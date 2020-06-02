Черчесов рассказал об уходе Семина, Малафеев готов драться с Дзюбой, Загитова едет в сборную

ЧЕРЧЕСОВ О СЕМИНЕ: «ФУТБОЛ РАССУДИТ»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал увольнение Юрия Семина из «Локомотива», как всегда избежав резких оценок.

«Не стоит сравнивать уход Семина с моим уходом из «Легии». Там я работал один сезон, а Юрий Павлович с «Локомотивом» 34 года, - сказал Черчесов в программе «Футбол России». - Не хочется говорить банальности. Я не могу быть адвокатом, а тем более судьей. Судьями будут турнирная таблица и качество игры».

Черчесов подчеркнул, что в свое время Семин сыграл большую роль в его вратарской карьере – при нем он провел свой первый полный сезон, проведя 30 матчей. К железнодорожникам Станислав Саламович перешел в аренду в 1988 году для получения игровой практики. Главный тренер команды Юрий Семин согласился тогда подписать вратаря на год, опасаясь, что тот может не заиграть. Однако Черчесов отыграл хороший сезон, после чего вернулся к красно-белым.

«Мы до сих пор вспоминаем то время. Юрий Палыч также поставлял для меня игроков в сборную, с ним всегда был прямой и откровенный контакт. Есть вещи, которые я не знал, а он мне вовремя подсказывал. С одной стороны, жалко, что «Локомотив» принял нестандартное решение. А остальное футбол рассудит, наше с ним общение не прекращается».

Черчесов также рассказал о форварде «Сельты» Федоре Смолове, который в начале апреля сбежал в Россию из Испании, несмотря на карантин.

«Правильно ли поступил Смолов, прилетев в Россию? Писанины было много, но в итоге он вернулся назад в Испанию, в «Сельте» его коллегу оштрафовали, а Смолова нет. И где тут правда? Я с ним на эту тему не говорил, клубные дела нас, по большому счету, не касаются. Не знаю, отпускали его или нет. А правильно ли российские клубы отпускали или нет своих игроков – покажет время.

РФС и РПЛ отработали это время на пятерку. То, что футбол вернулся, – это плюс для руководителей футбола. Это первый шаг к возвращению к нормальной жизни».

МАЛАФЕЕВ О ДЗЮБЕ: «МОЖЕТ, ДАЖЕ ПОДЕРЕМСЯ»

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев, 31 мая покинувший административный штаб главной команды Санкт-Петербурга, в первый день лета высказался о конфликте с форвардом Артемом Дзюбой. Ранее лидер «Зенита» заявил, что Малафеев, будучи спортивным директором, не хотел отпускать его в тульский «Арсенал» перед домашним чемпионатом мира.

«В 2018 году Роберто Манчини не захотел видеть Дзюбу в команде. Мне было необходимо найти ему новый клуб для аренды. Я искал варианты за границей, но ехать в Европу Артем не захотел. Он заявлял, что я не захотел отпускать его? Это глупо. Передо мной поставили задачу как раз отпустить его. Дзюба говорит полную чушь», - заявил Малафеев.

«Если ему что-то не нравилось, мы могли всегда это спокойно обсудить. А Дзюба решил делать все это через прессу, намеренно бил по моей репутации. Учитывая, что я никак не могу ему ответить. Это ровно то же самое, если бы я вызвал Дзюбу на спарринг и связал ему руки, а сам наносил удары по нему… Не знаю, почему он так себя повел. Если у тебя есть конкретные претензии — выскажи в лицо. Как мужик. Позвони, назначь встречу, потолкуем. Может, даже подеремся, ничего страшного».

Это был бы знатный спарринг. Может, вам, ребята, в октагон выйти. Рейтинги зашкалят, не сомневайтесь. Еще и заработаете как следует, чем попусту поливать друг другу в интернете.

В ПИТЕРЕ СНОВА ХОТЯТ ВОЗРОДИТЬ «ДИНАМО»

Не исключено, что Малафеев войдет в руководство другой питерской команды. СМИ написали о возможном появлении в Питере ФК «Динамо», который будет финансироваться частным инвестором. В планах клуба заявиться на сезон-2020/21 в ПФЛ.

