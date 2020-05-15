Купить Кокорина или вернуть Смолова? Каким будет футбол «Локо» после Семина

СОЧЕТАНИЕ ОСТОРОЖНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Становление 40-летнего тренера Николича проходило в белградском «Партизане» и венгерском «Фехерваре» - и везде он демонстрировал консерватизм, начиная первый после своего назначения матч по схеме 4-4-2 с двумя опорными полузащитниками. Однако в дальнейшем, в зависимости от результатов и особенностей исполнителей, серб адаптировался к реалиям: тот же «Фехервар» из 120 игр 34 провел с расстановкой 4-3-1-2, еще 30 – 4-3-2-1.

При этом ни чемпионы Сербии, ни чемпионы Венгрии при Николиче никогда не играли в три центральных защитника, так что об этой семинской практике «Локомотиву», видимо, можно забыть. Новый тренер команды всегда оставляет в обороне четырех футболистов и добавляет к ним как минимум двух разрушителей в центре поля. По сути, корректируется только линия атаки: двое в линию при поддержке крайних полузащитников либо треугольник, обращенный вершиной вверх или вниз.

Единственная по-настоящему атакующая модель в арсенале Николича - 4-3-3 с одним опорником в центре. Однако такая расстановка использовалась им крайне редко, исключительно с соперниками низкого класса, как было, например, в квалификации Лиги Европы-2019/20, когда «Фехервару» противостояли черногорская «Зета» (5:1, 0:0) и лихтенштейнский «Вадуц» (1:0, 0:2). Получалось с переменным успехом: клуб из Лихтенштейна, состав которого был в три раза дешевле, остановил «Фехервар».

При этой осторожности команды Николича много забивали. В первый его приход «Партизан» наколотил 102 мяча в 50 матчах, во второй – 83 в 40, а средняя результативность «Фехервара» составила 1,75 гола за игру (210 в 120). Для сравнения: у «Локомотива» в РПЛ-2019/20 до ухода Семина этот показатель был равен 1,45.

ПОБЕДЫ НАД ОБИДЧИКОМ КАРРЕРЫ

В еврокубках у Николича немало опыта, а вот успехов, разумеется, значительно меньше, чем у Семина. Обе квалификации Лиги чемпионов (4 победы, 7 ничьих, 2 поражения) получились для серба разочаровывающими. «Партизан» из-за правила выездного гола в 2014 году пропустил вперед «Лудогорец» (0:0, 2:2). Болгарам Николич отомстил в прошлом сезоне уже с «Фехерваром» (0:0, 1:0), но затем оступился на АЕКе (1:2, 1:1), проигравшем впоследствии в группе шесть матчей с общей разничей мячей 2-13.

В отборе ЛЕ статистика серба лучше (12-6-4), но при этом в пассиве имеются фиаско с уже упомянутым «Вадуцем», молдавским «Шерифом» и… «Партизаном», который разгромил своего бывшего тренера со счетом 4:0. В групповом этапе второго по значимости еврокубка Николич был близок к выходу в плей-офф лишь однажды. В сезоне-2018/19 «Фехервар» упустил заветную путевку, проиграв в гостях БАТЭ (0:2). Зато, в той группе венгры побеждали ПАОК (выбивший несколькими месяцами ранее «Спартак» Массимо Карреры из ЛЧ) и очень достойно сражались с будущим триумфатором всего турнира «Челси» (0:1 в гостях, 2:2 дома).

Несмотря на то, что лондонцы уже обеспечили себе победу в группе, Маурицио Сарри с первых минут выставил в Будапеште против «Фехервара» Виллиана, Альваро Морату, Сеска Фабрегаса, Росса Баркли, Андреаса Кристенсена, Эмерсона и Давиде Дзаппакосту. И все же команда Николича отобрала у «Челси» очки, что в том сезоне удавалось только «Айнтрахту».

СТАВКА НА СТАНДАРТЫ

Если присмотреться к игре «Фехервара» осенью 2018-го, можно обратить внимание, как охотно Николич в Лиге Европы отдавал инициативу сопернику. И выезжал в первую очередь за счет грамотного розыгрыша стандартов («Челси» и ПАОКу в Греции венгры забили после подач углового, еще один мяч - после вброса из аута). Однако в позиционном футболе команда выглядела неубедительно. Инициативой «Фехервар» владел только против БАТЭ, но в обоих случаях наносил меньше ударов и терпел сухие поражения.

Перенося все это на российскую действительность, стоит ждать от «Локо» Николича серьезных боев с топ-клубами РПЛ и больших проблем при взломе обороны середняков и аутсайдеров.

ВЕРНЕТСЯ ЛИ ИГРА В ДВА ФОРВАРДА?

По позициям нынешний подбор исполнителей в «Локомотива» вполне соответствует стилю нового тренера, принципиально переучиваться им не придется. Ведь Семин тоже не летел вперед с шашкой наголо.

Единственное: от игры в два форварда Николичу в концовке сезона, возможно, придется отказаться. Кроме Эдера в живых в этой линии никого не осталось. Либо придется передвинуть туда Алексея Миранчука. В этом случае пару опорных полузащитников составят Дмитрий Баринов и Гжегож Крыховяк, а фланги займут Антон Миранчук и Жоау Мариу. Эта расстановка выглядит вполне жизнеспособной.

Но вполне применимы и другие излюбленные сербом модели – 4-3-2-1 и 4-3-1-2. В обеих трио центральных полузащитников составят Крыховяк – Баринов – Мариу, что позволит поляку и португальцу активнее идти вперед, поддерживая атакующий треугольник, образуемый братьями Миранчуками и Эдером. Вся разница между схемами - в позиции Алексея, под португальцем или на одной с ним линии.

А может, до завершения чемпионата Николич вообще ничего менять не будет и сохранит 4-2-3-1. Такой опыт у него тоже есть. Однако к следующему сезону «Локомотиву» наверняка придется перестраиваться под новые требования – и обзаводиться вторым форвардом. Для этого можно вернуть из аренды в «Сельте» Федора Смолова. Либо прикупить кого-то на внутреннем рынке. Неслучайно еще до назначения Николича появилась информация, что серб заинтересован в подписании контракта с Александром Кокориным.