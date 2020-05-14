Валерий Баринов: Плюнули в болельщиков и весь наш футбол. Даже по телевизору смотреть матчи не буду - Советский спорт
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14 мая 2020 19:28ФутболГригорьевская Юлия

Валерий Баринов: Плюнули в болельщиков и весь наш футбол. Даже по телевизору смотреть матчи не буду

Народный артист и преданный болельщик «Локомотива» высказал «Советскому спорту» свое мнение об уходе Юрия Семина с поста главного тренера.

Совет директоров «Локомотива» объявил о назначении Марко Николича вместо Юрия Семина. Как восприняли произошедшее?
 Это не просто неправильное решение. Это плевок в сторону болельщиков команды и всего футбола в целом, не только «Локомотива». Кто решение принимал? Группа дорвавшихся до власти бездарностей. Как у нас говорят, талантам надо помогать, бездарности прорвутся сами… Вот они и прорвались. Теперь мы понимаем, какое отношение к болельщикам и вообще к народу в нашей стране. «Мы захотели, мы так сделали». А на каких основаниях, хочется спросить? Никто же ничего не объясняет.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил это стремлением клуба развиваться.
 Клуб два года подряд выходил в Лигу чемпионов, и сейчас пока выходит. Но после ухода Семина хоть бы в пятерку попали… У меня сейчас такое чувство, будто у меня оторвали футбол. Я теперь буду выключать телевизор, когда будут транслировать матчи.

Матчи «Локомотива»?
 Нет. Вообще. Потому что это будет очень больно. Пока это не заживет. Время, конечно, лечит. Но сейчас для меня это очень сильный удар.

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Решение о назначении Николича принято советом директоров единогласно. Получается, что даже Валерий Филатов голосовал за кандидатуру серба…
 Ну, проголосовал, значит, проголосовал. А что Филатов? У него есть свои пристрастия, своя жизнь. У нас не любят, когда один идет против всех. Думаю, что и Семина в основном за это уволили. Что значит клуб должен развиваться? Там столько молодых футболистов… Посмотрите, сколько игроков «Локомотива» призывается в сборную. Куда они его будут развивать, интересно?

Вы говорили про бездарностей. В первую очередь имели в виду Василия Кикнадзе?
 Нет. Я говорил про бездарностей в целом.

Есть мнение, что Кикнадзе долго в кресле гендиректора не протянет после сегодняшнего решения, так как результаты пойдут вниз…
 Да вы поймите: эти люди вообще ничего не боятся! Их будут помнить как тех, кто убрал Семина и разрушил клуб. Они тоже талантливы, но в другом. А настоящий талант всегда неудобен. И Семин – именно настоящий талант. Это лучший тренер России на данный момент. Боюсь, сейчас «Локомотив» вышел на плато и действительно покатится вниз.

Семину предлагали почетную должность в клубе. Может, еще не поздно согласиться?
 А смысл? Что бы он делал? Приходил, как почетный тренер, смотреть, как рушится замок, который он построил? На кого он мог бы влиять?

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Он мог бы консультировать…
 Как Анатолий Тарасов «Золотую шайбу»… Вы понимаете, кто такой Семин? И он будет приходить и говорить: ребята, давайте попробуем вот это… А там уже сидит другой тренер, с другим пониманием. Это было бы издевательство! Семин должен был уйти сам. И если сейчас есть клуб, который хочет выбраться из какой-то ямы, ему надо умолять, чтобы Семин пришел.

Думаете, у него еще есть желание тренировать?
 У него есть желание жить и работать. Он сейчас философски обо всем рассуждает. Это одна из тех подлостей, которые у нас в футболе происходят часто. У нас часто талантливые люди в спорте, искусстве заканчивают трагически: Тарасов, Бесков, Харламов. А Семин просто ушел. Это, конечно, не трагический конец, и может быть вообще не конец для Юрия Палыча. Но для «Локомотива» и вообще для футбола это трагедия.

Допускаете, что Семин еще вернется в «Локо» в случае смены администрации?
 А кого вы имеете в виду? Кикнадзе? Это даже не свадебный генерал. Это директор, который должен сидеть. Он говорит, что берет всю ответственность на себя. А чем он может ответить? Ну, поползет сейчас команда вниз, ну, развалится клуб, ну, уволят его, и что? Это весь его ответ? Болельщикам-то что? Ну, уйдет он, и забудут его как страшный сон… Совет директоров решил. Господи, ты боже мой! Аксененко (бывший министр путей сообщения. – Прим. ред.) на них нет.

Теперь ожидать войны болельщиков с клубом?
 Болельщики не просто негодуют. Семин был стержнем, который держал «Локомотив». Этот стержень вынули. Может, теперь болельщики вообще не будут ходить на стадион. Совету директоров и людям, которые этим занимаются, наплевать на это. Они плюнули в лицо клубу. Нашли специалиста, который начет развитие клуба, – иностранца. Тут растут свои интересные ребята. Не о чем даже говорить. Это подлый удар в сторону нашего спорта.

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