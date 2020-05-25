Дмитрий Торбинский: В США безопаснее, чем в России. Но я уехал не из-за политики - Советский спорт
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25 мая 2020 22:30ФутболГригорьевская Юлия

Дмитрий Торбинский: В США безопаснее, чем в России. Но я уехал не из-за политики

Бронзовый призер Евро-2008, бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» побывал в прямом эфире инстаграма Марии Командной и рассказал о жизни в Америке, Федоре Смолове и Юрии Семине.

ОБ ОБСТАНОВКЕ В МАЙАМИ
- У нас уже открывают прогулочные зоны и рестораны. Сегодня открыли главный торговый центр города. Но, если честно, в общественные места не тянет. За эти два месяца привык к самоизоляции. Занимаясь с детьми, сам подтянул английский. Я его учил четыре месяца, после переезда в США. Потом нашел работу тренером и практиковал язык. Сейчас, благодаря карантину, еще лучше освоил. Стараюсь произносить слова по-американски.

О ГРИН-КАРТЕ
- На 27 апреля было назначено финальное собеседование. Но теперь все перенеслось на неопределенный срок. Впрочем, я особо не переживаю. Трудностей с грин-картой возникнуть не должно. Тебе в присутствии юриста задают вопросы, ты отвечаешь. Услуги юриста стоят 8 тысяч долларов.

О НАЛОГАХ
- В Штатах они выше, чем в России. Но это меня перед переездом не пугало. Я ехал сюда, чтобы дать детям свободу выбора. И самому хотелось пожить в другой стране. Образование? Американцы им просто зомбированы. Я хочу, чтобы дети выросли образованными людьми. Но диплом не все решает. Даже здесь, хотя многие американцы считают иначе.

О МАШИНАХ
- Была «Тесла», классная тачка, но брал ее в лизинг – уже отдал. Был еще фургон. А в Москве я на «Мерседесе» ездил и джипе.

О ЗАКРЫТОСТИ АМЕРИКАНЦЕВ
- Я до конца пока не понял, какие они. Американцы – своеобразные, это точно. Другой менталитет. Бывает, устраивают вечеринки, собираясь несколькими домами посидеть на складных стульях перед домом. Им это в кайф. Себя американцем, конечно, не считаю. Дети, правда, между собой уже начинают разговаривать по-английски. Это их выбор. Но я мыслю себя пока русским.

О БЮРОКРАТИИ
- Любой вопрос здесь решают очень долго. Взять тренерскую лицензию – целая история! Заполняешь бесконечные бумаги и при этом должен получать практику. А как это возможно, если только что сам закончил играть… Сейчас тренирую полупрофессиональную команду. Процесс очень плохо организован. Просто бардак. Иногда на одно поле приходит по три команды. Мячей на всех не хватает.

ОБ «ИНТЕРЕ МАЙАМИ»
- Чтобы попасть в клуб Дэвида Бекхэма, надо получить категорию Б. Я сейчас только пошел на эти курсы, раньше возможности не было. На матчи МЛС выбраться не успел. Из-за пандемии. С Бекхэмом тоже не знаком. Может, еще познакомлюсь.

ОБ ИДЕЕ УЕХАТЬ ЗА ОКЕАН
- В 2017 году задумался об этом. В октябре 2018-го подали документы - и через две недели получили одобрение. Можно, конечно, было уехать в Европу, но Америка мне казалась более интересной. В том числе – в плане спорта. Мне нравится весь этот антураж, маркетинг местных профессиональных лиг, как все здесь устроено.

О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ЕВРОПЕЙСКИХ КЛУБОВ
- Пока играл, мог отправиться за границу. Из «Спартака» звали в Германию, в «Валенсию». После Евро-2008 обращались из «Лиона», вроде из «Сарагосы» тоже. Но это ближе уже к 2010 году, когда я был в «Локомотиве». Почему не уехал? Клуб поднял мне зарплату в два раза.

О ПОЛИТИКЕ
- Это точно – не причина моего переезда. Да, в Штатах чувствую себя более защищенным. Но мне и в России не на что было жаловаться. Я построил неплохую карьеру. Добился многого. Просто не хотелось останавливаться, отправился за новыми навыками, впечатлениями. Стало интересно интегрироваться в другие общество и культуру со своими принципами.

ОБ УХОДЕ СЕМИНА ИЗ «ЛОКО»
- Не очень внимательно слежу за новостями из России, но про уход Юрия Семина слышал, конечно. Что я могу сказать? У него всегда было свое видение, свое мнение. Он достаточно упертый. Это помогло ему так много добиться… Для «Локо» Палыч – икона. Но в клуб пришли новые люди, возник конфликт интересов. Если честно, меня не слишком интересует, что именно там произошло.

О ГЛАВНОЙ КОМАНДЕ ЖИЗНИ
- Считаю себя спартаковцем. Все-таки «Спартак» меня воспитал.

О СМОЛОВЕ
- Дружим с Федей с тех времен, как вместе пришли в «Краснодар». В конце прошлого года он прилетал в Нью-Йорк. Я тоже туда подъехал. Сходили на хоккей. Хорошо, что сейчас Смолов попал в Испанию. Дай бог, чтобы все у него в «Сельте» получилось. Хотя, если бы уехал на пике, когда два года подряд становился лучшим бомбардиром РПЛ, было бы проще.

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