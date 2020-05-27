«Ред Булл» окрыляет! Что за футбольная империя готова прирасти «Уфой»

ЗА «МАН СИТИ» ПОДТЯНУЛСЯ «ЛЕЙПЦИГ»

Не так давно появились сообщения о желании приобрести какой-то российский клуб у управляющей компании «Ман Сити» City Football Group шейха Мансура, который на данный момент владеет (полностью или частично) девятью футбольными командами на разных континентах от Австралии до Северной Америки. Мы уже рассказывали об этой футбольной империи, «над которой никогда не заходит солнце». И не исключено, CFG тоже нацеливается именно на «Уфу» (хотя и не обязательно – возможно, шейх планирует вложить средства в другой клуб РПЛ, скажем, в ЦСКА, который ведет поиск иностранного спонсора).

А вот в чем сомнений теперь никаких, так это в интересе к уфимцам со стороны мирового гиганта Red Bull, действующего по принципам, схожим с CFG. Эту информацию подтвердил генеральный директор клуба из Башкортостана Шамиль Газизов. Настало время рассказать о футбольной империи Дитриха Матешица.

ОТ ЭКСТРИМА ДО «ФОРМУЛЫ-1»

Матешиц – непризнанный гений современности. Он родился 20 мая 1944 года на юго-востоке Австрии в обычной семье, учился без особого успеха, а начинал работать в качестве стажера в голландской компании Unilever, производящей продукты питания и парфюмерию. Только в 40 лет австриец занялся производством всемирно известного энергетического напитка «Ред Булл».

А самое крутое в том, что Матешиц не остановился на продажах своего продукта, а начал основательно вкладываться и в другие направления, особенно в спорт, в первую очередь экстремальный. Его соотечественников интересует все, что едет, летит, скользит, крутится, вертится, падает или имеет колеса. Поэтому «Ред Булл» не первый год участвует в организации сотен соревнований в десятках видов спорта по всей планете.

И постепенно, шаг за шагом, доходы от «непрофильной» деятельности сравнялись с доходами от продажи энергетика. Интересуют «РБ» любые направления. Есть даже своя звукозаписывающая компания Red Bull Records. Разумеется, пришел австрийский холдинг и в большой профессиональный спорт – «Формулу-1» (команды Red Bull Racing и Scuderia Toro Rosso), хоккей («Ред Булл Зальцбург» и «Ред Булл Мюнхен») и футбол (это уже империя, о которой - ниже).

Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят в форме команды «Торо Россо».

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С «АУСТРИИ»…

Рождалась футбольная империя в 2005 году. Естественно, в Австрии. Первым клубом, купленным «РБ», стала «Аустрия» из Зальцбурга. Болельщики встретили сделку в штыки, чему в немалой степени способствовала полная смена названия, эмблемы, цветов, руководства и всех сотрудников. Головная компания даже заявила, что «РБ Зальцбург» – «новый клуб без истории», основанный в 2005-м. Правда, футбольная федерация Австрии не признала это изменение, и день рождения «Аустрии» остался прежним – 13 сентября 1933 года.

Противостояние (к нему подключились фан-объединения из разных стран Европы) длилось пять месяцев, но ни к чему не привело. Те, кто не смог свыкнуться с потерей, организовали новую «Аустрию». Остальные смирились с новыми реалиями и за 15 лет… отпраздновали 10 чемпионских титулов – в три раза больше, чем за всю предыдущую историю клуба.

В разные годы «РБ Зальцбург» возглавляли Джованни Трапаттони, Ко Адриансе, Хуб Стевенс, Роджер Шмидт, Ади Хюттер (полуфиналист Лиги Европы-2018/19 с «Айнтрахтом»), Оскар Гарсия (сейчас тренирует Федора Смолова в «Сельте») и Марко Розе (ныне - «Боруссия» М).

Оскар Гарсия во времена работы в «РБ Зальцбург».

ЧУДО «ЛЕЙПЦИГА»

Но Матешиц и не думал останавливаться. «Ред Булл» выстроил целую футбольную пирамиду: под «Зальцбургом» появился «Лиферинг» из второй австрийской бундеслиги, а над клубом-основателем со временем встал «РБ Лейпциг» – на сегодняшний день один из флагманов немецкой бундеслиги.

