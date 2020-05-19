Станет ли Соболев для «Спартака» вторым Павлюченко?

Леонид Федун не любит обогащать другие российские команды. В топ-15 самых дорогих трансферов «Спартака» только два были совершены внутри РПЛ. Речь о капитане чемпионской команды Денисе Глушакове и не оправдавшем надежд Аразе Озбилизе. Они в рейтинге покупок красно-белых разделили 10 – 14-е строчки с Софьяном Ханни, Самюэлем Жиго и Ромуло…

Тем не менее, зачастую внутренние трансферы оказывались куда эффективнее многомиллионных вливаний за рубеж. Из десяти самых дорогих новичков «Спартака», приобретенных в РПЛ, пятеро добыли команде золото-2017. С Владимиром Быстровым в нулевые трижды выигрывалось серебро. Так, может, оправдает себя и самая свежая покупка – Соболева у «Крыльев» за почти 5 миллионов евро?

К слову, со свободными агентами из РПЛ «Спартак» угадывал далеко не всегда. Что Роман Широков, что Роман Еременко, что Александр Шешуков, что Владимир Гранат вряд ли вспоминают свой красно-белый опыт с ностальгией… Лучшим же приобретением на внутреннем рынке для команды до сих пор остается Роман Павлюченко, за которого «Ротору» в 2003 году заплатили 700 тысяч евро. Спустя пять лет «Спартак» выручил 17,4 млн (в 25 раз больше!) от продажи нападающего в «Тоттенхэм». Так что Соболеву есть на кого равняться.

Напомним, бомбардира самарцев зимой арендовали до конца сезона. При этом в договоре была прописана сумма выкупа – 4,5 миллиона евро. В итоге ее летом даже увеличили. На сколько – тайна. Но так или иначе Соболев, пока не забивавший за «Спартак» в официальных матчах (не считая турниры по киберфутболу), обошелся дешевле выигравших с красно-белыми золото Сальваторе Боккетти, Лоренсо Мельгарехо и Дмитрия Комбарова.

Ну а теперь давайте подробнее остановимся на самых дорогих внутрироссийских покупках народной команды.

Денис ГЛУШАКОВ, 8 млн евро («Локомотив»)

Позиция: полузащитник

Годы в «Спартаке»: 2013 – 2019

Статистика в «Спартаке»: 173 матча, 23 гола, 10 передач

Достижения в «Спартаке»: чемпион и обладатель Суперкубка России-2017, бронзовый призер РПЛ-2018, лучший футболист РПЛ-2016/17, «Джентльмен года»-2013

Покидая «Локо», где Глушаков был капитаном, Денис объяснил свое решение желанием побеждать. Шутки и том, что он «ушел за трофеями», преследовали его на протяжении нескольких лет, пока не случилось чудо имени Массимо Карреры. Сезон-2016/17 стал лучшим в карьере Глушакова. Он стабильно вызывался в сборную, забивал за «Спартак» и был любимцем фанатов.

Но все сломалось в 2019-м – плохая форма, незабитый пенальти в полуфинале Кубка России с «Тосно», неудачно поставленный лайк, ссылка в дубль… Теперь Денис вместе с «Ахматом» мучается в зоне вылета РПЛ. Однако никто не отнимет у него шести спартаковских лет и мема на все времена: «Глушаков – это похороны».

Араз ОЗБИЛИЗ, 8 млн евро («Кубань»)

Позиция: крайний нападающий

Годы в «Спартаке»: 2013 – 2015

Статистика в «Спартаке»: 40 матчей, 5 голов, 5 передач

Достижения в «Спартаке»: нет

Самый неудачный внутренний трансфер «Спартака». Воспитанник «Аякса», в 2009 году признававшийся главным молодым талантом амстердамского клуба, переехал в Москву после сезона в «Кубани». Сложно сказать, что у армянина пошло не так. Логичным объяснением может быть разрыв крестов в мае 2014-го… Впрочем, и до травмы Озбилиз не блистал, став одним из участников домашнего поражения со счетом 2:4 в квалификации Лиги Европы от «Санкт-Галлена».

