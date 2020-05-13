Продлевать или расставаться? Что делать со Смоловым и другими арендованными футболистами - Советский спорт
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13 мая 2020 09:44ФутболЗибрак Артем

Продлевать или расставаться? Что делать со Смоловым и другими арендованными футболистами

Так как сезон-2019/20, скорее всего, завершится позднее, чем планировалось, клубам придется решать вопрос с истекающими в июне контрактами игроков. Мы разобрали случаи арендных соглашений.

Пандемия коронавируса ударила по всем клубам российской премьер-лиги. Расходы пытаются урезать разными способами. Один заключается в избавлении от игроков, контракты которых истекают 30 июня. Если РПЛ примет решение доиграть сезон-2019/20, таких футболистов вовсе не обязательно оставлять в команде на заключительные 8 туров. С другой стороны, среди них присутствуют лидеры, без которых велик риск завалить концовку.

Мы рассмотрели арендные соглашения игроков РПЛ, разбив их на две категории – когда договор надо обязательно продлевать и когда этого делать не стоит.

ПРОДЛЕВАТЬ

Федор СМОЛОВ, 30 лет, «Сельта»

Клуб-арендодатель: «Локомотив»

Гражданство: Россия

Позиция: нападающий

Опция выкупа: нет

Статистика за клуб: 6 матчей, 1 гол

Если верить участвовавшему в сделке с испанцами агенту Герману Ткаченко, клуб из Виго хотел включить в арендный договор право выкупа за 8 млн евро, однако «Локомотиву» сумма показалась слишком маленькой. Так что в следующем сезоне Смолов может вернуться в Россию. Тем не менее, до завершения текущей кампании он «Сельте» точно пригодится. Пусть и забивает не так много, как хотелось бы. Россиянин уже приступил к тренировкам. Очевидно, концовка сезона пройдет для него в борьбе за выживание в испанской примере.

Жоау МАРИУ, 27 лет, «Локомотив»

Клуб-арендодатель: «Интер»

Гражданство: Португалия

Позиция: полузащитник

Опция выкупа: есть

Статистика за клуб: 15 матчей, 1 гол, 4 передачи

Техничный универсал сыграл огромную роль в том, что «Локо» подошел к паузе в чемпионате на втором месте. Мариу котируется так высоко, что «Спортинг» ради возвращения своего воспитанника готов подписать его брата – 29-летнего нападающего «Браги» Уилсона Эдуарду. Безусловно, уход Мариу стал бы для «Локо» потерей, поэтому продлевать аренду необходимо. А вот выкупить португальца у «Интера» сложно: в договоре прописаны 18 миллионов евро. Такие деньги у москвичей появятся только в случае прямого попадания в Лигу чемпионов или продажи Алексея Миранчука в «Барселону», о возможности которой заговорили 12 мая.

Йордан ОСОРИО, 26 лет, «Зенит»

Клуб-арендодатель: «Порту»

Гражданство: Венесуэла

Позиция: защитник

Опция выкупа: есть

Статистика за клуб: 11 матчей

С начала сезона венесуэлец провел во всех турнирах лишь 725 минут, зато 322 - в матчах Лиги чемпионов. Это значит, что Осорио и до травмы Эммануэля Мамманы был первым запасным. Теперь же он остался единственной альтернативой Ярославу Ракицкому и Браниславу Ивановичу в обороне.

В общем, этот футболист необходим Сергею Семаку. По условиям соглашения с «Порту», «Зенит» может выкупить Осорио по окончании аренды. Не исключено, это произойдет уже в конце июня, но логичнее было бы заплатить португальцам уже после выхода в ЛЧ и открытия трансферного окна, когда у питерцев появятся доходы с продаж.

Александр СОБОЛЕВ, 23 года, «Спартак»

Клуб-арендодатель: «Крылья Советов»

Гражданство: Россия

Позиция: нападающий

Опция выкупа: есть

Статистика за клуб: 4 матча, 3 передачи

Красно-белые брали Соболева зимой в аренду, чтобы понять, готов ли бомбардир самарцев приносить пользу на более высоком уровне, однако перерыв в чемпионате спутал все карты. Впрочем, для вертикального футбола Доменико Тедеско форвард такой комплекции должен подходить. На днях Соболев рассказал о том, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн решил выкупить его контракт у «Крыльев». Но сначала было бы логичнее продлить аренду до конца сезона. Хотя бы, в целях подстраховки на случай травмы.

