Рурское дерби и возвращение Левандовски. Расписание матчей и расклады 26-го тура бундеслиги

СУББОТА, 16 мая

16.30 (мск), «Матч ТВ»

«Боруссия» Д (2-е место) – «Шальке» (6)

Пять матчей до паузы: 4-0-1/0-3-2

Пять последних очных встреч: 1-2-2, мячи 8:11

Безусловно, главное событие первого игрового дня. Хозяева отстают на пять очков от лидирующей «Баварии», гости самую малость опережают «Вольфсбург», «Фрайбург» и «Хоффенхайм» в борьбе за шестую лигоевропейскую строчку, но все это не важно, когда сталкиваются Дортмунд и Гельзенкирхен. Рурское дерби – это всегда огонь! Правда, в данном случаем, изрядно приглушенный отсутствием зрителей на трибунах…

«Шальке» приостановка сезона точно оказалась на руку. До паузы команда не знала побед в семи турах кряду (и не забивали в четырех), позволив «Байеру» не только опередить себя, но и оторваться на 10 очков. В марте против «Боруссии» шансов было бы немного, теперь же сенсация не исключена. Тем более что преимущества своего поля у «шмелей» нет. Стадион-то будет пуст.

Кроме того, главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр не сможет расчитывать на защитников Дана-Акселя Загаду и Нико Шульца и полузащитников Марко Ройса, Акселя Витселя и Эмре Джана. Двое последних получили надрыв задней поверхности бедра во время индивидуальной тренировки 9 мая. У «Шальке» травмированы Озан Кабак, Омар Маскарель, а участие в игре Бенджамена Стамбули под вопросом.

Ориентировочные составы

«Боруссия» Д: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Аканджи – Хакими, Брандт, Дилейни, Геррейру – Санчо, Азар – Холанд.

«Шальке»: Шуберт – Кенни, Тодибо, Настасич, Очипка – Калиджури, Маккенни, Сердар, Харит – Раман, Бургшталлер.

16.30 (мск), «Матч Футбол 3»

«Лейпциг» (3) – «Фрайбург» (8)

Пять матчей до паузы: 2-3-0/2-1-2

Пять последних очных встреч: 2-0-3, мячи 8:9

«Быки» перед паузой угодили в штиль, выиграв два матча бундеслиги из семи. И хотя удержали нулевую ничью в Мюнхене, отстали от лидера на пять очков. Теперь «Лейпцигу» стоит обеспокоиться о сохранении места в зоне Лиги чемпионов.

Впрочем, если не произойдет ничего экстраординарного, четвертьфиналисты ЛЧ-2019/20 должны брать три очка. С апреля 2017-го эти команды всегда обмениваются домашними победами. Во Фрайбурге в октябре хозяева выиграли (2:1), теперь черед «Лейпцига».

У «быков» не смогут выйти на поле дисквалифицированный Дайо Упамекано и травмированный Эмиль Форсберг, также маловероятно участие Этана Ампаду и Вилли Орбана. У гостей в разделе «потери» значится защитник Лукас Кюблер.

16.30 (мск), «Матч Футбол 1»

«Хоффенхайм» (9) – «Герта» (13)

Пять матчей до паузы: 0-2-3/1-2-2

Пяти последних очных встреч: 2-3-0, мячи 8:9

Еще пять туров назад «Хоффенхайм» находился в шести очках от зоны Лиги чемпионов, но с 1 февраля не выиграл ни разу. Берлинцы зимой очень рассчитывали на Юргена Клинсманна и под него сделали четыре приобретения на 76 млн евро, однако бывший главный тренер сборной Германии неожиданно подал в отставку, после чего столичная команда продолжила сползание вниз. Зона переходных матчей уже близко.

Для Бруно Лаббадии это будет первый матч во главе «Герты». И ему точно придется обойтись без травмированного защитника Карима Рекика и дисквалифицированного полузащитника Владимира Дариды. Почти наверняка не сыграет и «видеоблогер» Саломон Калу, оскандалившийся наплевательским отношением к безопасности во время карантина. У хозяев травмированы Андрей Крамарич, Исхак Бельфодиль и Саркис Адамян.

Отметим, что «Хоффенхайм» не проигрывает «Герте» на протяжении восьми матчей. Последний раз берлинцы брали верх в ноябре 2015 года (1:0). Зато в пользу столичного клуба пятиматчевая беспроигрышная серия в бундеслиге-2019/20 (2 победы, 3 ничьи).

16.30 (мск)

«Фортуна» (16) – «Падерборн» (18)

Пять матчей до паузы: 1-3-1/0-1-4

Последняя очная встреча: 0:2

Возможно, ключевой момент для аутсайдеров бундеслиги. В случае поражения «Падерборн» отстанет от зоны переходных матчей уже на девять очков и вряд ли выберется. Если же гостям удастся победить, борьба за выживание всерьез обострится. Ждем игры от ножа!

У «Фортуны» не сыграют травмированные вратарь Зак Штеффен и нападающий Давид Ковнацки и, скорее всего, капитан Оливер Финк. Гости не досчитались молодого защитника Луки Килиана и форварда Стрели Мамба.