В апреле 2015-го Мурат Якин сослал Араза в дубль. По мнению футболиста, это было сделано на национальной почве – из-за неприязни турок к армянам. Но и у Дмитрия Аленичева легионер не заиграл - и через полгода уехал … в Стамбул, в «Бешикташ».

Юра МОВСИСЯН, 7,5 млн евро («Краснодар»)

Позиция: нападающий

Годы в «Спартаке»: 2013 – 2015

Статистика в «Спартаке»: 66 матчей, 27 голов, 8 передач

Достижения в «Спартаке»: лучший бомбардир РПЛ-2012/13

В январе 2013-го «Спартак» отвалил 7,5 млн за одного из лидеров бомбардирской гонки чемпионата, и в первом же матче против «Терека» (3:1) Мовсисян оформил хет-трик. Быстрого продолжения не последовало, однако осенью армянин набрал-таки форму и стал забивать почти в каждом туре (12 голов в 16 матчах). К сожалению, летом 2014-го форвард получил очередную травму колена, после которой он уже по-настоящему не оправился. Возвращение за океан, где Юра выступал до Европы, славы ему тоже не принесло (32 гола в 122 матчах за «Реал Солт-Лейк»).

Ивелин ПОПОВ, 6 млн евро («Кубань»)

Позиция: атакующий полузащитник

Годы в «Спартаке»: 2015 - 2018

Статистика в «Спартаке»: 97 матчей, 9 голов, 15 передач

Достижения в «Спартаке»: чемпион и обладатель Суперкубка России-2017, бронзовый призер РПЛ-2018, лучший футболист Болгарии-2015/2017

Один из самых неоднозначных игроков «Спартака» за последние пять лет. Болгарин, безусловно, очень умен, техничен и талантлив, но крайне нестабилен. Если забивал, зачастую делал это красиво (чего стоит удар с лета под перекладину ворот «Рубина» в 2016 году), но нередко растворялся на поле. Для Попова очень важно тренерское доверие, каким он пользовался в «Кубани» и сейчас пользуется в «Ростове». А в «Спартаке» надо было биться за место в основе… Тем не менее, вкус чемпионского шампанского Ивелин познал.

Сальваторе БОККЕТТИ, 4,5 млн евро («Рубин»)

Позиция: центральный защитник

Годы в «Спартаке»: 2013 - 2019 (с перерывом)

Статистика в «Спартаке»: 115 матчей, 5 голов

Достижения в «Спартаке»: чемпион и обладатель Суперкубка России-2017, бронзовый призер РПЛ-2018

Лидер обороны «Рубина» достался красно-белым очень дешево. В 2010-м казанцы приобрели защитника «Дженоа» за 9,5 млн, а перепродали «Спартаку» с более чем двукратным дисконтом. В Москве итальянец быстро освоился, проведя в команде шесть лет (не считая краткосрочной аренды в «Милан»). После золота-2017 Боккетти пал жертвой политики по омоложению состава. На правах свободного агента он отправился в «Верону», вместе с которой сейчас борется за место в Лиге Европы с «Наполи», «Миланом», «Пармой» и «Болоньей».

Лоренсо МЕЛЬГАРЕХО, 4,5 млн евро («Кубань»)

Позиция: крайний полузащитник

Годы в «Спартаке»: 2016 - н.в.

Статистика в «Спартаке»: 116 матчей, 17 голов, 11 передач

Достижения в «Спартаке»: чемпион и обладатель Суперкубка России-2017, бронзовый призер РПЛ-2018

Парагваец внес посильный вклад в чемпионство-2017, а еще запомнился победным голом в ворота «Севильи» (5:1) в групповом турнире Лиги чемпионов. В России Мельгарехо проявил себя удивительным универсалом, поигравшим на всех атакующих позициях и на флангах обороны. Сейчас он тоже не выглядит чужеродным элементом в «Спартаке», но, судя по всему, летом покинет Россию. Продлевать с ним контракт красно-белые желанием не горят. Не исключено, Лоренсо продолжит карьеру в «Трабзонспоре».

