«Глупо штрафовать футболиста за поцелуй жены, подхватившей коронавирус в парикмахерской»

Вывод первый и главный – хотя принятый ранее РФС и РПЛ медицинский регламент и был предварительно согласован с Роспотребнадзором, окончательное одобрение контролирующего органа пока не получено. По словам Митрофанова, документ все еще находится на экспертизе. Назад с правками РФС должен его получить на следующей неделе. Позже – уже нельзя. Напомним, до 25 мая Россия обязана уведомить УЕФА о сроках и схеме завершения национального первенства.

При этом Митрофанов призвал не обращать внимания на сообщения о том, что Роспотребнадзор в настоящий момент якобы выступает противником возобновления футбольного чемпионата. Такой вывод 21 мая сделали сразу несколько телеграм-каналов, ссылаясь на «слитый» в интернет скрин официального письма ведомства Анны Поповой в РФС от 12 мая.

Если внимательно вчитаться в текст, то там действительно нет никаких запретов. Роспотребнадзор всего лишь рекомендовал не применять медицинский регламент до снятия ограничений властями регионов. Так никто и не собирался этого делать. При этом ограничения для футбольных клубов постепенно снимаются. Так, 21 мая разрешение на тренировки получили все четыре московские команды.

Произошло это ровно за месяц до предполагаемого рестарта сезона-2019/20. Чтобы матчи 23-го тура состоялись именно в этот день, ограничения должны быть сняты во всех представленных в РПЛ регионах к 1 июня. Если это произойдет позже, премьер-лига, как уточнил Митрофанов, возобновится 28 июня. Соответственно, сдвинется и дата начала чемпионата-2020/21 – со 2 на 5 августа. То есть, теоретически пауза между двумя сезонами может составить… семь дней.

Второй важный вывод – хотя регламент предусматривает повторную и окончательную остановку чемпионата в случае возникновения серьезной угрозы здоровью участников, условия применения этой нормы пока не формализованы. Иначе говоря, не ясно, сколько футболистов или сколько команд должны быть заражены COVID-19, чтобы лига сказала «Стоп» и зафиксировала промежуточные результаты как итоговые. Однако эта неопределенность, как утверждает Митрофанов, будет снята до начала игр. Конкретные цифры согласуют с Роспотребнадзором и впишут в регламент.

Не опасается ли РФС, что некоторые команды могут предоставить ложные данные о заразившихся ради остановки сезона и сохранения текущих мест в таблице? Отметим, что сейчас COVID-19 диагностирован в «Локомотиве», «Динамо» и «Рубине». Железнодорожникам действительно выгодно «заморозить» таблицу, чтобы получить прямую путевку в Лигу чемпионов. Бело-голубые в этом случае попадут в Лигу Европы с последнего из проходных шестого места. А казанский клуб избавит себя от необходимости бороться за выживание, находясь сейчас на 14-й строчке… Однако Митрофанов в «теории заговора» не верит. Подвергать сомнению результаты тестов внутри клубов никто не собирается. Но РФС будет содействовать тому, чтобы там, где это необходимо, медицинские штабы команд были усилены сторонними специалистами.

Вывод третий – штрафов за сам факт заражения в РПЛ не предусмотрен. Наказывать будут клубы за несоответствие требованиям медицинского регламента, но это не означает, что футболисту или тренеру «запрещено болеть». «Наказывать за поцелуй жены, случайно заразившейся коронавирусом в магазине и парикмахерской? – привел пример Митрофанов. – Нет, было бы глупо штрафовать предполагать, что можно штрафовать за заболевание. Такого у нас не будет». Основной штраф для клуба, по мнению директора РФС, это потеря игроков и персонала.

И еще несколько важных уточнений от Митрофанова:

- РФС будет добиваться того, чтобы начавшие возвращаться из-за границы легионеры РПЛ смогли приступить к тренировкам до истечения 14-дневного карантина при условии отрицательных тестов на коронавирус;

- РФС обсуждает с Минтранспорта возможность использования клубами РПЛ регулярных, а не только чартерных рейсов для выездов на матчи;

- На всех матчах заключительных туров РПЛ будет использоваться система VAR, как и до перерыва на коронавирус.