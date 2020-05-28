Футбол эпохи коронавирусного апокалипсиса. Почему только в России он вызывает раздражение

В период коронавирусного апокалипсиса здесь образовался просто неиссякаемый источник алогизма, деконструктивизма, непрофессионализма и просто по.... С последним пунктом у футболистов вообще нет проблем. За два последних месяца мы насмотрелись на нарушение принципов самоизоляции самыми различными способами: алкопати, шашлыки, поездки в личных целях, непрохождение обязательного двухнедельного карантина.

Действительно, а зачем им жить по правилам? Ковид – это ведь опасно для всех остальных, для простых смертных, живущих по ту сторону тренировочных баз. А они – избранные, особенные, существующие по своим неписанным законам, и здесь как нигде им выдавали и выдают на это жирный «кредит». Это для нас с вами, «потенциальных болельщиков», ввели режим самоизоляции. Это нам с вами необходимо детально изучить рисунок обоев во всех комнатах. Это нас с вами и c нашими незаоблачными зарплатами могут оштрафовать много за что. Даже за желание подышать свежим воздухом. Это для нас с вами не летают самолеты. И не будут летать, судя по всему, еще долго. А они, люди футбола, – другие. И им позволяют существовать в реальности, параллельной нам. В реальности, где стоит залезть на баррикады, открыть рот, вспомнить про слова «этика», «мораль», «ответственность» только в одном случае – тогда, когда твой болельщик, устав от твоего посредственного футбола, снова заглянул в твой карман (но значит, кстати, и в свой, потому как налоги пока никто не отменял, и футбол у нас, по большей части, бюджетный).

В общем, для кого-то там, далеко, пандемия стала поводом для радикальных мер и изменений, но только не для нас. Мы снова – мимо. И теперь уже очень надолго. Так что спорт – и футбол, в частности – в нашей стране продолжит отрабатывать свою странную миссию: никого не объединять и даже иногда вызывать у нас с вами раздражение своими местечковыми проблемами. В эпоху коронавирусного апокалипсиса это стало как-то особенно и откровенно очевидно.

Проверка на адекватность продолжается: тесты на IQ в том или ином виде, но всем были розданы. Европа постепенно возвращается к жизни, значит и нам пора подвести итоги. И вот вам главный: «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Крылатая латынь у нас и по сей день вполне себе актуальна в самых разных сферах и на разных уровнях. Если говорить о спорте, то особенно зацепило футбол.