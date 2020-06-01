В «Локо» все как в США: Палыч – это Флойд, а Мещеряков с Кикнадзе – копы

ВАКХАНАЛИЯ В ТРЕНДЕ

Весь мир сегодня пристально смотрит на США, где на фоне страшной эпидемии коронавируса три десятка штатов охватили уличные протесты после гибели при задержании полицейскими темнокожего Джорджа Флойда. Горят здания, разгромлены магазины, появились первые жертвы беспорядков. Волна безумия все нарастает, не только на улицах американских городов – прежде всего в головах граждан.

В год в США от рук полицейских погибает около тысячи человек. Большая часть из них – белые люди. Никто по каждому случаю не устраивает погромов. А тут насилие захлестнуло города, и кто только не поспешил высказаться в поддержку несчастного Флойда, которому уже ничем не поможешь. Полицейскому Дереку Шовену грозит огромный тюремный срок за непредумышленное убийство, он сядет надолго, можно не сомневаться. Зло будет наказано, вопрос, казалось бы, исчерпан. Однако уничтожение улиц взбесившимися гражданами не останавливается.

Что они требуют? Чего добиваются? Равенства и братства? Это проходили в истории много раз. Не будет ни того, ни другого. Через какое-то время вакханалия прекратится, но пока она в тренде. О борьбе с расизмом говорят политики, спортсмены, звезды эстрады и культуры. Все, кому не лень. Реальный мир для многих из них стал калькой соцсетей, где один креативный товарищ запостил горячую тему, а остальные лайкают, комментят, делают селфи на фоне пылающих супермаркетов, празднуют голы на футболе на другом конце света, выпячивая на всеобщее обозрение майки с надписями в поддержку погибшего афроамериканца. Призывы «нет расизму» звучат из уст людей, которые, судя по их действиям, имеют те же отклонения в психике, что и проклинаемый всеми коп.

Все это – следствие нездоровой атмосферы в обществе. И одна сторона (власти с полицией), и другая (демонстранты и сочувствующие) играют на разрушение, вызывают страх, что не приведет ни к чему позитивному. Боязнь оказаться за решеткой и впасть в анархию в итоге прогонит народ с улиц, злоба затаится, но не уйдет. Каждый останется при своем мнение, нарыв продолжит гнить, а там станет ясно, прорвется ли безболезненно или перейдет в воспалительный процесс, которому потребуется хирургическое вмешательство.



ПОГРОМ «ЛОКОМОТИВА»

А ведь если разобраться, то история с расставанием «Локомотива» с Юрием Семиным чем-то напоминает нынешнюю американскую трагедию в местном масштабе. Оба лагеря, руководство клуба в лице председателя совета директоров Анатолия Мещерякова с гендиректором Василием Кикнадзе по одну сторону баррикад и бывший главный тренер - по другую, невольно ведут к ситуации, которая для железнодорожников может обернуться настоящим погромом.

Одни не смогли нормально расстаться с легендой клуба, вызвав гнев и возмущение всего футбольного сообщества своими неуклюжими действиями. Когда стало очевидно, что надо в каких-то моментах отыграть назад, не посчитали нужным этого сделать. Договориться полюбовно с Палычем не хватило умения, мудрости, такта. Да просто элементарного человеческого уважения.

Его придавили, как того афроамериканца, перекрыв кислород. И не стало у «Локо» строптивого тренера, никогда не плясавшего под чью-то дудку. Потому что большие начальники изначально отнеслись к ветерану, как тот американский коп к чернокожему гражданину – с презрением, желанием, если что, растоптать и вышвырнуть вон, чтобы не маячил перед ними в их царстве-королевстве.

Реакция-поддержка на уход Семина также очень схожа с той, что мы видим сегодня в деле Флойда. Подчас те, кто дают свои комментарии, не задумываются над их последствиями. Над тем, что принесут они славному клубу, как отразятся на его дальнейшей судьбе, имидже, репутации.

Фанаты переходят границы дозволенного, позволяя себе жуткие выходки вроде установки надгробия напротив касс локомотивской арены с фото Мещерякова и Кикнадзе Еще возложили им, живым людям, по паре алых гвоздичек. Как покойничкам. Такие же дебилы, как и те, кто рушит сегодня американские кварталы.

ВСЕ – ВОН!

Юрий Палыч тоже далеко не простачок. За свою многолетнюю карьеру это ведь не первый случай, когда он доводит ситуацию с руководством клуба до взаимной ненависти. Ладно бы был один прецедент, но нет. Семин всегда чистый и пушистый, а окружающие его начальники - исключительно подлецы, лицемеры и хапуги.

Он мог и должен был поступить иначе. С его опытом, с вершины прожитых 73 лет, обязан был приказать себе остановиться. Понять, что не стоит жить теми же категориями, как нынче многие наши граждане, не допускать ассоциаций «нет Семина – нет «Локомотива». Не рушить то, что таким трудом создавал много лет, идя навстречу поганому чувству – сильнейшему желанию отомстить.

Именно жаждой мести пропитана каждая строчка его интервью «Спорт-Экспрессу», которое он дал заранее до часа «икс» - срока окончания своего контракта с клубом в полночь последнего дня весны. Ждал момента для удара, чтобы не нарушить условия соглашения, получив сполна свои кровно причитающиеся. И обрушился со всей накопившейся злостью на своих бывших начальников. Отрезая себе пути к возвращению.

Нет, не к тем людям, кто убрал Семина посреди сезона несмотря на достойные результаты возглавляемой им команды. Им не грозят большие футбольные успехи и долгая спортивная карьера. Свою главную страницу в истории «Локомотива» они уже написали и войдут в нее как чиновники, наглым образом выбросившие из клуба его славного героя. Палычу же не стоило втаптывать в грязь сам клуб. А именно это он и сделал, вытащив на свет всю подноготную железнодорожников.

Почему-то кажется, что большие боссы «РЖД» вряд ли снова позовут Семина спасать «Локомотив». Даже если в скором времени натворит нехороших дел нынешняя команда футбольных управленцев. Для чего? На сезон, в угоду своим болельщикам, чтобы потешить их самолюбие? А потом, при очередном его уходе увидеть новую кучу дерьма, которую тренер наложит у дверей на прощанье? Нет, похоже, что после этих откровений рельсы путей Палыча и клуба разойдутся навсегда.

Боссам же «РЖД» пора думать о том, что делать с клубом дальше. Самое правильное в этой ситуации было бы сыграть мини-роль «Ивана Грозного» из «Иван Васильевич меняет профессию». Встать так, скривить гримасу и громко-громко послать всех: «Воооооооооон!» Найдя нового авторитетного и харизматичного тренера, и новых умных и грамотных менеджеров. Которые наконец-то наведут порядок в великом российском клубе. «Локомотив» этого точно достоин.