Георгий МЕЛКАДЗЕ, 22 года, «Тамбов»

Клуб-арендодатель: «Спартак»

Гражданство: Россия

Позиция: нападающий

Опция выкупа: нет

Статистика за клуб: 13 матчей, 6 голов, 3 передачи

Не сделавший ни одного результативного действия в 22 матчах за «Спартак» молодой форвард мощно заявил о себе в «Тамбове». Мелкадзе абсолютно незаменим для клуба-дебютанта РПЛ. И это сотрудничество было бы целесообразно продолжить. Хотя бы до конца сезона, если он будет продлен. А вот денег на выкуп Мелкадзе у тамбовчан нет, в чем они заранее признались.

Александр ЗУЕВ, 23 года, «Рубин»

Клуб-арендодатель: «Ростов»

Гражданство: Россия

Позиция: полузащитник

Опция выкупа: нет

Статистика за клуб: 12 матчей

Выбор крайних полузащитников у Леонида Слуцкого столь велик, что выдержать конкуренцию воспитаннику «Спартака» было бы сложно, если бы его услуги неожиданно не понадобились на позиции левого защитника. Зуев намного опытнее Данилы Степанова, Ильи Самошникова и Николая Пояркова, так что наверняка он будет получать игровую практику, чтобы вернуться в «Ростов» более сильным. Да и «Рубину» в преддверии борьбы за выживание разбрасываться ценными кадрами не стоит.

Мирослав БОГОСАВАЦ, 23 года, «Ахмат»

Клуб-арендодатель: «Чукарички»

Гражданство: Сербия

Позиция: защитник

Дата истечения аренды: 30 июня

Опция выкупа: есть

Статистика за клуб: 3 матча

Зимний новичок «Ахмата» с ходу занял позицию на левом краю обороны и очень прилично выглядел в трех тяжелых матчах, в которых принял участие, – против «Ростова» (1:1), «Локомотива» (0:1) и «Зенита» (1:2, Кубок). Стоило же ему пропустить домашнюю игру с «Динамо», как в ворота Евгения Городова влетели три мяча… Очевидно, что в обороне Богосавац сильнее 21-летнего Максима Ненахова и номинального полузащитника Роланда Гиголаева. Поэтому сохранить серба жизненно необходимо. Если «Ахмат» не собирается в ФНЛ.

Александр АНЮКОВ, 37 лет, «Крылья Советов»

Клуб-арендодатель: «Зенит»

Гражданство: Россия

Позиция: защитник

Опция выкупа: нет

Статистика за клуб: 18 матчей

Анюков дебютировал в РПЛ 14 октября 2000 года, но до сих пор не может наиграться. На правом фланге обороны самарцев суперветеран практически незаменим. Анюков привносит опыт, уверенность, победный дух и показывает пример молодым одноклубникам. Да и играет уже не столько ради денег, сколько ради любви к искусству. Так что продление аренды бронзового призера Евро-2008 не станет нагрузкой для бюджета «Крыльев».

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НЕ ПРОДЛЕВАТЬ

Андре ШЮРРЛЕ, 29 лет, «Спартак»

Клуб-арендодатель: «Боруссия» Д

Гражданство: Германия

Позиция: полузащитник

Опция выкупа: есть

Статистика за клуб: 18 матчей, 2 гола, 4 передачи

О спартаковском падении чемпиона мира 2014 года написано столько, что нет смысла повторяться. Аренда Шюррле себя не оправдала. Цорн уже объявил, что выкупать немца красно-белые не будут. Да и в оставшихся матчах сезона вполне можно обойтись без легионера с его завышенной зарплатой.

