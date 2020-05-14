Валерий Баринов: Плюнули в болельщиков и весь наш футбол. Даже по телевизору смотреть матчи не буду

– Совет директоров «Локомотива» объявил о назначении Марко Николича вместо Юрия Семина. Как восприняли произошедшее?

– Это не просто неправильное решение. Это плевок в сторону болельщиков команды и всего футбола в целом, не только «Локомотива». Кто решение принимал? Группа дорвавшихся до власти бездарностей. Как у нас говорят, талантам надо помогать, бездарности прорвутся сами… Вот они и прорвались. Теперь мы понимаем, какое отношение к болельщикам и вообще к народу в нашей стране. «Мы захотели, мы так сделали». А на каких основаниях, хочется спросить? Никто же ничего не объясняет.

– Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил это стремлением клуба развиваться.

– Клуб два года подряд выходил в Лигу чемпионов, и сейчас пока выходит. Но после ухода Семина хоть бы в пятерку попали… У меня сейчас такое чувство, будто у меня оторвали футбол. Я теперь буду выключать телевизор, когда будут транслировать матчи.

– Матчи «Локомотива»?

– Нет. Вообще. Потому что это будет очень больно. Пока это не заживет. Время, конечно, лечит. Но сейчас для меня это очень сильный удар.

– Решение о назначении Николича принято советом директоров единогласно. Получается, что даже Валерий Филатов голосовал за кандидатуру серба…

– Ну, проголосовал, значит, проголосовал. А что Филатов? У него есть свои пристрастия, своя жизнь. У нас не любят, когда один идет против всех. Думаю, что и Семина в основном за это уволили. Что значит клуб должен развиваться? Там столько молодых футболистов… Посмотрите, сколько игроков «Локомотива» призывается в сборную. Куда они его будут развивать, интересно?

– Вы говорили про бездарностей. В первую очередь имели в виду Василия Кикнадзе?

– Нет. Я говорил про бездарностей в целом.

– Есть мнение, что Кикнадзе долго в кресле гендиректора не протянет после сегодняшнего решения, так как результаты пойдут вниз…

– Да вы поймите: эти люди вообще ничего не боятся! Их будут помнить как тех, кто убрал Семина и разрушил клуб. Они тоже талантливы, но в другом. А настоящий талант всегда неудобен. И Семин – именно настоящий талант. Это лучший тренер России на данный момент. Боюсь, сейчас «Локомотив» вышел на плато и действительно покатится вниз.

– Семину предлагали почетную должность в клубе. Может, еще не поздно согласиться?

– А смысл? Что бы он делал? Приходил, как почетный тренер, смотреть, как рушится замок, который он построил? На кого он мог бы влиять?

– Он мог бы консультировать…

– Как Анатолий Тарасов – «Золотую шайбу»… Вы понимаете, кто такой Семин? И он будет приходить и говорить: ребята, давайте попробуем вот это… А там уже сидит другой тренер, с другим пониманием. Это было бы издевательство! Семин должен был уйти сам. И если сейчас есть клуб, который хочет выбраться из какой-то ямы, ему надо умолять, чтобы Семин пришел.

– Думаете, у него еще есть желание тренировать?

– У него есть желание жить и работать. Он сейчас философски обо всем рассуждает. Это одна из тех подлостей, которые у нас в футболе происходят часто. У нас часто талантливые люди в спорте, искусстве заканчивают трагически: Тарасов, Бесков, Харламов. А Семин просто ушел. Это, конечно, не трагический конец, и может быть вообще не конец для Юрия Палыча. Но для «Локомотива» и вообще для футбола это трагедия.

– Допускаете, что Семин еще вернется в «Локо» в случае смены администрации?

– А кого вы имеете в виду? Кикнадзе? Это даже не свадебный генерал. Это директор, который должен сидеть. Он говорит, что берет всю ответственность на себя. А чем он может ответить? Ну, поползет сейчас команда вниз, ну, развалится клуб, ну, уволят его, и что? Это весь его ответ? Болельщикам-то что? Ну, уйдет он, и забудут его как страшный сон… Совет директоров решил. Господи, ты боже мой! Аксененко (бывший министр путей сообщения. – Прим. ред.) на них нет.

– Теперь ожидать войны болельщиков с клубом?

– Болельщики не просто негодуют. Семин был стержнем, который держал «Локомотив». Этот стержень вынули. Может, теперь болельщики вообще не будут ходить на стадион. Совету директоров и людям, которые этим занимаются, наплевать на это. Они плюнули в лицо клубу. Нашли специалиста, который начет развитие клуба, – иностранца. Тут растут свои интересные ребята. Не о чем даже говорить. Это подлый удар в сторону нашего спорта.