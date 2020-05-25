Так все-таки шейх Мансур? Футбольный ЦСКА ищет зарубежного инвестора - Советский спорт
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25 мая 2020 12:58ФутболСергеев Иван

Так все-таки шейх Мансур? Футбольный ЦСКА ищет зарубежного инвестора

По словам Игоря Шувалова, ВЭБ.РФ заинтересован в привлечении иностранных инвестиций для ПФК ЦСКА. Интересно, откуда они могут взяться.

Сразу хочется сказать добрые слова в адес новых собственников ЦСКА. И вот почему.

После того, как ВЭБ.РФ недавно приобрел контрольный пакет акций столичного клуба, многие сокрушались по поводу увеличения и без того запредельной доли государства в российском футболе. По сути, частными в РПЛ остаются только «Краснодар», «Спартак», «Сочи», «Рубин» и «Ахмат». Да и то последние три команды - весьма условно, так как Борис Ротенберг напрямую связан с газпромовскими структурами, а группа компаний ТАИФ и «Фонд Ахмата Кадырова» - соответственно с бюджетами республик Татарстан и Чечня.

Однако государство может участвовать в футбольном бизнесе по-разному. В выходные много шуму наделали сообщения о том, что руководители Московской области отвергли предложения сразу двух (!) потенциальных инвесторов клуба «Химки». А ведь от того, найдут ли химчане средства на стороне, зависит их участие в премьер-лиге-2020/21. Бюджетных средств для прохождения лицензирования команде Сергея Юрана не хватит. Нужно 350 миллионов рублей, а область вроде как пока гарантирует только 200. И что же получается? В бюджете Московской области денег на большой футбол нет. Но при этом привлекать инвестиции со стороны «Химкам» запрещают. По сути, с клубом поступают как с Ларисой Огудаловой из пьесы Островского «Бесприданница»: так не доставайся же ты никому! Если в итоге красно-черные останутся в ФНЛ или, того хуже, опустятся в ПФЛ, вина за это будет лежать на тех самых руководителях, заблокировавших приход в клуб частного инвестора.

ВЭБ купил ЦСКА. Теперь у государства 70 процентов российского футбола

В случае же с ВЭБ.РФ и ЦСКА, как мы видим, все совершенно иначе. Во-первых, госкорпорация изначально подчеркивала, что сделка стала техническим закрытием огромного долга, который образовался у Евгения Гинера после получения кредита под строительство домашнего стадиона. «ВЭБ Арена» не окупилась в должной мере, вернуть заемные средства босс ЦСКА вовремя не смог - и банк попросту реструктурировал задолженность, приобретя контрольны пакет акций красно-синих. При этом Гинера не отодвинули от непосредственного управления его футбольным детищем. Формально он занимает пост заместителя нового председателя совета директоров ЦСКА, помощника президента страны Максима Орешкина, но в реальности продолжает принимать все ключевые решения касательно развития ПФК.

шуваловгинерИгорь Шувалов и Евгений Гинер.

Более того, из сегодняшних заявлений главы ВЭБ.РФ Шувалова четко следует, что госкорпорация не собирается вести себя в отношении ЦСКА так, как Мособласть - в отношении «Химок». С одной стороны, банк не готов вкладывать в клуб слишком много. С другой - ему хочется по-прежнему видеть ЦСКА среди лидеров российского футбола. А для этого (если не считать не зависящие от банка поступления от РПЛ и УЕФА) нужно: а) увеличить прибыльность имеющихся футбольных активов (по словам Шувалова, уже достигнута договоренность о размещении в комплексе «ВЭБ Арены» офисов «Почты России»); б) привлечь дополнительные средства со стороны. Причем поиск инвесторов, как выясняется, ведется не только внутри страны, но и за границей.

Согласитесь, мы видим предельно трезвый подход, который, собственно, отличал ЦСКА и до его перехода под крыло государства. Но проблема в том, что после окончания пандемии привлекательность и без того убыточного российского футбола для потенциальных инвесторов упадет ниже плинтуса. А найти желающих вложиться в него за рубежом станет практически невозможно.

Это если рассматривать компании, которые хотели бы непременно заработать на приобретении акций клуба. Однако, как ни странно, существуют и такие инвесторы, которых вопрос получения прибыли (по крайней мере, в краткосрочно или среднесрочной перспективах) заботит постольку-поскольку. Скажем, футбольная империя City Football Group (CFG) скупает футбольные клубы по всему миру в первую очередь для продвижения своего головного бренда - «Ман Сити». Принадлежащий шейху Мансуру из ОАЭ холдинг ничуть не смущают убытки отдельных «филиалов», если они работают на увеличение суммарного дохода. И он, надо сказать, растет каждый год.

мансур2Шейх Мансур и Хосеп Гвардиола (справа) на тренировке «Ман Сити».

Недавно CFG принял в свои ряды очередного, девятого члена: в Бельгии была приобретена команда второго дивизиона «Ломмел». А еще до этого появилась информация о серьезной заинтересованности шейха Мансура в покупке акций... одного из российских клубов. Какого именно - не сообщалось. Но источники утверждали, что интерес вылился в начало предметных переговоров, прерванных в феврале пандемией коронавируса.

Желание прирасти Россией у владельца «Ман Сити» с тех пор вряд ли отпало. Так почему бы именно Мансуру не стать тем самым зарубежным инвестором ЦСКА, о котором говорил Шувалов? В одном из предыдущих материалов «Советский спорт» делал предположение, что ближневосточному принцу в РПЛ могли бы приглянуться «Краснодар» и «Спартак». Но армейцы вполне вписываются в тот же ряд. Особенно если вспомнить главный символ армейского клуба - коня.

Шейх Мансур, как любой араб, обожает лошадей. До футбола его главной спортивной любовью были скачки.

Шейх Мансур хочет купить футбольный клуб в России. «Спартак Сити» – звучит?

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