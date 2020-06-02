33 хита футбольного лета-2020. Календарь топ-матчей чемпионатов России, Испании, Германии и Италии

Полностью (с датами и временем начала игр) графики сверстаны только в Германии (что логично, ведь бундеслига вернулась раньше всех и завершится 27 июня) и в нашей РПЛ. В итальянской серии А известны даты и время начала матчей до 35-го тура, в испанской примере - до 30-го. Впрочем, уже сейчас складывается вполне достоверная картина футбольных июня и июля. Скучать не придется!

Самыми интересными событиями двух ближайших выходных станут игры с участием «Баварии» – против «Байера» и менхенгладбаской «Боруссии». По их итогам мюнхенцы могут оформить восьмой подряд чемпионский титул за три туда до конца. Первым ярким противостоянием в Испании 18 июня должен стать визит «Валенсии» на «Сантьяго Бернабеу». А через два дня в бундеслиге сойдутся «Лейпциг» и дортмундская «Боруссия» и в России - ЦСКА и «Зенит».

Особенно насыщенными получатся конец июня – начало июля. Во вторник, 30 июня, болельщики увидят супердерби ЦСКА – «Спартак» и примерно в те же дни (точная дата не определена) посмотрят трансляцию из Испании «Барселона» – «Атлетико»... 15 июля в России сыграют «Локомотив» и ЦСКА, а главный матч серии А ожидается 20 июля: «Ювентус» примет в Турине своего единственного соперника в борьбе за скудетто «Лацио».

И это, повторимся, без матчей АПЛ, календарь которых вот-вот сверстают (когда решат вопрос с нейтральными аренами). Большой футбол возвращается. А на август запланирован супердесерт в виде плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы!

Календарь предстоящих в июне - июле топ-матчей (без АПЛ, где календарь пока не сверстан)