Александр ТАШАЕВ, 25 лет, «Рубин»

Клуб-арендодатель: «Спартак»

Гражданство: Россия

Позиция: полузащитник

Опция выкупа: нет

Статистика за клуб: 8 матчей

Сначала воспитанник «Динамо» проиграл конкуренцию в «Спартаке», а теперь и в «Рубине». Осенью Ташаев вышел на поле в 8 матчах из 12, но отметился лишь тремя предупреждениями, а по весне не имел шанса из-за травмы. На флангах полузащиты у казанцев хватает исполнителей, не уступающих Ташаеву в классе, так что продлевать его аренду нет никакого резона.

Сильвестр ИГБУН, 29 лет, «Динамо»

Клуб-арендодатель: «Уфа»

Гражданство: Нигерия

Позиция: нападающий

Опция выкупа: нет

Статистика за клуб: 14 матчей, 2 гола, 1 передача

Редкий случай, когда футболист уехал в аренду в клуб статусом выше, но при этом без права выкупа. Динамовцы долго искали забивного нападающего, и в лице Слая такого точно не нашли: нигериец отличился лишь в сентябрьском матче против «Сочи» (2:3)… Форвардов у «Динамо» достаточно, а с приходом Николая Комличенко позиция вообще закрыта для конкурентов. Весной Игбун один раз вышел в старте, в последних двух турах провел на поле 8 минут, так что его отъезд еще до завершения сезона не станет проблемой для Кирилла Новикова.

Оскар ХИЛЬЕМАРК, 27 лет, «Динамо»

Клуб-арендодатель: «Дженоа»

Гражданство: Швеция

Позиция: полузащитник

Опция выкупа: нет

Статистика за клуб: 8 матчей

Довольно быстро стало понятно, почему генуэзцы сплавили шведа в Россию. По оценкам Whoscored (6,28) Хильемарк – абсолютно худший футболист «Динамо». В весенней части сезона он трижды выходил в основе, но запомнился разве что катастрофической статистикой передач (71 процент точности) в матче со «Спартаком» (0:2). А в центре полузащиты у москвичей есть Шарль Каборе, Роман Нойштедтер и Артур Юсупов.

Александр ЛОМОВИЦКИЙ, 22 года, «Арсенал»

Клуб-арендодатель: «Спартак»

Гражданство: Россия

Позиция: полузащитник

Опция выкупа: нет

Статистика за клуб: 19 матчей, 2 гола

Воспитанник «Спартака» пошел по пути Зелимхана Бакаева, но переезд в Тулу не помог ему выйти на новый уровень. «Арсенал» на два очка отстает от шестой строчки, при определенных условиях дающей путевку в Лигу Европы, и вполне может решить поставленную задачу без Ломовицкого. Оставить его в команде до конца чемпионата имеет смысл, только если «Спартак» полностью возьмет на себя расходы по контракту футболиста. Что весьма реально.

Пабло САНТОС, 28 лет, «Рубин»

Клуб-арендодатель: «Брага»

Гражданство: Бразилия

Позиция: защитник

Опция выкупа: есть

Статистика за клуб: 2 матча

В глазах Слуцкого бразильский новичок выглядел основным центральным защитником. Начал он с места в карьер – в первом матче с «Тамбовом» (0:0) не дал развернуться мобильному Мелкадзе. Однако уже в следующем туре Сантоса заменили, а против «Арсенала» бразилец и вовсе остался в запасе. В общем, весьма спорный «актив». К тому же, у Слуцкого есть Карл Старфельт, которого могут подстраховать Константин Плиев и Владимир Гранат. С учетом травмированного Сильвие Бегича «Рубин» располагает шестью (!) центральными защитниками! Непозволительная роскошь в нынешнее непростое время.

Федор ЧЕРНЫХ, 28 лет, «Оренбург»

Клуб-арендодатель: «Динамо»

Гражданство: Литва

Позиция: нападающий

Опция выкупа: нет

Статистика за клуб: 9 матчей

Динамовцы отдали нападающего «Оренбургу» в надежде на то, что там он станет игроком основы и вернет уверенность в своих силах, но не сложилось. Сразу после перехода Черных получил травму в матче за сборную Литвы и выбыл до конца октября. Джордже Деспотович все это время доказывал свою крутость, так что у его конкурентов практически не было шансов. После выздоровления Черных лишь однажды вышел в основе, наиграв в РПЛ в сумме 251 минуту.

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