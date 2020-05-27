Депутат Свищев: Союз «Ред Булла» и «Уфы» может стать отличным примером для всего российского футбола

- Футбольная империя «Ред Булл», в которую входят «РБ Лейпциг», «РБ Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и «РБ Брагантино» может прирасти «Уфой». Это вообще законно – чтобы в нашей премьер-лиге появился клуб под условным названием «РБ Уфа»?

- Законно. И это будет очень хорошая история. Я двумя руками за то, чтобы в клубы приходили частные инвесторы – российские, иностранные, космические… Именно бизнес должен поддерживать профессиональный футбол. И мы должны радоваться, если у «Ред Булла» действительно появился интерес к «Уфе».

К сожалению, мы привыкли к тому, что клубы тянут государственные монополии либо частные компании с госкапиталом. Это чистой воды спонсорство без мотивации заработать. И это точно не про «Ред Булл». Знаю людей, которые там работают. Это очень прагматичная компания. Если они во что-то вкладываются, то с целью получить дивиденды. Так и должен работать профессиональный футбол.

- Вы верите в то, что в России футбол начнет уходить от госфинансирования, о чем недавно говорил ваш коллега, председатель думского комитета по спорту Михаил Дегтярев?

- Иного пути нет: профессиональные клубы должны быть отделены от государства, от региональных бюджетов. Почему, допустим, звезде бразильского футбола, играющей России, миллионные гонорары должен платить наш налогоплательщик? Пусть эти траты осуществляют частные инвесторы, которые будут считать каждую копеечку. Государство может помогать только налоговыми послаблениями. Но граждан России дергать нельзя.

Пусть регионы вкладывают в детский спорт, юношеские соревнования – вот что нужно поднимать. А профессионалы должны самостоятельно искать источники финансирования, заниматься своими академиями, зарабатывать на трансферах. Все же уже придумано за нас в цивилизованных футбольных странах. Там государство клубам не помогает. А у нас почему-то все хотят присосаться к бюджету. При этом на массовый, детский спорт средств не хватает. Это в корне неправильно. И я очень надеюсь, если у «Ред Булла» и «Уфы» действительно образуется союз, это станет примером для остальных. А то все привыкли воспринимать наш футбол как бездонную бочку, в которую безвозвратно вкачиваются миллиарды. Пора уже потихоньку начинать воспринимать его как бизнес.

Дмитрий Свищев

- Наверняка клубам было бы проще привлекать спонсоров, если бы на российских стадионах разрешили продавать пиво…

- Согласен. И надеюсь, что в ближайшее время во втором чтении Дума примет закон о торговле пивом на стадионах. В наше сложное время это должно оказать неоценимую поддержку профессиональному спорту. И часть доходов от продажи пива пойдет на поддержку детско-юношеского спорта. Другое дело, что моментального эффекта ждать не приходится. Ведь зрителей еще долго на арены пускать не будут. Мы слишком далеки от окончательной победы над пандемией.

- Когда состоится второе чтение по «пивному» закону?

- Сейчас идет согласование поправок, внесенных Правительством и различными департаментами. Самое позднее – на следующей неделе мы получим обратно доработанный законопроект.