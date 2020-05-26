Сергей Кирьяков: Если первой забьет «Бавария», ждите разгром, если «Боруссия» – сенсацию

– Кого считаете фаворитом?

– «Баварию». Имея четырехочковый перевес над соперником, мюнхенцы могут чувствовать себя спокойнее. Даже поражение не станет катастрофой. А для «Боруссии» ставки слишком высоки. Можно перегореть.

– «Бавария» после перерыва в сезоне впечатлила?

– Чемпион взял запланированные очки. С «Унионом» могли быть сложности при полном стадионе в Берлине. А на пустой арене «Бавария» спокойно реализовала колоссальное преимущество в классе. Затем с «Айнтрахтом» запахло сенсацией, когда гости сделали 2:3 после 0:3. Но мюнхенцы довольно быстро восстановили задел. В общем, пока никто «Баварию» всерьез не потревожил. И включать максимальные обороты ей не приходилось.

– Если «Боруссия» тоже не справится с «Баварией», на этом чемпионская гонка будет завершена?

– Пожалуй. В мое время такого запаса прочности в лидирующей группе бундеслиги ни у кого не было. Поэтому чемпионы регулярно менялись. А сейчас «Бавария» вне конкуренции. И если перевес увеличится до 7 очков, никто ее уже не догонит.

– Молодой лидер «Боруссии» Джейдон Санчо в первых двух матчах после перерыва выходил на замены в концовках. Его берегли для «Баварии»?

– Скорее всего. Дортмунд прекрасно понимает: в эту игру надо вложить все. Санчо не был идеально готов, и его форму не форсировали. Чтобы исключить риск травмы… Вот Матс Хуммельс в выходные сломался. Если во вторник он не сыграет, это станет для «Боруссии» колоссальной проблемой. Возможно, придется менять расстановку – сыграть в три центральных защитника для насыщения зоны Роберта Левандовски. Почти не сомневаюсь: хозяева изберут тактику контратак, хотя обычно они сами любят владеть мячом. Но «Бавария» – особый случай. Под такого соперника надо подстраиваться, чтобы получить шансы.

– Левандовски на данный момент – лучший центрфорвард мира?

– Роберт забивает в каждом матче, глаза у него горят. Насчет лучшего не знаю, но в тройку сильнейших в мире он входит не первый год. «Бавария» умеет использовать его сильные качества.

– Чем объясняете ренессанс Томаса Мюллера?

– Немцы в большинстве своем профессионалы, режимщики. Мюллер – классический пример. При Нико Коваче у него возникли проблемы из-за недопонимания с главным тренером. Но по отношению к работе претензий к нему никогда не было – ни тогда, ни сейчас, при Хансе-Дитере Флике. Снимаю перед Томасом шляпу. И желаю как можно дольше держать сегодняшний уровень. В «Баварии» он ключевая фигура.

– Когда-то ключевой фигурой «Боруссии» считался Марио Гетце. А теперь клуб принял решение с ним расстаться…

– Гетце проиграл конкуренцию, это объективная данность. И его уход – лучшее решение для обеих сторон. Такие футболисты не должны сидеть на скамейке. Тем более, в 27 лет. Теперь самому Марио осталось сделать правильный выбор. Спрос-то на его услуги, насколько я понимаю, велик. Без работы он не останется.

– До перерыва в сезоне многие прочили «Баварии» победу в Лиге чемпионов. Сейчас расклад как-то поменялся?

– Возможно, более ранний, чем в других чемпионатах, рестарт бундеслиги даже повысит шансы «Баварии». Мюнхенцы наберут турнирные обороты быстрее, надо будет только додержать эту форму до решающей стадии плей-офф Лиги чемпионов. По своему потенциалу команда, безусловно, обязана ставить задачу выиграть этот турнир.

– «Бавария» уже установила рекорд бундеслиги, забив 80 голов в 27 турах. Сотня мюнхенцам покорится?

– Должна. Осталось семь туров. И нет предпосылок, что «Бавария» бросит играть, даже если досрочно обеспечит себе титул. Команда соскучилась по футболу, в каждом матче игроки действуют в охотку, значит, будет еще много голов. В этом вся «Бавария».

– А в Дортмунде голов будет много?

– «Боруссия» в последние годы регулярно пропускает от мюнхенцев пачками. «Бавария» забивает, соперник раскрывается – и его ловят на контратаках. Поэтому я надеюсь, что дортмундцы на этот раз выдержат четкий тактический план. Нельзя ввязываться в открытый футбол, надо поддавливать «Баварию» в центре поля – тогда все реально. Если «Боруссия» забьет первой, то может и победить.