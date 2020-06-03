Иван Темников: Не представляю, как объединить «Тамбов» с «Нижним», но для нас это стало бы спасением - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
03 июня 2020 11:00ФутболДжума Иван

Иван Темников: Не представляю, как объединить «Тамбов» с «Нижним», но для нас это стало бы спасением

Защитник нижегородцев, до 2019 года выступавший за «Динамо», рассказал «Советскому спорту» о вероятном сокращении бюджета волжского клуба и выразил мнение, что сезоны в ФНЛ и РПЛ надо было заканчивать одновременно.

«НЕ ПРИПОМНЮ ТАКИХ ПЕРЕРЫВОВ МЕЖДУ ЧЕМПИОНАТАМИ»

– «Нижний» осенью ставил задачу побороться за путевки в премьер-лигу, а финишировал, получается, на 11-м месте. Какую оценку поставите за сезон?
– Отрицательную, конечно. Сезон мы завалили. Даже если бы чемпионат продолжился, вряд ли удалось бы существенно поправить турнирное положение. Отставание от лидеров – слишком большое. Так что «Нижнему Новгороду» досрочное завершение сезона в минус не пошло.

– Был разговор с руководством по поводу столь плачевного итога?
– Нет. Из-за пандемии все очень быстро разъехались по домам, собраний провести не успели. Да и чего тут говорить? Все без слов понятно.

– Теперь придется очень долго ждать начала следующего сезона…
– Мое отношение к этому – крайне негативное. Последний официальный матч мы провели 15 марта, а следующий состоится в начале августа. Таких перерывов не припомню. Считаю, правильнее было бы и премьер-лигу завершить досрочно. Чтобы обоим дивизионам стартовать в июле.

Если же решили доигрывать РПЛ, то почему нельзя было сделать то же самое в ФНЛ? Ну, начали бы чуть пораньше. Как-нибудь эти 11 туров можно было в календарь вписать. И спортивный принцип был бы соблюден. Повторюсь, «Нижний Новгород» от приостановки сезона не потерял. Но представляю, как обидно было досрочно лишаться шансов побороться за путевки в премьер-лигу третьей и четвертой командам. «Торпедо» и «Чертаново» незаслуженно пострадали.

темников1

«ОДНО ДЕЛО УРЕЗАТЬ ЗАРПЛАТУ В 2-4 МИЛЛИОНА, ДРУГОЕ – В 200-400 ТЫСЯЧ»

– В период приостановки сезона многие клубы пошли на сокращение зарплат игроков и тренеров. В «Нижнем» такое было?
– Разговоры ходили, но никаких сокращений в итоге не было. Считаю, для ФНЛ урезание зарплат даже на 20-30 процентов – серьезный удар по семейному бюджету. У нас же контракты несопоставимы с РПЛ. Одно дело, когда ты получаешь 2-4 миллиона рублей в месяц и другое – 200-400 тысяч. У всех футболистов семьи, кредиты и так далее.

– Как воспринимаете слухи о возможном объединении «Нижнего» с клубом РПЛ «Тамбовом», который из-за отсутствия необходимой инфраструктуры проводит домашние матчи на вашей арене?
– Дыма без огня, как известно, не бывает. Но учитывая, что сезон в РПЛ продолжат, а в ФНЛ он остановлен, не представляю, как такое объединение можно осуществить. Там же будет очень небольшой зазор между сезонами… При этом заранее неясно, вылетит «Тамбов» в ФНЛ или нет. И «Нижнему» уже к августу нужно полностью укомплектоваться… Но если рассмотреть такой вариант чисто гипотетически, то для нашей команды это, конечно, стало бы спасением. «Нижний» получил бы возможность выступить в РПЛ, к чему мы изначально стремились.

– И финансирование со стороны сразу двух регионов было бы более стабильным.
– Да. Появились бы дополнительные средства. Ведь «Тамбов», насколько я знаю, испытывает финансовые проблемы. Из разговора с нашим спортивным директором понял, что и в «Нижнем» пока не подтвержден бюджет на следующий сезон. Может быть сокращение. Ждем официальной информации. Все-таки у большинства ребят закончились контракты, хотелось бы определенности.

