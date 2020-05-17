Никаких детей и фото, 2 метра между игроками даже в душе. Протокол СOVID-19 для российского футбола - Советский спорт
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17 мая 2020 15:10ФутболСергеев Иван

Никаких детей и фото, 2 метра между игроками даже в душе. Протокол СOVID-19 для российского футбола

Стали известны подробности медицинского регламента российской премьер-лиги, матчи в которой будут возобновлены с 21 июня.

При прибытии команд на стадион необходимо будет соблюдать следующие требования:

1) Команда, тренерский штаб и медицинский персонал приезжают на нескольких автобусах/трансферах, при проходе на стадион и при перемещениях в его зонах расстояние между игроками и персоналом должно быть увеличенным (не менее 2 метров);

2) Команды прибывают на стадион раздельно;

3) В раздевалках по максимуму используется свободное пространство любых соседних комнат для увеличения дистанции между игроками.

Требования к соблюдению социальной дистанции до и во время матча:

1) Групповой выход игроков происходит без детского сопровождения, без обмена талисманами и вымпелами;

2) Запрещены командные фото (фотографы допускаются только за ворота и вдоль длинной стороны поля);

3) Исключены презентации с участием дополнительных персон и лиц, а также рукопожатия.

Условия использования раздевалок:

1) Для каждого игрока должна быть заранее приготовлена обувь и экипировка (включая личные бутылки с водой);

2) В конце матча игроки оставляют свою экипировку в корзинах для одежды, а обувь в том месте, где они переодевались;

3) При принятии душа соблюдается социальная дистанция (2 метра), кабинки занимаются в шахматном порядке, после чего душевые дезинфицируются.

В случаях выявления у кого-то из футболистов коронавируса предполагается следующий порядок действий:

1) Клуб обязан незамедлительно проинформировать Роспотребнадзор, а также РПЛ;

2) Клубный врач должен провести осмотр всех членов команды;

3) Пациент самоизолируется, а в случае подтверждения Роспотребнадзором результата теста направляется в медицинское учреждение;

4) Изоляция продолжается 14 дней, даже если положительный тест не подтвержден Роспотребнадзором;

5) Выход из изоляции возможен только при наличии двух отрицательных тестов на COVID-19.

Напомним, что ранее Правительство РФ разрешило въезд в Россию футболистов и тренером, имеющих контракты с клубами РПЛ. Однако все они п прибытию в страну будут обязаны пройти 14-дневный карантин. Это создает неравные условия, так как некоторые команды (например, «Зенит», не отпускавший иностранцев за границу во время пандемии) смогут начать полноценные тренировки на 2 - 2,5 недеди раньше конкурентов.

15 мая исполком РФС постановил возобновить сезон-2019/20 в РПЛ с 21 июня. 8 туров пройдут в период до 22 июля. Также будет доигран Кубок страны, финал которого намечен на 25 июля.

Единственным футболистом РПЛ, у которого подтвердился коронавирус, 16 мая стал полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Он был тут же изолирован от команды. По словам врачей клуба, ни с кем из партнеров перуанец не контактировал.

Теперь «Зенит» точно чемпион. Иностранным футболистам разрешили вернуться в Россию

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