче РПЛ смогу официально считаться главным тренером (до сих пор Мусаев формально именовался «старшим тренером». – Прим. ред.).

О ВОЗМОЖНОМ РАСШИРЕНИИ РПЛ

- Я не против 18 команд. Но самое главное – чтобы итоги нынешнего сезона были подведены с соблюдением спортивного принципа. Чтобы мы с «Локомотивом», «Ростовом», ЦСКА и «Зенитом» разыграли места вверху таблицы РПЛ на поле. Надеюсь, так и будет. И скоро мы все увидимся на поле.

О ВОЗМОЖНЫХ ОТКАЗАХ ФУТБОЛИСТОВ ИГРАТЬ

- В основном, футболисты за то, чтобы доиграть чемпионат. Но вопрос безопасности тоже важен. Знаю, что в Испании пока только один футболист отказался выходить на поле летом. Если в «Краснодаре» кто-то подойдет ко мне и скажет, что он опасается играть до полного окончания пандемии, то я отвечу: «О’кей, как-нибудь справимся сами». Надо уважать чужое мнение. Заставлять играть никого не будем.