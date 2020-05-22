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22 мая 2020 18:19ФутболКузнецов Дмитрий

Коронавирус окружает российский футбол. Кто станет нашей Меркель?

Что ни день, то новые случаи заражения COVID-19 среди представителей клубов РПЛ. Так сезон все-таки будет доигран?

УЖЕ 16 СЛУЧАЕВ

Коронавирус постепенно окружает премьер-лигу. 22 мая стало известно, что положительный тест на COVID-19 сдал нападающий «Урала» Павел Погребняк (на фото вверху). Хорошо, что болезнь экс-форварда «Зенита» и «Фулхэма» протекает в легкой форме и его здоровью ничто не угрожает.

А ранее «корону», напомним, подхватили Джефферсон Фарфан из «Локомотива», Константин Плиев из «Рубина», динамовцы Роман Евгеньев, Силвестр Игбун и Дэвид Сангаре, Магомед-Шапи Сулейманов из «Краснодара», а также игроки «Оренбурга» Филип Рогич, Жига Шкофлек и Андреа Чуканов.

Футболисты оренбургского клуба, на самом деле, не имеют признаков заболевания, но при обследовании у них выявлены антитела, как и у тренера по физподготовке команды Евгения Стукалова. Возможно, все уже переболели, но сейчас они на самоизоляции. Положительный тест также сдал тренер вратарей «Оренбурга» Платон Захарчук. В список надо добавить его коллегу из «Динамо» Дмитрия Изотова и директора медицинского департамента бело-голубых Алексея Плескова.

Если посчитать еще босса «Спартака» Леонида Федуна, который сейчас продолжает курс лечения в одной из московских больниц, и председателя совета директоров «Динамо» Юрия Соловьева, то получается 16 человек на премьер-лигу. У игроков тяжелых симптомов нет, но настораживает география – шесть клубов…

ПОЙДЕТ ЛИ РОССИЯ ПО НЕМЕЦКОМУ ПУТИ?

Опасения, что затея возобновить чемпионат России завершится провалом, раздаются с разных сторон при каждом новом случае заражения. Это понятно и объяснимо. Время очень уж тревожное. Однако чиновники вроде бы решительно настроены чемпионат доиграть.

21 мая поддержал рестарт футбольного сезона глава Минспорта Олег Матыцин, а РФС подтвердил, что твердо намерен добиться согласования медицинского регламента с Роспотребнадзором. Пока это ведомство добро на возвращение игры не давало. По информации одного телеграм-канала, разногласия якобы возникают по вопросу, кого и как изолировать при выявлении в командах зараженных участников.

матыцинМинистр спорта РФ Олег Матыцин.

На самом деле, этот вопрос может оказаться ключевым для успешного завершения чемпионата. Одно дело, если Россия пойдет по немецкому пути: в бундеслиге протокол COVID-19 предусматривает изоляцию только заболевшего игрока, но не всей команды. Однако Роспотребнадзор якобы настаивает на том, что любая футбольная деятельность может быть возобновлена только после снятия ограничений в каждом конкретном регионе. Пока же повсеместно действует правило: при выявлении человека с положительным тестом все контактировавшие с ним должны отправляться на 14-дневный карантин.

Как это положение применять в РПЛ-2019/20? Отправлять на самоизоляцию всю команду, если один из игроков подхватит инфекцию? На этом, кстати, настаивали итальянские власти при рассмотрении вопроса о возвращении большого футбола, что вызвало неодобрение у руководства серии А.

Действительно, если за основу взять такой вариант всеобщей самоизоляции при каждом новом положительном тесте, то шансы доиграть сезон резко понизятся. В настоящий момент с трудом верится, что следующие недели наше футбольное сообщество сможет обойтись без коронавирусных потерь, хотя все мы, конечно, на это надеемся.

Просто здравый смысл подсказывает: если сегодня мы уже имеем полтора десятка случаев, а эпидемия не спешит идти на спад, несмотря на заверения больших чиновников (достаточно посмотреть общую статистику вновь заболевших и динамику умерших пациентов), то РПЛ будет крайне тяжело пройти с нулем целый месяц. Тем более, учитывая размеры страны, разброс команд по регионам и разный уровень эпидемиологической опасности в них.

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А изоляция всей команды означает ее фактическое снятие с турнира. Времени на новые остановки нет, ведь на начало августа уже намечен старт нового сезона. Не выпускать же в этом случае на поле молодежный состав. Особенно тем командам, которые борются за выживание в премьер-лиге или сражаются за места в еврокубках.

Другое дело, когда на карантин отправляется только тот, кто сдал положительный тест на коронавирус. Остальные игроки при этом проходят ежедневно новые тесты, чтобы при малейших подозрениях сразу изолировать потенциального больного. Команды в таком случае могут в теории нести кадровые потери, но сам турнир не прерывается. Если, конечно, инфекция не вызовет массовое поражение футболистов. Будем верить, что именно такую – немецкую - практику и применят с согласия Роспотребнадзора наши функционеры.

ПОСЛЕДУЕТ ЛИ ОТМАШКА ИЗ КРЕМЛЯ?

Немцы, напомним, решились на рестарт сезона также не сразу. Полторы недели ушли у них как раз на доработку вопросов безопасности участников. В итоге понадобилась отмашка с самого верха – от федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Но после того как она последовала, можно было быть спокойными за бундеслигу.

меркельАнгела Меркель на футболе.

Серьезный политик не побоялась взять на себя ответственность, несмотря на то, что перед принятием решения о возвращении футбола у десятка игроков разных клубов был выявлен коронавирус. Вряд ли теперь власти Германии способны напугать новые единичные случаи заболевания, если они, не дай бог, последуют. И клубы могут быть защищены в том плане, что перестраховка кого-то из чиновников не способна остановить чемпионат.

Но то – Меркель. В России же политики сопоставимого масштаба пока не спешат брать на себя ответственность за футбол. Матыцин или глава РФС Александр Дюков – это не совсем тот уровень. Даже с их поддержкой рестарта сезона тревога у участников футбольного процесса все равно остается. А уверенность в том, что свой сезон мы сможем доиграть, последует лишь тогда, когда добро на это публично дадут из Кремля. И наш протокол по безопасности будет одобрен по немецкому шаблону. Но пока ни премьер-министр, ни президент страны футбольную тему публично не поднимали.

Очевидно: только если подобная отмашка сверху последует, можно будет питать надежду на то, что чемпионат России мы завершим, даже если у кого-то из игроков уже после возобновления турнира обнаружится COVID-19. В противном случае тревога будет сопутствовать каждому из восьми туров, оставшихся в РПЛ-2019/20.

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