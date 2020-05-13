Вы не знаете, зачем Лео Месси сбрил усы? Великий аргентинец снова сменил имидж

Испанские клубы потихоньку приступают к командным занятием перед предварительно намеченным на 12 июня возобновлением сезона-2019/20. Шестикратный обладатель «Золотого мяча» сразу привлек внимание к себе, избавивившись от растительности на лице. Вот как выглядит Месси после пандемии.

Болельщики сразу забили тревогу. Куда подевалась знаменитая рыжая борода, без которой Лео снова напоминает не мужа, но ребенка? Езе недавно, его образ был весьма брутален. Вот фотография начала нынешнего сезона.

А вот с чего все начиналось. Там мальчик Лео по прозвищу Блоха выглядел в детских академиях сначала «Ньюэллс Олд Бойз», а затем - «Барселоны».

А это уже 2005 год, когда Месси забил свой первый из 662 голов за каталонский суперклуб.

В 2007-м «львенок» распустил «гриву».

В начале 2010-х имидж стал более «модельным». Но бороды по-прежнему не было. Еще не росла?

Зато после провала на Кубке Америки 2016 года мы увидели не только бороду Месси. Аргентинец стал платиновым блондином. Надо же как-то бороться со стрессом.

По мере отрастания темных корней волос, имидж тоже претерпевал изменения.

Затем все пришло к образу, описанному выше. И вот теперь - возвращение к истокам. Лео, зачем же ты сбрил усы?