«Глупо штрафовать футболиста за поцелуй жены, подхватившей коронавирус в парикмахерской» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 мая 2020 09:39ФутболСергеев Иван

«Глупо штрафовать футболиста за поцелуй жены, подхватившей коронавирус в парикмахерской»

Вечером 21 июня директор РФС по развитию Максим Митрофанов внес ясность в большинство вопросов касательно возобновления чемпионата России-2019/20. Вот основные выводы из его выступления.

Вывод первый и главный – хотя принятый ранее РФС и РПЛ медицинский регламент и был предварительно согласован с Роспотребнадзором, окончательное одобрение контролирующего органа пока не получено. По словам Митрофанова, документ все еще находится на экспертизе. Назад с правками РФС должен его получить на следующей неделе. Позже – уже нельзя. Напомним, до 25 мая Россия обязана уведомить УЕФА о сроках и схеме завершения национального первенства.

При этом Митрофанов призвал не обращать внимания на сообщения о том, что Роспотребнадзор в настоящий момент якобы выступает противником возобновления футбольного чемпионата. Такой вывод 21 мая сделали сразу несколько телеграм-каналов, ссылаясь на «слитый» в интернет скрин официального письма ведомства Анны Поповой в РФС от 12 мая.

рпн1

рпн2

Если внимательно вчитаться в текст, то там действительно нет никаких запретов. Роспотребнадзор всего лишь рекомендовал не применять медицинский регламент до снятия ограничений властями регионов. Так никто и не собирался этого делать. При этом ограничения для футбольных клубов постепенно снимаются. Так, 21 мая разрешение на тренировки получили все четыре московские команды.

Произошло это ровно за месяц до предполагаемого рестарта сезона-2019/20. Чтобы матчи 23-го тура состоялись именно в этот день, ограничения должны быть сняты во всех представленных в РПЛ регионах к 1 июня. Если это произойдет позже, премьер-лига, как уточнил Митрофанов, возобновится 28 июня. Соответственно, сдвинется и дата начала чемпионата-2020/21 – со 2 на 5 августа. То есть, теоретически пауза между двумя сезонами может составить… семь дней.

На радость «Спартаку» и ЦСКА, на беду «Локомотиву» и «Ахмату». Российский футбол вернулся

Второй важный вывод – хотя регламент предусматривает повторную и окончательную остановку чемпионата в случае возникновения серьезной угрозы здоровью участников, условия применения этой нормы пока не формализованы. Иначе говоря, не ясно, сколько футболистов или сколько команд должны быть заражены COVID-19, чтобы лига сказала «Стоп» и зафиксировала промежуточные результаты как итоговые. Однако эта неопределенность, как утверждает Митрофанов, будет снята до начала игр. Конкретные цифры согласуют с Роспотребнадзором и впишут в регламент.

Не опасается ли РФС, что некоторые команды могут предоставить ложные данные о заразившихся ради остановки сезона и сохранения текущих мест в таблице? Отметим, что сейчас COVID-19 диагностирован в «Локомотиве», «Динамо» и «Рубине». Железнодорожникам действительно выгодно «заморозить» таблицу, чтобы получить прямую путевку в Лигу чемпионов. Бело-голубые в этом случае попадут в Лигу Европы с последнего из проходных шестого места. А казанский клуб избавит себя от необходимости бороться за выживание, находясь сейчас на 14-й строчке… Однако Митрофанов в «теории заговора» не верит. Подвергать сомнению результаты тестов внутри клубов никто не собирается. Но РФС будет содействовать тому, чтобы там, где это необходимо, медицинские штабы команд были усилены сторонними специалистами.

Вывод третий – штрафов за сам факт заражения в РПЛ не предусмотрен. Наказывать будут клубы за несоответствие требованиям медицинского регламента, но это не означает, что футболисту или тренеру «запрещено болеть». «Наказывать за поцелуй жены, случайно заразившейся коронавирусом в магазине и парикмахерской? – привел пример Митрофанов. – Нет, было бы глупо штрафовать предполагать, что можно штрафовать за заболевание. Такого у нас не будет». Основной штраф для клуба, по мнению директора РФС, это потеря игроков и персонала.

Врач «Арсенала»: Если у футболиста выявлен коронавирус, нет смысла изолировать всю команду

И еще несколько важных уточнений от Митрофанова:

- РФС будет добиваться того, чтобы начавшие возвращаться из-за границы легионеры РПЛ смогли приступить к тренировкам до истечения 14-дневного карантина при условии отрицательных тестов на коронавирус;

- РФС обсуждает с Минтранспорта возможность использования клубами РПЛ регулярных, а не только чартерных рейсов для выездов на матчи;

- На всех матчах заключительных туров РПЛ будет использоваться система VAR, как и до перерыва на коронавирус.

Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Андрей Рублев: Климат в России не подходит для тенниса Даниил Медведев: Никогда не стал бы профессиональным футболистом Хачанов подозревает, что переболел коронавирусом
Неизвестный герой Сараева-84. Умер олимпионик Александр Герасимов На 62-м году ушел из жизни хоккеист Александр Герасимов. Форвард ЦСКА ни разу не сыграл на чемпионатах мира, зато стал олимпийским чемпионом. 21.05.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав
Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия
«Монреаль», спасенный схемой доигровки сезона, кусает локти: рано сбагрил Ковальчука в «Вашингтон» Несмотря на то, что пандемия не унимается ни в США, ни в Канаде, североамериканские инсайдеры публикуют новые и новые версии возобновления сезона НХЛ. 20.05.2020 22:00 Хоккей Славин Виталий
Минск помнит Знарка и Овечкина, Рига – Кросби и шведов. Воспоминания о ЧМ-2006 и 2014 (видео) За год до ЧМ-2021 ИИХФ провернула рокировку, переместив сборную России из рижской группы в минскую, а канадцы сыграют в столице Латвии. 21.05.2020 11:00 Хоккей Домрачев Владислав
«Глупо штрафовать футболиста за поцелуй жены, подхватившей коронавирус в парикмахерской» Вечером 21 июня директор РФС по развитию Максим Митрофанов внес ясность в большинство вопросов касательно возобновления чемпионата России-2019/20. Вот основные выводы из его выступления. 22.05.2020 09:39 Футбол Сергеев Иван
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
33 лучших в истории чемпионатов России по футболу. Из «Спартака» в первой сборной – только Титов В апреле мы определили сборную России всех времен. В ней было много субъективного. Для «сборной РПЛ» использован четкий критерий – списки 33 лучших. 21.05.2020 19:00 Футбол Зибрак Артем
Овечкин разгромил Грецки 4:1! В виртуальный хоккей Ови точно играет не хуже Уэйна Как во время эпидемии коронавируса в разных лигах и разных видах спорта проводят виртуальные чемпионаты с участием топ-звезд. 21.05.2020 08:00 Хоккей Велиев Эмиль
«Будь стройна» и «чуть-чуть тортика». Как Алина Загитова отметила 18-летие С самого утра 18 мая в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию посыпались поздравления с совершеннолетием. 18.05.2020 13:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Новости
10:30 Футбол Тер Штеген пошел на уступки в переговорах по новому контракту
10:13 Футбол СМИ: Чемпионат Испании возобновят 12 июня
09:47 ММА Александр Емельяненко: Не завидую тому, кто будет биться против меня (видео)
09:32 ММА Россиянин Уланбеков стал бойцом UFC
09:16 Хоккей Никита Задоров: Есть вещи, которые я не люблю в России, но это не значит, что я не люблю Россию
08:59 Футбол «Ювентус» начал переговоры по возвращению Погба
08:40 ММА UFC отменил турниры в Канаде и США
08:19 ММА Президент Fight Nights – об отце Хабиба: Состояние по-прежнему тяжелое
23:48 Футбол Пьянич готов покинуть «Ювентус» только ради перехода в «Барселону»
23:23 Олимпиада WADA не выявило значимой связи между TUE и вероятностью получения олимпийской медали
23:08 Хоккей «Лада» обменяла Возовика в «Динамо»
23:00 Футбол «Боруссия» не намерена летом продавать Санчо
22:45 Футбол Бадель хочет получать в «Локомотиве» 1,5 миллиона евро за сезон
22:32 Футбол Кавани намерен продолжить карьеру в «Интере»
22:14 Футбол У игроков «Ювентуса» не обнаружили коронавируса, в ближайшие дни клуб возобновит тренировки
22:00 Хоккей «Барыс» объявит имя главного тренера в начале лета
21:42 Футбол Стам назначен главным тренером «Цинциннати»
21:37 Футбол Виктор Гончаренко: Ощущение, что Деспотовича пытаются «протащить» через ЦСКА в другой клуб
21:31 Хоккей Виталий Ячменев: Думаю, Сошников может вернуться в НХЛ
21:17 Биатлон Александр Касперович: Болгарской сборной реально побороться за медали на Олимпийских играх
Turkey defeated Russia in Libya
40 монахинь дивеевского монастыря вылечились от коронавируса
Еще 16 человек в Карелии заболели коронавирусом
В Волгограде опровергли версию о завышенной цене на аппараты ИВЛ
Известные коррупционеры на Ставрополье собираются выйти на свободу по УДО
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика