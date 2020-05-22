«Для Семина дверь всегда открыта». Кикнадзе расставил все точки над ё

Кикнадзе прервал молчание в эфире телеканала «Россия 24», ответив на вопросы журналиста Владимира Стогниенко. Вот основные темы.

О МОЛЧАНИИ

- Не так уж долго я молчал. Всего неделя прошла с того момента, как совет директоров решил не заключать новый контракт с главным тренером. Я, кстати, такой же наемный работник, как и Семин. У него срок соглашения истекает 31 мая 2020 года, у меня – в декабре 2024-го.

О ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕМ ЦИКЛЕ

- В своем решении совет директоров исходил из того, что «Локомотив» выходит на новый четырехлетний цикл. Дискуссия о том, кому доверить команду в этот период, велась с Нового года. Кандидатуру главного тренера на совдире выдвигает гендиректор. Я предложил Марко Николича.

О КАНДИДАТАХ

- За полгода я перебрал 18 кандидатур. Со многими встречался лично либо вел прямой диалог с их агентами. В списке присутствовали и громкие имена. В итоговый шорт-лист попали три фамилии с моими комментариями. Плюс – Семин.

О НИКОЛИЧЕ

- Марко – яркий специалист, ему всего 40, а тренирует он уже 17 лет. Он хорошо разбирается в тактике и атакующем футболе. Его футбольная философия близка моей. И у Николича были отличные рекомендации из Испании, Англии, Сербии, России. Кроме того, именно этот тренер, на мой взгляд, лучше всего вписывался в новую экономическую концепцию «Локомотива». В последние годы клуб взял на себя обязательства, которые не соответствовали нашим возможностям. Мы вынуждены перейти в более экономный режим.

О ФИНАНСИРОВАНИИ

- Сейчас телевидение закрывает нам 3 процента бюджета, коммерческая деятельность – еще 9, примерно 20 процентов приносит возможное участие в Лиге чемпионов. А все остальное – это вливания основного спонсора. В таких условиях мы должны искать дополнительные источники финансирования и оптимизироваться.

О МОЛОДЕЖНОМ ВЕКТОРЕ

- «Локомотив» уже не может позволить себе, как раньше, приобретать дорогостоящих возрастных футболистов. Это не значит, что теперь будем брать только 18-летних. Но ставка делается на своих воспитанников. Либо на перспективных игроков из других команд, которых можно довести до ума к 25 годам. В этой связи усиливается значение взаимодействия первой команды с академией, «Казанкой». К сожалению, за время сотрудничества с Семиным мне ни разу не удалось вытащить тренера на матчи молодежки. А в контракте Николича прямо прописаны обязательства таких контактов.

О СМЕНЕ ПОКОЛЕНИЙ ПРИ СЕМИНЕ

- Да, нельзя отрицать, что в последние годы в основу команды пробилось много молодежи. И братья Миранчуки, и Дмитрий Баринов, и Станислав Магкеев… Но таких примеров могло быть еще больше. И Семин все равно передерживал ребят на скамейке. Взять того же Баринова. Обсуждали его со Станиславом Черчесовым, так главный тренер сборной уверен, что Дмитрий мог выйти на нынешний уровень еще года два назад. С тем, что Семин – консерватор, спорить, по-моему, бессмысленно. И переделать его в этом плане невозможно.

О ВТОРОМ МЕСТЕ «ЛОКО» В РПЛ-2019/20

- Нынешнее положение команды по итогам 22 туров – во многом стечение обстоятельств. На самом деле, вопросов по осеннему отрезку сезона было много. Дело не только в четвертом месте в группе Лиги чемпионов и раннем вылете из Кубка России. В премьер-лиге команда тоже не показывала высоких результатов, проигрывала заметно уступающим в классе командам. В том числе из-за обилия травм, связанных с ошибками, допущенными в подготовительный период. Так что текущая вторая позиция в РПЛ не гарантировала ничего ни Семину, ни Николичу. Впереди напряженная борьба за попадание в Лигу чемпионов.

ОБ АТАКУЮЩЕМ ФУТБОЛЕ

- Если же заглянуть в следующие сезоны, то перед Николичем поставлена задача поставить «Локомотиву» более осмысленный атакующий футбол. Все предыдущие его команды показывали высокую результативность. Намного выше, чем у «Локо» при Семине. Это важный фактор. При этом мы не распускаем тренерский штаб. Николичу будут помогать те же люди, что работали с Юрием Павловичем. Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Заур Хапов, Саркис Оганесян, Сергей Алексеев остаются. Новый тренер привезет только двух своих помощников – аналитика и специалиста по физподготовке.

О ВАРИАНТЕ ОСТАВИТЬ СЕМИНА ДО КОНЦА ЧЕМПИОНАТА-2019/20

- А как вы это себе представляете? Пауза между двумя чемпионатами составит неделю. Если мы решили заменить Семина на Николича, не мог же новый главный тренер получить команду перед самым стартом следующего сезона. Поэтому вопрос о пролонгации контракта Юрия Павловича на два месяца советом директоров не рассматривался…

О ДАЛЬНЕЙШЕМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С СЕМИНЫМ

- Мы сразу предложили Юрию Павловичу должность в клубе. И хотя на данный момент он отказался, двери для него в главном клубе его жизни открыты. Готовы придумать любые формы сотрудничества. Однако отказываться от изменения вектора развития «Локомотив» не собирается.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ

- Уверен, если «Локомотив» заиграет интереснее и будет показывать высокие результаты, болельщики нас поймут. В противном случае негативная реакция продолжится. Если честно, очень жалею, что сейчас нельзя устроить встречу с активом фанатского движения на стадионе. Я к ней готов. И рано или поздно этот диалог состоится. В конечном счете, я отвечаю за результат. И перед болельщиками – в первую очередь. Как и перед советом директоров, который вправе принимать решения и по моей кандидатуре.

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ СЕЗОНА

- Я не голосовал за то, чтобы чемпионат был доигран. Написал письмо в РФС с обоснованием слишком высоких рисков для здоровья футболистов в случае возобновления сезона. Надо же четко разграничить ответственность клубов. Пока не до конца ясно, кто, за что и в какой мере отвечает при возникновении проблем. Работа над протоколом ведется. Надеюсь, в скором времени получим все ответы. Но лично мое мнение: было бы правильнее зафиксировать текущую таблицу РПЛ-2019/20.