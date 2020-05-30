Футбольное лицемерие. Долой социальную дистанцию на футболе!

В странах, где решили возобновить футбольные чемпионаты, участникам рекомендовано соблюдать социальную дистанцию на поле. Что ж, посмотрите на этот видеоролик, и потом продолжим:

This is what a socially-distanced trophy lift looks ~*, demonstrated by Austrian Cup winners Red Bull Salzburg.



(via @beinsportsusa)pic.twitter.com/SY4B1Z4w8C — Squawka News (@SquawkaNews) May 30, 2020

Вы не находите, что происходящее на видео выглядит немного глупо? Нет, пустые трибуны – это все оправданно. Но что это за празднование? Где же тут соблюдение социальной дистанции?

Давайте скажем прямо: тренируются и играют все эти люди контактно. И эти же люди (не только футболисты, но и весь персонал) постоянно сдают тесты. Так зачем было придумывать всю эту бессмысленную показуху?

Футбол – как и всякий спорт, как и любое другое массовое сопереживание чему-то – очень эмоциональная вещь. Это ведь и ощущение сопричастности чему-то. Она, сопричастность, стирает границы. Именно она иногда позволяет то, что в обычной жизни не сделаешь никогда. Ну, с какой стати, мне идти в толпе десятков тысяч (!) людей куда-то? А вот на стадион я пойду. И на улицах брататься буду. И радоваться голу буду.

И это часто происходит на трибуне – особенно когда я нахожусь не в пресс-ложе, а на фан-секторе. Просто в эйфории обнимаешься с незнакомым человеком, стоящим рядом. А может, и поцелуешься с кем в эйфории. Помните, сколько было разговоров про кабинки здоровья на ЧМ-2014? Для чего они были (не разговоры – кабинки)? Двум людям негде сексом заняться? Или два часа матча не могут потерпеть? Нет, именно на футболе – сгусток эмоций, переплетение тел, ощущений и судеб...

Так зачем же все эти фальшивые «соблюдения дистанции при праздновании гола»? Зачем рекомендации тереться локотками вместо рукопожатий? Да вы тестируетесь каждый день! Да вас на базе кормят с утра до вечера, и в магазин вы не ходите! Что и кому вы хотите этим доказать и показать?

Вот посмотрите еще: эти две фотографии сделаны на одном и том же матче в Дортмунде.

Вот скамейка запасных – все в двух метрах друг от друга. Это показывают во всех перебивках в трансляции, а комментаторы восхищаются!

А вот второе фото – часть этих игроков уже на поле встают в стенку во время розыгрыша штрафного удара.

И что? Какая тут, к черту, дистанция?

Так что хватит нас держать за идиотов. Хватит самим быть фальшивыми идиотами!

Вы нас воспитываете? Отнюдь нет. Вы учите фальши.

Если вы нам не расскажете, что надо надевать презерватив при случайном (а хорошо бы и во всяком другом) сексе, то мы этого не сделаем? Или забудем натянуть на голову противогаз при ядерном взрыве?

Футбол – это не воспитательная функция. В ваше лицемерие мы давно не верим. Футбол – это секс. А вы показываете, что и он вам не особо нужен. Вы и сексом занимаетесь иначе, восторженно глядя на себя в зеркало?