Батька оказался прав: вслед за Белоруссией в футбол теперь играет и Германия. НХЛ, возвращайся!

Ну вот большой спорт и вернулся. Бундеслига в Германии. В тот день, когда в Бразилии в очередной раз побит антирекорд по числу заболевших. В тот день, когда в России зафиксирован самый маленький прирост инфицированных с 1 мая. Пандемия терзает планету, но надежда на возвращение к былой жизни крепнет.

Лично я этого дня ждал почти два месяца. С той ночи с 11 на 12 марта по московскому времени, когда «Рейнджерс» в гостях уступил в овертайме «Колорадо», отыгравшись за 13 секунд до конца третьего периода благодаря, как всегда, суперпасу Панарина и протыку с пятака Бучневича. Спустя десяток часов после этого НХЛ вслед за НБА, сделавшей это днем ранее после первого подтвержденного вируса у игрока «Юты», объявила о приостановке сезона.

Столь резкая остановка и повергнувший позднее мир в шок ужас в больницах Бергамо и Нью-Йорка заставил многих, в том числе меня, поспешить поставить крест на профессиональном спорте по крайней мере до осени. Тем более что все крупные международные соревнования, включая ЧМ по хоккею и ОИ в Токио, вскоре также отменили.

Только Батьке все было нипочем, и огромное ему спасибо от всего Русского мира за грандиозный военный парад в Минске 9 Мая в День 75-летия нашей святой Победы. Ну и отдельная благодарность за чемпионаты Белоруссии по хоккею и футболу, которые продолжились несмотря ни на что.

Сегодня правоту Александра Григорьевича подтвердили в ведущей стране Евросоюза. После более чем двухмесячного перерыва – в Германии тормознули еще раньше, чем в НБА и НХЛ, 7 марта – возобновился национальный чемпионат. Разумеется, без зрителей. Но и без масок у футболистов и остановок игры каждые 15 минут, о чем, помнится, говорили как о необходимых условиях, когда впервые заикнулись о возвращении спорта в период пандемии.

Суббота. 16 мая. 16.30 (мск). Дортмунд. «Боруссия» - «Шальке». Первая прямая трансляция большого спорта по нашему ТВ при новой реальности. Поехали, сказал бы Гагарин. Что отнюдь не преувеличение. Ведь это беспрецедентное событие в истории мирового спорта, сопоставимое с первой игрой в Монреале 2 сентября 1972 года Суперсерии Канада – СССР. Которую я, впрочем, проигнорировал, с утра отправившись играть за ЖЭК в футбол на поле на Ленинградке, где теперь теннисный центр Самаранча. Вернулся домой к концовке, увидев, как Якушев с подачи Шадрина заколотил последний гвоздь в крышку развенчания мифа о непобедимости профи – 7:3.

Сегодня хозяева расправились со спонсируемым «народным достоянием» за наш вами счет немецким клубом из Гельзенкирхена с той же разницей – 4:0. Ну да, «Боруссия» среди лидеров – поднялась на второе место. Но и «Шальке» - не мусор: даже после этой оплеухи держится в топ-8. Поразила разница в физической готовности – это главное впечатление.

Это на заметку НХЛ и НБА, если там все-таки отважатся перезапустить сезон. Тренерам все придется изобретать с нуля – реанимировать игроков после двухмесячной самоизоляции при абсолютном отсутствии опыта подобных ситуаций. Швейцарец Люсьен Фавр, главком «Боруссии», сработал на этой минипредсезонке куда продуктивнее немца из «Шальке» Давида Вагнера. К методам победителя заокеанским коучам, полагаю, стоит присмотреться повнимательнее. Им приводить подопечных в норму еще только предстоит.

Чем еще зацепила премьера? Взаимоуважением настоящих мужиков. И дело тут не в отсутствии на трибунах фанатов, перед которыми можно покрасоваться эффектными рыбками или предсмертными судорогами после малейшего соприкосновения с оппонентом. Все поняли, что мы, земляне, и спортивные профи, в частности – в одной лодке. А значит, играем по чесноку. Без грязи типа подкатов в ахиллы сзади, но и без постыдного девичьего лицедейства.

Конечно, шумной реакции заполненного стадиона не хватало. Но разве это как-то уменьшает эмоциональный кайф от мастерских комбинаций в касание вроде той, когда Холанд после изумительной передачи Азара на 29-й минуте открыл счет. Или гол самого Азара, на 48-й минуте сделавшего в контратаке счет 3:0, когда Холанду едва не отрубили ступню. Но грубости там не было – обыкновенный игровой момент. Медики оказали норвежцу помощь, и он быстро вернулся в игру.

Что меня еще здорово удивило. Я привык, что сборная Германии всегда действует жестко, но не хамит и тем более – не дуркует. Потому к честной игре в общем-то был готов, тем более в такое время – на то они и немцы. Но я и представить не мог, что представителей Германии было лишь четверо в стартовых составах: Хуммельс и Брандт – у хозяев, Шуберт и Очипка – у гостей. Впрочем, Шуберт лучше бы вообще не выходил на газон – вратарь «Шальке» не ловил ничего от слова совсем. Руководство бундеслиги и клубов отлично сработали, объединив весь свой пестрый интернационал единой целью – вернуть Европе большой футбол, что без тотальной дисциплины на поле и вне его нереально.

Вывод. При строгом соблюдении всех медицинских протоколов играть вполне можно. Тесты на вирус с каждым днем становятся доступнее. В Москве их вроде как собираются бесплатно делать всем желающим.

Ждем реакции НХЛ и НБА. Лично я жутко соскучился по классному хоккею.