Александр СОБОЛЕВ, 4,5 млн евро («Крылья Советов»)

Позиция: нападающий

Годы в «Спартаке»: с 2020-го

Статистика в «Спартаке»: 4 матча, 3 передачи

Достижения в «Спартаке»: нет

Блеснул в «Крыльях Советов» на старте осеннего отрезка сезона, выбившись в лидеры гонки бомбардиров РПЛ, однако затем резко притормозил. Зимой имел несколько вариантов продолжения карьеры и оказался в «Спартаке». Москвичи взяли Соболева в аренду, чтобы оценить перспективы, но очень некстати наступила пауза в чемпионате. В итоге генеральный директор клуба Томас Цорн, получив добро от главного тренера Доменико Тедеско, на свой страх и риск выкупил молодого нападающего за круглую сумму, ставшую для «Крыльев Советов» рекордной. А что будет дальше – посмотрим.

Дмитрий КОМБАРОВ, 4 млн евро («Динамо»)

Позиция: крайний защитник/полузащитник

Годы в «Спартаке»: 2010 – 2019

Статистика в «Спартаке»: 274 матча, 27 голов, 44 передачи

Достижения в «Спартаке»: чемпион и обладатель Суперкубка России-2017, серебряный призер РПЛ-2012, бронзовый призер РПЛ-2018

Один из символов «Спартака» последнего десятилетия. Начинал на левом фланге полузащиты, но со временем опустился ниже, где приносил меньше пользы. Стал членом так называемой «ОПГ Ромашка», куда помимо Дмитрия входили его брат Кирилл (ушел в «Арсенал»), Глушаков и Артем Ребров. Неформальные лидеры раздевалки в итоге и разрушили созданную Каррерой чемпионскую атмосферу. Летом 2019-го Комбаров покинул «Спартак» в результате чистки имени Цорна. Нынешний сезон проводит в «Крыльях Советов», с которыми борется за выживание.

Кирилл КОМБАРОВ, 4 млн («Динамо»)

Позиция: крайний защитник/полузащитник

Годы в «Спартаке»: 2010 - 2016 (с перерывом)

Статистика в «Спартаке»: 95 матчей, 2 гола, 10 передач

Достижения в «Спартаке»: серебряный призер РПЛ-2012

См. пункт выше. С той разницей, что Кирилл всегда оценивался не так высоко, как его брат, и на правом фланге имел намного более жесткую конкуренцию, поэтому, осев в запас, покинул «Спартак» на три сезона раньше. Первые полгода провел в «Томи», а с января 2017-го защищает цвета «Арсенала», где носит капитанскую повязку.

Владимир БЫСТРОВ, 4 млн («Зенит»)

Позиция: крайний полузащитник

Годы в «Спартаке»: 2005 - 2009

Статистика в «Спартаке»: 138 матчей, 18 голов, 26 передач

Достижения в «Спартаке»: серебряный призер РПЛ-2005/2007

Один из самых скандальных переходов нулевых. Талантливый и уже вызывавшийся в сборную России полузащитник оказался не нужен главному тренеру «Зенита» Властимилу Петржеле, и тот выдавил его из питерской команды. В Москве Быстров провел четыре отличных года, трижды выиграл серебряные медали, проявил себя в еврокубках (чего стоят три ассиста в двух матчах со «Спортингом» в 2006 году), удачно съездил на Евро-2008 и был выкуплен «Зенитом» обратно в два раза дороже (за 9 млн). А еще Быстров запомнился тем, что обвинил тогда еще юного Артема Дзюбу в краже кошелька.

Резиуан МИРЗОВ, 4 млн («Ростов»)

Позиция: центральный полузащитник

Годы в «Спартаке»: 2019 - н.в.

Статистика в «Спартаке»: 18 матчей, 1 гол, 3 передачи

Достижения в «Спартаке»: нет

Приехал в Москву после отличного сезона в «Арсенале», за который выступал на правах аренды из «Ростова». То есть, красно-белые приобрели игрока, который не был необходим даже ростовчанам! 4 миллиона за Мирзова кажутся перебором… Резиуан обладает отличной стартовой скоростью и любит пойти в обводку, но при Олеге Кононове применить свои таланты он не мог. С приходом Тедеско играет значительно реже, зато интереснее. Так что надежды на то, что трансфер окупится, сохраняются. Ведь Мирзову всего 26.

САМЫЕ ДОРОГИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ «СПАРТАКА» ВНУТРИ РПЛ