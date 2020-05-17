Теперь «Зенит» точно чемпион. Иностранным футболистам разрешили вернуться в Россию - Советский спорт
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17 мая 2020 12:18ФутболСергеев Иван

Теперь «Зенит» точно чемпион. Иностранным футболистам разрешили вернуться в Россию

Правительство РФ сняло ограничения на въезд в страну для игроков и тренеров, связанных контрактами с клубами РПЛ. По прибытии все они обязаны пройти 14-дневный карантин.

Снятие ограничений для легионеров клубов премьер-лиги – прямой намек на то, что власти не собираются препятствовать возобновлению российского футбольного сезона. Напомним, решение доиграть РПЛ-2019/20 было принято на исполкоме РФС 15 мая. Однако президент Футбольного союза Александр Дюков сразу оговорился: рестарт станет возможным только в случае официального одобрения правительством РФ проведения в стране спортивных соревнований в летние месяцы. Главным препятствием на тот момент оставался запрет на въезд в РФ легионеров, которые покинули Россию в период пандемии. И вот теперь правительство этот вопрос урегулировало. С 17 мая иностранная рабочая сила РПЛ может вернуться в Россию. Иначе говоря, футболу в стране в июне - июле быть!

На радость «Спартаку» и ЦСКА, на беду «Локомотиву» и «Ахмату». Российский футбол вернулся

Тем не менее, есть загвоздка. Этот тот самый обязательный 14-дневный карантин, который для прибывающих из-за границы футболистов и тренеров пока не отменен. Значит, к тренировкам с командами они смогут приступить не ранее 2 июня. А на самом деле - позднее. Ведь очевидно, что моментально организовать возвращение иностранцев для большинства клубов РПЛ - задача нерешаемая. На это обязательно уйдет еще какое-то время. Следовательно, участники соревнований окажутся в, мягко говоря, неравных условиях. Если «Зенит», оставивший всех иностранцев на период пандемии в Санкт-Петербурге, сможет приступить к тренировкам в полном составе сразу, то преследователи питерцев соберутся вместе спустя 2,5 - 3 недели. Учитывая, что всего на подготовку к рестарту отводится примерно пять недель, разница получается колоссальной. А ведь команда Сергея Семака и так опережает всех в таблице на девять очков.

В особенно сложном положении оказался главный на данный момент преследователь «Зенита» - «Локомотив». Железнодорожники только что попрощались с Юрием Семиным, а его сенщику Марко Николичу придется по прилете в Москву проходить 14-дневный карантин наравне с легионерами команды. То есть, до начала июня «Локо» будет тренироваться не просто в усеченном составе, но еще и без своего нового наставника... То же самое относится к «Спартаку», который разрешил в апреле улететь в Германию Доменико Тедеско. У красно-белых легионеров - тоже прилично. Поэтому полноценными первые недели командных тренировок точно не будут.

Бог шельму метит. No Semin, No Party

Собственно, проблема касается не только российских грандов, но и середняков с аустайдерами, для которых иностранные футболисты, возможно, играют дажее более значимую роль. Ведь все лучшие российские игроки в РПЛ распределены между командами лидирующей группы. Проблему сразу после исполкома РФС обозначил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, который тогда в интервью «Советскому спорту» отметил: «У нас восемь легионеров. Пять из них находятся за границей: трое в Словении, один в Грузии, один в Румынии. Чем быстрее они вернутся, тем лучше. Но надо еще выбрать маршрут перелета. Они же не богачи, чтобы арендовать себе спецрейс. Это точно не про наш клуб».

И не про многие клубы РПЛ - тоже. Неслучайно серьезные опасения также высказывал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, чья команда находится в одном очке от зоны вылета в ФНЛ: «Легионеры у нас смогут начать тренироваться в лучшем случае 4–5 июня. Последние матчи у нас состоялись 11–12 марта. То есть это будет почти 3 месяца, как мы не тренировались. Для тренеров это беспрецедентный случай»...

Добавим, что всего за границей в настоящий момент находятся примерно 70 легионеров РПЛ. Путь в Россию им теперь открыт, но равенство условий для команд пока не соблюдены. Это произойдет только в случае отмены 14-дневного карантина. И, возможно, какие-то корректировки последуют. Как не вспомнить, что Федор Смолов уже через неделю после возвращения в Испанию приступил к тренировкам с «Сельтой». Для этого ему оказалось достаточным сдать отрицательный тест на COVID-19.

Может, и нашим властям подумать об ускорении процесса возобновления тренировок для прибывших спортсменов? А заодно можно было бы вспомнить и о бедняге Денисе Давыдове, который во время пандемии застрял в Софии. На него-то новое распоряжение правительства не распространяется. Бывший футболист «Спартака» расторг соглашение с болгарским ЦСКА, но не связан контрактом ни с одним российским клубом...

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