Артем Дзюба: Семина убрали люди, которые футбол понимают с вертолета, если не из космоса - Советский спорт
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26 мая 2020 16:14ФутболГригорьевская Юлия

Артем Дзюба: Семина убрали люди, которые футбол понимают с вертолета, если не из космоса

Лидер «Зенита» и сборной России ответил на вопросы в прямом эфире инстаграма «Матч ТВ».

О ВЕСЕ ПОСЛЕ САМОИЗОЛЯЦИИ
- Держал его все это время и, по-моему, всего на два килограмма превысил как-то превысил. Как говорил Миодраг Божович, если футболист выходит из отпуска без лишнего веса – это ненормально. Это рабочий момент. Сейчас осталось одно лишнее кило. Могу за сутки сбросить.

О КИНО
- Очень много всего посмотрел. Даже русские сериалы, что на меня не похоже. А самое сильное впечатление произвел «Последний танец» про Майкла Джордана. Это пособие для спортсменов-профессионалов, которые хотят чего-то добиться в жизни.

О ХЕТ-ТРИКЕ «ДЗЮБОЙ» В КИБЕРТУРНИРЕ
- Было необычно. Прикольно играть за свою команду и забивать самим собой. Хорошая команда подобралась, выиграли чемпионат. Суперкубок, правда, проиграли.

О ПРАЗДНОВАНИИ 95-ЛЕТИЯ «ЗЕНИТА»
- Стрелять из пушки Петропавловской крепости было неприятненько. Неожиданно мощно выстрелила. Был секундный шок. Но – интересно. Если кого расстроил мой внешний вид – извините. Приехал в том, в чем был.

Дзюба и Семак пальнули из пушки в честь 95-летия «Зенита». Вот только дата, похоже, липовая

О «ЛОКОМОТИВЕ»
- По мне, это позорище – как убрали Юрия Палыча Семина. Какие-то странные формулировки: в футболе не результат главное. А что тогда главное? И воспитанников за «Локомотив» при Семине играло достаточно. Не понимаю, как так можно относиться к таким заслуженным людям нашего футбола. Захотели – и убрали. Причем люди, которые футбол понимают с вертолета, если не из космоса. Палыч был оплотом, который не давал «Локомотиву» развалиться. А сейчас наверняка начнутся продажи. И чудес ведь не бывает. Если сейчас нарушат баланс, результаты пойдут на спад. Соперники-то совсем близко. Вон, как «Ростов» подтянулся. Приятно наблюдать атакующий футбол.

О БОМБАРДИРСКОЙ ГОНКЕ
- Борьба за первое место не закончена. Элдор Шомуродов - очень хороший нападающий. Сердар Азмун тоже готов включиться. Повоюем.

О САМОЙ НЕЛЕПОЙ НОВОСТИ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА
- Когда читал, как народ в Питере продолжал гулять. Еще читал про чипирование. Бред! Смотрел по Animal Planet передачу, откуда взялся коронавирус, на рынках в Азии, конечно, страшные вещи творятся. Летучие мыши, хорьки какие-то, которые испражняются друг на друга. И потом их люди едят…

О БОЛЬШОМ ТЕННИСЕ
- Соскучился по корту. Теннис – мое хобби. Хотелось бы поскорее опять сыграть.

ОБ ИДЕЕ РАСШИРИТЬ РПЛ ДО 18 КОМАНД
- Если столько клубов готовы играть, то почему нет? Но просто так расширять, бессмысленно. Должна быть во всем система. А то у нас из ФНЛ по 5 команд вылетают, а потом остаются, потому что снизу никто не готов подниматься. Интерес к таким соревнованиям пропадает.

О ПРАЗДНОВАНИИ ПЕРВОГО ГОЛА ПОСЛЕ КАРАНТИНА
- У меня есть свой ритуал, и я его ни на что не променяю. Не надейтесь! Как говорится, на манеже все те же.

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