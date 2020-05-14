Четыре увольнения, отказ саудитам, похвала Линекера. Резюме преемника Семина в «Локо»

14 ЛЕТ СПУСТЯ

Сообщается, что контракт с сербским специалистом подписан на два года. Однако торопиться не стоит. Николич получает из рук Юрия Семина вторую команду РПЛ. Но если сезон возобновят и «Локо» опустится на четвертое – пятое место, кто знает, что ждет серба?

В истории железнодорожников уже был случай, когда главного тренера, как и сейчас, меняли за 8 туров до конца. Тогда «Локо» тоже шел в зоне Лиги чемпионов, деля лидерство с ЦСКА, но финишный отрезок сезона завалил. И в итоге были уволены не только Олег Долматов, сменивший тогда Славолюба Муслина, но и президент клуба Валерий Филатов, провернувший рискованную тренерскую рокировку.

Как бы сейчас, спустя 14 лет, печальная участь не постигла Николича и генерального директора «Локо» Василия Кикнадзе…

РАСИСТСКИЕ НАКЛОННОСТИ

Для Николича, кстати, уходить до истечения контракта – уже традиция. В ноябре прошлого года серба попросили из венгерского «Фехервара» сразу после домашнего поражения от «Академии Пушкаша» (1:3). С тех пор Николич сидел без дела. Пусть английская версия «Википедии» и «назначила» его в «Локо» еще 21 марта, указав тогда московский клуб в качестве нового места работы тренера.

Преждевременно увольняли Николича и из словенской «Олимпии», спустя три месяца после подписания… 2-летнего контракта. Тогда серб угодил в расистский скандал, обозвав своего же футболиста Блессинга Элеке «черным идиотом». Николичу не понравилось, как долго игрок праздновал забитый мяч – и этот его неосторожный намек на цвет кожи (зафиксированный камерами) привел к дисквалификации, штрафу в 1500 евро и отставке.

ЗАРУБА С «ЧЕЛСИ»

Впрочем, нет худа без добра. После вынужденного возвращения из «словенской командировки» в «Партизан» Николич провел свой самый успешный сезон, выиграв чемпионат, Кубок и звание тренера года в Сербии. Под его руководством за белградцев выступал хорошо знакомый нам по «Зениту» Данко Лазович. Опытный форвард затем проследовал за Николичем и в «Фехервар», с которым новоиспеченный наставник «Локо» стал чемпионом Венгрии-2017/18.

В следующем сезоне команда Николича неплохо проявила себя в Лиге Европы. Преодолев квалификацию, «Фехервар» занял третье место в группе с «Челси», БАТЭ и ПАОКом. Причем особенно венграм удались матчи против лондонского клуба. У себя дома они сыграли с «Челси» 2:2, а на «Стэмфорд Бридже» уступили в равной борьбе 0:1. Тогда работу Николича высоко оценил бывший лидер сборной Англии, а ныне – главный британский телеэксперт Гари Линекер.

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ЛЕГЕНДА «РАДА»

Если верить известному футбольному агенту Шандору Варге, тогда же сербом всерьез заинтересовались клубы с Ближнего Востока. Он получили несколько сверхвыгодных предложений из Саудовской Аравии, но предпочел «легким нефтедолларам» туманные перспективы добиться чего-то серьезного в Европе. Однако результаты «Фехервара» пошли на убыль. О Николиче стали постепенно забывать. И когда 25 ноября 2019-го ему снова указали на дверь, даже он вряд ли предполагал вскоре получить шанс во второй команде куда более статусного, чем венгерский, российского чемпионата.

Что можно сказать о начальном этапе его карьеры – до «Олимпии»? В 2015-м Николичу тоже довелось пережить отставку. Тогда его уволили в разгар сезона из «Партизана», завалившего не только внутренний чемпионат, но и еврокубки (проигрыш «Лудогорцу» в квалификации ЛЧ, два очка и последнее место в группе ЛЕ с «Бешикташем», «Тоттенхэмом» и «Астерасом»).

Расторгал он контракт и с «Войводиной», в 2013-м. Правда, в данном случае это было повышении по карьерной лестнице: Николича позвали в «Партизан». А до «Войводины» серб прошел все ступени в клубе «Рад», став в 2008 году самым молодым главным тренером в истории национального чемпионата. В общей сложности Николич (с учетом непродолжительной игровой карьеры, прерванной в 20 лет тяжелой травмой) отдал «Раду» 15 сезонов. Живая легенда маленького белградского клуба.

Прямо как Семин – для «Локомотива».

Показатели Николича