С «Динамо» связана и одна из славных страниц в истории Великой Отечественной войны – матч в блокадном Ленинграде в мае 1942-го. В послевоенные годы бело-голубые представляли город в высшем дивизионе наряду с «Зенитом». Вплоть до 1954 года, когда решили ликвидировать коллектив, заменив его на «Трудовые резервы». Так динамовский клуб впервые прекратил свое существование.

Возрождение «Динамо» состоялось в 1960-м. С конца 1970-х команда превратилась в фарм-клуб «Зенита», а ближе к развалу СССР осела в подвалах второй лиги. На первый российский футбольный сезон клуб заявлялся под вывеской «Прометей-Динамо». Однако к марту 2000 года потерял профессиональный статус.

После этого бело-голубые не раз восставали из пепла, а через непродолжительное время снова исчезали с футбольного горизонта. С 2015 года заработало новое юридическое лицо, шефство над которым взял крупный предприниматель Борис Ротенберг, занимавший до этого пост президента московского «Динамо». Перед клубом была поставлена задача выйти в РПЛ. Но для ее решения потребовалось… очередная смена юрлица. В марте 2018-го команда, уже под новой вывеской ФК «Сочи», перебралась на черноморское побережье, где выступает до сих пор. Тем временем в Санкт-Петербурге легендарный бренд с весны 2019-го присвоен любительскому коллективу, который в марте 2020-го завоевал золото Зимнего первенства города.

И вот, похоже, грядет новое пришествие питерского «Динамо» в профессиональный футбол. Уже восьмое по счету.

ЗАГИТОВА ПРИСОЕДИНИТСЯ К СБОРНОЙ В НОВОГОРСКЕ

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова 2 июня присоединится к тренировкам сборной России по фигурному катания. Она должна прибыть в подмосковный Новогорск, где в учебно-тренировочном центре возобновит занятия на льду.

«Настроение прекрасное, потому что я в первый раз зашла в зал, – рассказал вчера Загитова в эфире ТВЦ. – Обычные тренировки у меня были, но я занималась в домашних условиях. Тут другая атмосфера. Было тяжело, но завтра я еду в Новогорск. У меня начинаются полноценные тренировки, чему я очень рада».

Алина, похоже, спешит выдать желаемое за действительное. Как и всем прибывающим на новогорскую базу спортсменам, сначала ей предстоит пройти тестирование на коронавирус и дождаться результатов.

Загитова в период самоизоляции находилась в Казани, а затем переехала в Ижевск, где отметила 18-летие. Напомним, что в декабре 2019 года Алина заявляла о приостановке своей спортивной карьеры.

Другие фигуристы группы Этери Тутберидзе начали сбор в Новогорске 25 мая, включая Алену Косторную и Анну Щербакову. А сама Тутберидзе 1 июня только вернулась в Россию. И ей, по всей видимости, предстоит побыть некоторое время дома на самоизоляции, прежде чем приступить к тренировочному процессу со спортсменами.

Еще одна российская звезда фигурного катания 15-летняя Александра Трусова рассказала о начале сборов в Кисловодске. В составе команды Евгения Плющенко она добиралась до Кисловодска на автодоме. Двукратная чемпионка мира среди юниоров весной сменила тренера, покинув академию Тутберидзе. В период самоизоляции Саша находилась с семьей в загородном доме.

«Тренировалась дважды в день. Утром – бег, всего по чуть-чуть, подкачка спины. Вечером – прыжки на полу. Суммарно – три часа на две тренировки получалось. Форму, конечно, растеряла. Трудно безо льда… В новом сезоне будем много работать над скольжением, вращениями, артистизмом. Тройной аксель точно будет, четверной риттбергер, если получится, вставим. Постараюсь стать намного чище, чем в прошлом сезоне. Тогда я прыгала и три четверных, и четыре. Для меня это очень важно. Надеюсь, в следующем прыгну пять».