«Золотой мяч» Яшина — как «Оскар» Хоакина Феникса». Интервью с актером, сыгравшим великого вратаря

Байопик о легендарном голкипере можно будет посмотреть 1 июня в 19.30 на канале «Наше новое кино».

«ОБИДНО: «ИНТЕР» СДЕЛАЛ ХЕТ-ТРИК, А МНЕ ВСЕ РАВНО»

—Александр, игроки и сотрудники футбольного клуба «Динамо» сдали тесты на коронавирус. У пяти человек результат положительный, в том числе у защитника Романа Евгеньева. Вы с ним знакомы?

– Нет. Из команды знаю только Антона Шунина. Виделись с ним однажды на съемках программы, посвященной выходу фильма. С Романом мы не знакомы, но в любом случае желаю выздоровления.



– Писали, что Антон Шунин был консультантом картины.

– Не знаю, откуда эта информация, потому что основным консультантом был Василий Фролов (внук Льва Яшина – Прим. ред.), который также был моим дублером. Видимо, из-за того, что Вася общается с Антоном, кто-то за уши притянул факты.



– После роли Яшина вы стали поддерживать «Динамо»? Может, до карантина ходили на новый стадион?

– Единственный раз был на стадионе «Динамо», когда на одной встрече читал стихотворение Роберта Рождественского, посвященное Льву Ивановичу. Не скажу, что после съемок у меня поменялось отношение к футболу. Российский чемпионат я никогда особо не смотрел,в детстве болел за итальянский «Интер». Эта команда мечты так в детстве и осталась, хотя изредка за ней и сейчас слежу.

– Болели за «Интер» из-за бразильца Роналдо?

– Конечно! Когда я был маленький, он был на пике. Думаю, «Зубастик» не одного мальчишку влюбил в себя и в футбол.

– Чем влюбил вас? Финтами?

– Да, все пацаны пытались повторить тот самый финт, когда он ногой двигал вправо, а мяч уходил влево. Классный финт! У меня даже иногда получался.

– Какой матч «Интера» запомнили на всю жизнь?

– В голове всплывают разные игры из конца 90-х. Помню домашнюю встречу с «Реалом» в Лиге Чемпионов в 1998 году. «Интер» победил 3:1. Не уверен, был ли на поле Роналдо, но точно играли легенды Иван Саморано и Роберто Баджо. Когда «Интер» сделал золотой хет-трик в 2010 году, я уже не болел футболом. Даже обидно было: команда победила в чемпионате, Кубке и Лиге Чемпионов, а мне уже все-равно.

«ТРИ ДНЯ ПРИВЫКАЛ К БУТСАМ»

– Известен московский адрес, где Лев Иванович вырос и жил до 1944 года – улица Миллионная, дом 15. Были там?

– Дом много раз перестраивали, он уже не выглядит таким, каким был изначально. Так что нет, не был. Я видел отрывок документального фильма, где мужчина, видимо сосед Яшина, рассказывал, что семья вратаря жила на втором этаже

– А дома у Валентины Тимофеевны были?

– Нет.Валентину Тимофеевну видел только один раз, когда она приезжала на съемки. Мы посидели в перерыве, выпили чаю. Она с поговорила Юлей Хлыниной (исполнительница роли жены Яшина – Прим. ред.), немного рассказала о себе.

– Держали в руках какие-то артефакты, связанные со Львом Ивановичем?

– Знаете, единственное, что я держал в руках, это «Золотой мяч» Яшина, который продюсеры привезли для фотосессии. А так – не помню, чтобы на площадке были его вещи. На съемках всё было новое, заново сшитое. Я слышал, что дома у Валентины Тимофеевны сохранились тапочки Льва Ивановича -большие, заношенные уже. Он в них все время ходил.



– Каково держать в руках настоящий «Золотой мяч»?

– Наверное, для людей, связанных с футболом, это то же самое, что для актера подержать «Оскар» Хоакина Феникса. Конечно, очень приятно. Лев Иванович – единственный вратарь, который удостоился такой почести.