16.30 (мск), «Матч Футбол 2»

«Аугсбург» (14) – «Вольфсбург» (7)

Пять матчей до паузы: 0-1-4/2-3-0

Пять последних очных встреч: 1-2-2, мячи 5:12

9 марта, после поражения от «Баварии», Хейко Херрлих сменил на посту главного тренера «Аугсбурга» Мартина Шмидта. Вот только руководить командой в дебютном матче он не сможет. В четверг Херрлих нарушил правила карантина, без маски и перчаток покинув отель для того, чтобы сходить в ближайший супермаркет за зубной пастой и кремом для рук. Теперь, чтобы вернуться к управлению командой, тренеру необходимо сдать два отрицательных теста на коронавирус. Протокол COVID-19 в действии!

У хозяев не смогут сыграть защитник Саймон Аста и нападающий Альфред Виннбогасон, тогда как потери «Вольфсбурга» куда значительнее: защитник Виллиам, центральные полузащитники Жозуа Гилавоги, Игнасио Камачо и Янник Герхардт (получил перелом лица на первой же после паузы тренировке), а также дисквалифицированный нападающий Ваут Вегхорст. В общем, если в марте «Аугсбургу» ловить с «волками» было бы нечего, то теперь возможны варианты.

19.30 (мск), «Матч ТВ»

«Айнтрахт» (12) – «Боруссия» М (4)

Пять матчей до паузы: 1-1-3/3-1-1

Пять последних очных встреч: 2-1-2, мячи 7:8

Франкфуртцы выдали серию из трех поражений, влетев по 0:4 Дортмунду и Леверкузену. Теперь от стыков «Айнтрахт» отделяет всего шесть очков. Менхенгладбахцы же по-прежнему рассчитывают на попадание в ЛЧ-2020/21. А по итогам 26-го тура они могут и вовсе стать главным преследователем «Баварии»… У хозяев под сомнением выход на поле защитника Эрика Дурма и второго бомбардира команды Гонсалу Пасиенсии, за гостей точно не сыграют опорник Денис Закария и вингер Фабиан Джонсон. Результат плохо прогнозируем.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 мая

16.30 (мск), «Матч Футбол 3»

«Кельн» (10) – «Майнц» (15)

Пять матчей до паузы: 3-0-2/2-2-1

Пять последних очных встреч: 1-2-2, мячи 4:5

«Майнц» очень хорошо провел февраль и начало марта, увеличив отрыв от зоны вылета с двух до восьми очков. Но что все это значит после такого перерыва?.. У хозяев не сыграют защитник Рафаэль Чихос, полузащитник Никлас Хауптманн и вингер Исмаил Якобс. И «Кельну» придется играть не только при пустых трибунах, но и в отстутствие клубного талисмана козла Хенесса IX. Запрет, как нетрудно догадаться, связан с протоколом безопасности на период пандемии.

19.00 (мск), «Матч ТВ»

«Унион» (11) – «Бавария» (1)

Пять матчей до паузы: 2-1-2/4-1-0

Последняя очная встреча: 1:2

До пандемии «Бавария» набрала столь солидный ход, что называлась многими едва ли не главным фаворитом Лиги чемпионов. Но кто знает, как быстро мюнхенцы вернут былую форму… Ханс-Дитер Флик не может расчитывать на защитника Никласа Зюле и полузащитников Корентина Толиссо и Филипе Коутиньо (бразилец пропустит полтора ближайших месяца, то есть всю концовку сезона). Зато в строй должен вернуться лучший бомбардир бундеслиги (25 голов) и ЛЧ (11) Роберт Левандовски, залечивший во время пандемии все свои болячки.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 мая

21.30 (мск)

«Вердер» (17) – «Байер» (5)

Пять матчей до паузы: 0-1-4/4-1-0

Пять последних очных встреч: 1-2-2, мячи 7:10

В этой паре мы можно было бы ожидать множества голов: в трех предыдущих поединках соперники наколотили друг другу 16 мячей. Но опять же, пауза спутала все карты. Хозяева, не оставившие надежд сохранить прописку в бундеслиге, столкнулись с серьезными потерями. Это защитник Людвиг Аугустинссон, нападающие Клаудио Писарро и Никлас Фюллькруг (все - травмы) и Дейви Классен (дисквалификация). «Байеру», который до перерыва набрал мощный ход, не поможет Кевин Фолланд.

Расписание матчей 26-го тура второй бундеслиги

Суббота. 14.00 (мск)

«Ян» – «Хольштайн»

«Бохум» – «Хайденхайм»

«Эрцгебирге» – «Зандхаузен»

«Карлсруэ» – «Дармштадт»

Воскресенье. 14.30 (мск)

«Арминия» – «Оснабрюк»

«Санкт-Паули» – «Нюрнберг»

«Гройтер Фюрт» – «Гамбург»

«Веен» – «Штутгарт»

Матч «Ганновер» – «Динамо» Др отменен из-за 14-дневного карантина гостевой команды, связанного с двумя случаями заражения коронавирусом.