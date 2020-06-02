33 хита футбольного лета-2020. Календарь топ-матчей чемпионатов России, Испании, Германии и Италии

Полностью (с датами и временем начала игр) графики сверстаны только в Германии (что логично, ведь бундеслига вернулась раньше всех и завершится 27 июня) и в нашей РПЛ. В итальянской серии А известны даты и время начала матчей до 35-го тура, в испанской примере - до 30-го. Впрочем, уже сейчас складывается вполне достоверная картина футбольных июня и июля. Скучать не придется!
Самыми интересными событиями двух ближайших выходных станут игры с участием «Баварии» – против «Байера» и менхенгладбаской «Боруссии». По их итогам мюнхенцы могут оформить восьмой подряд чемпионский титул за три туда до конца. Первым ярким противостоянием в Испании 18 июня должен стать визит «Валенсии» на «Сантьяго Бернабеу». А через два дня в бундеслиге сойдутся «Лейпциг» и дортмундская «Боруссия» и в России - ЦСКА и «Зенит».
Особенно насыщенными получатся конец июня – начало июля. Во вторник, 30 июня, болельщики увидят супердерби ЦСКА – «Спартак» и примерно в те же дни (точная дата не определена) посмотрят трансляцию из Испании «Барселона» – «Атлетико»... 15 июля в России сыграют «Локомотив» и ЦСКА, а главный матч серии А ожидается 20 июля: «Ювентус» примет в Турине своего единственного соперника в борьбе за скудетто «Лацио».
И это, повторимся, без матчей АПЛ, календарь которых вот-вот сверстают (когда решат вопрос с нейтральными аренами). Большой футбол возвращается. А на август запланирован супердесерт в виде плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы!
Чернышенко перенес рестарт футбольного чемпионата России на два дня. ЦСКА и «Зенит» сыграют 20 июня
Календарь предстоящих в июне - июле топ-матчей (без АПЛ, где календарь пока не сверстан)
6 июня
16.30 (мск). «Байер» – «Бавария» (30-й тур бундеслиги)
13 июня
19.30 (мск). «Бавария» – «Боруссия» М (31-й тур бундеслиги)
16 июня
19.30 (мск). «Боруссия» М – «Вольфсбург» (32-й тур бундеслиги)
18 июня
23.00 (мск). «Реал» – «Валенсия» (29-й тур примеры)
20 июня
16.30 (мск). «Лейпциг» – «Боруссия» Д (33-й тур бундеслиги)
19.00 (мск). ЦСКА – «Зенит» (23-й тур РПЛ)
21 июня
20.00 (мск). «Краснодар» – «Динамо» (23-й тур РПЛ)
21 июня*
«Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид (30-й тур примеры)
24 июня
22.45 (мск). «Аталанта» – «Лацио» (27-й тур серии А)
27 июня
16.30 (мск). «Вольфсбург» – «Бавария» (34-й тур бундеслиги)
19.00 (мск). «Динамо» – ЦСКА (24-й тур РПЛ)
28 июня
18.15 (мск). «Милан» – «Рома» (28-й тур серии А)
28 июня*
«Хетафе» – «Реал Сосьедад» (32-й тур примеры)
30 июня
20.30 (мск). ЦСКА – «Спартак» (25-й тур РПЛ)
1 июля
20.00 (мск). «Ростов» – «Краснодар» (25-й тур РПЛ)
1 июля*
«Барселона» – «Атлетико» (33-й тур примеры)
«Реал» – «Хетафе» (33-й тур примеры)
2 июля
20.30 (мск). «Аталанта» – «Наполи» (29-й тур серии А)
4 июля
22.45 (мск). «Лацио» – «Милан» (30-й тур серии А)
5 июля
20.30 (мск). «Краснодар» – «Зенит» (26-й тур РПЛ)
22.45 (мск). «Наполи» – «Рома» (30-й тур серии А)
7 июля
22.45 (мск). «Милан» – «Ювентус» (31-й тур серии А)
8 июля
20.30 (мск). «Спартак» – «Локомотив» (27-й тур РПЛ)
11 июля
22.45 (мск). «Ювентус» – «Аталанта» (32-й тур серии А)
12 июля
22.45 (мск). «Наполи» – «Милан» (32-й тур серии А)
15 июля
20.30 (мск). «Локомотив» – ЦСКА (29-й тур РПЛ)
15 июля*
«Хетафе» – «Атлетико» (37-й тур примеры)
«Реал Сосьедад» – «Севилья» (37-й тур примеры)
19 июля
22.45 (мск). «Рома» – «Интер» (34-й тур серии А)
19 июля*
«Атлетико» – «Реал Сосьедад» (38-й тур примеры)
«Севилья» – «Валенсия» (38-й тур примеры)
20 июля
22.45 (мск). «Ювентус» – «Лацио» (34-й тур серии А)
22 июля
19.00 (мск). «Ростов» – «Зенит» (30-й тур РПЛ)
* Ориентировочная дата.