– Реквизит для фильма, – бутсы, форма, мячи – сшитые по лекалам тех времен, был удобен в пользовании?

– Бутсы изначально были абсолютно неудобные, потому что они были сделаны с тяжелым носом как у «Гриндерсов» или «Камелотов». Помните такие ботинки? В них только бутылки колотить, а не в футбол играть. Где-то три съемочных дня ушло на притирки с обувью – чтобы нос сточился и можно было нормально мяч пинать. Ребята на площадке жаловались, что тяжело бегать с металлическими шипами. Некоторые даже их выкручивали. В остальном не было дискомфорта, спортивные костюмы и футбольную форму было приятно носить.

– У вас и Льва Ивановича схожие антропометрические данные?

– Про него разные слухи ходят. Кто-то говорит, что он был ростом 186 сантиметров, кто-то – что повыше. У меня рост где-то 192 сантиметра. Я сразу увидел, что схож с ним физиологически, и пользовался этим. Особенно в футбольных сценах: так же, как он опускал руки вниз, сутулил плечи, подгибал коленки. У него была своеобразная манера поведения на поле, которая сразу считалась у меня в голове. Зрители канала «Наше новое кино» смогут сами решить, похожи мы или нет.



– Атрибуты той эпохи давали представление о том, как нужно сыграть героя?

– Конечно. Бывает, надеваешь костюм человека, которого играешь, и он диктует тебе условия, манеру поведения, походку. Даже вспомнить, что Лев Иванович ходил с авоськой – чем-то таким юношеским, еще не серьезным. Потом у него появляется чемодан —это уже более взрослый, основательный подход. Такие детали задают направление фантазии.



«ЦАПНИК – ВЕСЕЛЫЙ, ГУСЬКОВ – КАК САМУРАЙ»

– Среди ваших партнеров на съемках была россыпь отечественных звезд – Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Ян Цапник. Как с ними работалось? Чему научились?

– Конечно, это опытные артисты, и мне было интересно с ними работать. С Яном Цапником мы отработали только одну смену, но она была веселая. Он любит и умеет рассказывать истории. Алексей Геннадьевич Гуськов более спокойный, как самурай. С Лешей Кравченко мы больше общались. Мне хотелось, чтобы между нами была какая-то химия. Чтобы в кадре была видна живая связь.

– Яшин заменил Хомича в воротах «Динамо». У вас были жизненные ситуации, когда вы заменяли того, у кого учились?

– Что-то похожее было в армии: когда я только пришел, меня практически сразу назначили командиром отделения (Александр служил в спецназе внутренних войск МВД – Прим. ред.), потому что у меня было высшее образование и я был крепким. Старшем призыву это категорически не понравилось, потому что они служили уже полгода, кто-то дольше, у кого-то не было званий, а меня сразу на сержантскую должность поставили. Самолично я никого не двигал.

– В России успешно идут в прокате фильмы о советских спортивных подвигах и героях: «Поддубный», «Легенда №17», «Движение вверх», «Лев Яшин», в апреле в прокат должен был выйти «Стрельцов». Какие из них вам понравились, не считая байопика о Льве Ивановиче?

– «Легенда №17» – хороший фильм, и с точки зрения драматургии, и актерские работы там приличные. Картина «Движение вверх» мне тоже понравилась. Но,если говорить про спортивное кино, один из моих самых любимых фильмов – американская драма «Охотник на лис», основанная на реальной истории двух братьев-борцов. Там очень хорошо показано, что стоит за профессиональным спортом. Вот это было для меня очень важным в фильме «Лев Яшин»: показать отношения между людьми, а спорт – всего лишь приспособление для рассказа истории.



Смотрите фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» в понедельник, 1 июня, в 19.30 на телеканале «Наше новое кино».

Представить качественное спортивное кино невозможно без газеты «Советский спорт».

Продюсеры фильма вскоре после премьеры подарили реплику свитера Льва Яшина главному редактору «Советского спорта».