И в Лейпциге Матешицу тоже пришлось столкнуться с ненавистью. Болельщики в Германии не переваривают команды, добившиеся успеха при помощи финансовых вливаний. Хотя, в действительности, в сравнении с другими гигантами (той же «Баварии») «Лейпциг» тратит совсем немного и ведет максимально рациональную политику, делая ставку на перспективных игроков и тренеров (нынешний наставник «Лейпцига» 32-летний Юлиан Наггельсманн - самый молодой тренер в истории бундеслиги).

Юлиан Нагельсманн и Тимо Вернер.

Средний возраст «быков» - 23,6 года, они моложе всех в чемпионате Германии-2019/20. При этом по стоимости состава (586 млн евро) «Лейпциг» уступает только «Баварии» и дортмундской «Боруссии», а за нападающим Тимо Вернером сейчас гоняются все топ-клубы Европы. Мы наблюдаем настоящее чудо: за 11 лет рядовая любительская команда, пройдя все уровни немецкого футбола, добралась до 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграет в августе…

Между «Зальцбургом» к «Лейпцигом», разумеется, установилась крепкая связь. В течение многих лет из Австрии в Германию переезжают лучшие игроки – Ханнес Вольф, Амаду Хайдара, Конрад Лаймер, Наби Кейта, Дайо Упамекано, Бернардо, Бенно Шмитц, Петер Гулачи, Штефан Ильсанкер… Список можно продолжать бесконечно. Но и в обратном направлении едут футболисты, больше подходящие уровню австрийского клуба. А как не вспомнить, что именно в «Зальцбурге» зажглась звезда лучшего молодого футболиста современности норвежца Эрлинга Холанда, приобретенного за смешные деньги в «Мольде» и проданного зимой за 20 миллионов евро Дортмунду.

Эрлинг Холанд настрелял за «Зальцбург» в Лиге чемпионов 8 мячей в 6 матчах.

ФУТБОЛЬНАЯ СЕМЬЯ

Но помимо этих двух клубов империя приросла филиалами за океаном. Это «Нью-Йорк Ред Буллз» (США) и «Ред Булл Брагантино» (Бразилия). Американцы вошли в «энергетическую» семью в 2005 году, а спустя пять лет получили новехонькую арену (называется она, естественно, «Ред Булл Арена»). Трижды «Нью-Йорк» выигрывал регулярный чемпионат МЛС (2013, 2015, 2018), но победителем плей-офф пока не стал.

С бразильцами получилось чуть сложнее. В 2007 году «РБ» в штате Сан-Паулу создал с нуля команду «РБ Бразил» и запланировал ее постепенный выход в высшую лигу в течение 10 лет, однако план провалился. В марте 2019-го клуб объединился с «Атлетико Брагантино». Год назад новая команда пробилась в бразильскую серию А, и скоро – после окончания пандемии – должна в ней дебютировать.

А еще существовал африканский клуб «Ред Булл Гана». Он изначально был обречен стать поставщиком кадров для Европы, но ожиданий не оправдал. От него осталась только академия, которая в 2014-м была объединена с представительством голландского «Фейенорда».

«Нью-Йорк Ред Буллз» - один из лидеров американской МЛС.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БАШКИРИЮ

Если сравнивать с CFG, империя «РБ» больше заботится о спортивных успехах своих футбольных команд. Ведь энергетик должен продаваться, значит, бренд обязан ассоциироваться с победами. За поступательное развитие до последнего времени отвечал Ральф Рангник, который вроде как собрался сейчас в «Милан». Как бы то ни было, если австрийцы действительно придут в «Уфу», это неминуемо привлечет в команду молодых игроков, мечтающих о большой европейской карьере. Лучшего трамплина найти в России будет сложно. Через фарм-клуб «Лейпцига» пробиться наверх гораздо проще, чем из условного «Зенита».

Да и болельщики в накладе не останутся. Уфе как раз очень нужна современная инфраструктура, а российскому чемпионату – новый претендент на медали. При том что, с точки зрения ведения футбольного бизнеса, «Уфа» и так себя зарекомендовала с самой лучшей стороны. Менеджерская команда Газизова здорово работает с тренерами (Виктор Гончаренко, Сергей Семак), умело находит таланты (Александр Зинченко) и показывает стабильный результат при скромном бюджете, который не на словах, а на деле выводят в ноль, если не в плюс. В общем, претендент на включение в австрийскую футбольную пирамиду – стоящий. В непростых условиях после пандемии такой проект вдохнул бы в РПЛ новую жизнь.