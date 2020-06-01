Дмитрий Селюк: Лосюк, которого Семин назвал продавцом обоев, работал переводчиком и агрономом - Советский спорт
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01 июня 2020 17:35Футболшейнина марина

Дмитрий Селюк: Лосюк, которого Семин назвал продавцом обоев, работал переводчиком и агрономом

Известный футбольный агент рассказал «Советскому спорту» об Андрее Лосюке, который, по словам Юрия Семина, выполняет в «Локомотиве» роль теневого спортивного директора.

- Семин, подводя итоги своей работы в «Локо», рассказал о некоем Лосюке, который якобы утверждал списки новичков команды. Юрия Палыч назвал его «продавцом обоев» с полномочиями спортивного директора. А что вы знаете о Лосюке?
- Понимаю, о ком речь. Он действительно где-то когда-то и обои продавал. Потом Лосюк представлял компанию Wyscout в Восточной Европе. Но оттуда его выгнали.

- За что?
- Когда он там работал, мягко выражаясь, воровал у своей же компании. Например, пакет услуг для клуба стоил 10 000. А Лосюк предлагал за 4 - 5 тысяч. Потом его на этом подловили, как я понимаю.

- Вы в этом уверены?
- Да, эта информация из достоверных источников. Лосюк говорил, что у него хорошие связи в России – и в обход Wyscout проворачивал свои делишки, что называется, на доверии. Тем же самым он, кстати, сейчас занимается в «Локомотиве»…
Я знаю, что был такой момент еще при Ольге Смородской. Лосюк предлагал и поля постелить, и еще что-то сделать. В общем, на все руки мастер. Это примерно как если бы я сейчас Илону Маску предложил запчасти для его ракеты. Это называется «везде и негде». Он нахватался где-то по верхам, и пока то, что мы видим, очень слабое.
Пишут, что «Локомотив» хочет взять Милана Баделя за 3,5 миллиона евро. Хорвату 31 год. Зачем платить такие деньги? Он и так пошел в бесплатную аренду в «Фиорентину». Более того, часть денег Баделю платит «Лацио». Если уж Марко Николич с Василием Кикнадзе так хотят этого футболиста, почему не взять его в аренду? Но им так Баделя не отдадут. Надо же попилить… Или давайте рассмотрим переход Федора Смолова в «Сельту».

- Давайте.
- Здесь картинка наоборот. Бесплатная аренда. Однако «Локомотив» платит большую часть зарплаты Смолова за «Сельту». То же самое – с Жоау Мариу. Как можно брать футболиста, платить за игрока 6 миллионов в год, а сейчас отпускать? Получается, эти 6 миллионов как корова языком слизала. Хотя Мариу – нормальный футболист. Ненормально то, на каких условиях его брали в «Локо».
Некоторые упрекают меня, что я называл плохим трансфер Гжегожа Крыховяка. Для них повторяю сотый раз: Крыховяк – хороший футболист. Это не обсуждается. Но те 12 миллионов, которые за него заплатили – выброшенные на ветер деньги. Их уже не вернуть. Просто в России привыкли, что никто не зарабатывает ни копейки, и смотрят только на то, как человек играет. А надо заглядывать в будущее.

- Вернемся к Лосюку. Семин намекнул, что он может приходиться дальним родственником гендиректору «Локо» Василию Кикнадзе…
- Меня бы это не удивило. Я недавно давал интервью одному телеканалу, и журналист натолкнул меня на интересные мысли: оказывается, Кикнадзе в совете директоров «Локомотива» с 2003 года. Тогда еще в клубе была Смородская. Получается, он подсидел Смородскую, Илью Геркуса, очистил себе дорогу, пустил щупальца.
Кикнадзе сильно недооценивают. Теперь он может перелопачивать по 6 миллиардов в год, которые выделяет «РЖД». За четыре года получится 24 миллиарда. Это его цель. Я общался с Кириллом Котовым, бывшим спортивным директором «Локомотива». Он сказал, что Кикнадзе с самого начала предлагал этого «скаута» Лосюка. Причем как-то по-левому.

О каких 70 миллионах евро «Локомотива» за Лигу чемпионов говорит Семин?

- То есть, они появились в клубе вместе?
- Да. Лосюк полгода работал в «Ахмате» переводчиком, и оттуда его тоже выгнали. Я разговаривал с руководителями «Ахмата». Лосюк проявил себя очень непрофессионально… Получается, там он переводчик, тут – агроном. И отовсюду человека выгоняют. Печально.

- Семин сказал, что конфликт с руководством возник из-за нежелания брать игроков от Лосюка и алжирского агента Набиля Мерабтена…
- Знаете, как все делалось? Готовился список игроков на каждую позицию, по пять человек. Лосюк и Мерабтен специально ставили под номером один и два реально хороших футболистов, которых Семин одобрял. А в итоге говорилось, что этих взять нельзя – и брался пятый номер. Например, так в Россию из Бразилии привезли Мурило, своего игрока, которого Семин не знал.

- Семин сказал, что вы оказывали ему юридическую помощь. Это правда?
- Да.

- По его личным вопросам?
- По многим. «Динамо» Киев, «Анжи» и так далее. Я за тридцать лет не проиграл ни одного суда. Жаль, что Юрий Палыч, когда подписывал контракт с «Локомотивом», не обратился ко мне. Он считал, что в этом клубе будет как дома, и подписывал договор на эмоциях. Согласился на все, что там напишут. Поэтому допустил упустил некоторые нюансы.
Если бы его контрактом занимался я, то многих неприятных вещей можно было избежать. Кстати, когда Кикнадзе говорит, что у него контракт на четыре года, хочу заметить: у генерального директора незащищенный контракт. Его могут убрать в любое время, выплатив неустойку, по трудовому законодательству. Поэтому ему могут просто позвонить и попросить освободить место через две недели. А вот тренер защищен законами ФИФА.

- Какие пункты вы могли бы добавить в контракт Семина, чтобы усилить его позиции?
- Не будут конкретизировать, а то получится консультация. (Смеется.) В свое время Семин расторгал контракт с киевским «Динамо» и у него не возникло никаких вопросов. Руководство «Динамо» корректно рассталось с ним, и отношения сохранились настолько хорошие, что Суркис поздравил Палыча с днем рождения, поблагодарил за работу. Все было четко, точно. Когда все четко прописано в контракте – обижаться не на что.

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