«ПОЗДРАВИЛ ДРАГУНА С ЗАВОЕВАНИЕМ КУБКА БЕЛОРУССИИ»

– Неприятно находиться в подвешенном состоянии?
– Конечно. Психологическое давление появляется где-то за 2-3 месяца до истечения соглашения. А тут еще пандемия, которая ударила по экономике нашего футбола. До сих пор ведь непонятно, когда откроется трансферное окно… Я со своим будущим пока не определился. Если договоримся с «Нижним» о новом контракте, останусь, нет – буду искать новый клуб.

– Клуб предлагает игрокам пониженные условия?
– Да, все верно. Большинству футболистов предлагают ужаться на 30-40 процентов при подписании новых соглашений… Я все время на связи со своим агентом Алексеем Сафоновым. Если что-то пойдет не так, вариант найдем. Просто на данный момент слишком много непонятного. И в «Нижнем», и в других командах.

– Сами предпочли бы остаться в «Нижнем»?
– Это приоритетный вариант. Поэтому надеюсь, что придем с руководством к компромиссу. Уезжать отсюда, если честно, не хочется. Хороший город, замечательная арена. Когда у тебя три ребенка, близость к Москве – немаловажный фактор. Чтобы семья находилась рядом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

С днём рождения,мой родной сынок! Ты самый лучший❤️

Публикация от Ivan (@temnikvv)

– Сейчас футбол постепенно возвращается в Европу, в Германии уже вовсю идут матчи. А за белорусским чемпионатом на безрыбье во время пандемии следили?
– Ни одной игры не смотрел. Зацепил только финал Кубка Белоруссии. Порадовался за «БАТЭ», так как там выступает Станислав Драгун. Мы с ним пересекались в «Динамо». После матча поздравил его с завоеванием трофея.

«Газмяс»-2020. В чем смысл объединения «Тамбова» и «Нижнего Новгорода»

Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
СБР объяснил технической ошибкой появление на сайте заявления с обвинениями в адрес Драчева Касперович и Норицын не смогут провести первый сбор сборной Болгарии Заявление правления СБР о выборах нового президента исчезло с сайта организации
Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Прямой эфир с Елизаветой Туктамышевой. Не пропустите! (ВИДЕО) Щербакова – о возобновлении тренировок: Вышла на лед и теряла равновесие Алина Загитова: Для меня очень большая радость, что я пришла в зал
«Паршивая овца» российского спорта. Когда закончится клоунада в СБР?  В среду Союз биатлонистов России в очередной раз утвердил тренерский состав национальной сборной – и он опять резко отличается от прежнего, месячной давности.  28.05.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие. 20.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван
Романцева и Чернышева убрали, не посмотрев на заслуги. Как уходили большие тренеры Уход Юрия Семина из «Локомотива» вызвал бурю возмущений, хотя юридически все было обставлено корректно. 02.06.2020 11:00 Футбол Домрачев Владислав
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай
Новости
11:59 Хоккей Свечников оказал помощь детской спортивной организации в борьбе с коронавирусом
11:40 ММА Дастин Порье: В центре октагона Гэтжи создаст Хабибу проблем
11:22 Футбол «Спартак» сработал быстрее ЦСКА». Бывший селекционер красно-белых – о трансфере голландца
11:01 Футбол Иванович – в списке самых грубых игроков в истории АПЛ
10:38 Хоккей Коварж сообщил об интересе «Эдмонтона»
10:17 Футбол СМИ: ЦСКА предложил за форварда «Бешикташа» миллион евро, но получил отказ
09:58 Футбол Агент Виллиана обозначил условия по новому контракту с «Челси»
09:37 Футбол «Бомбанера» – самый страстный стадион мира по версии France Football
09:17 Баскетбол Бывший генменеджер сборной России: Милутинов – один из лучших центровых мира, не уехавших в НБА
08:57 ММА «Интригующее противостояние». Бывший соперник Нурмагомедова – о бое с Гэтжи
08:40 Футбол Юрий Семин: Буду рад, если будет где продолжить свою карьеру
08:19 Футбол Источник: ЦСКА сделал предложение по трансферу форварда «Бешикташа»
23:50 Хроника Маргарита Пахноцкая – о переносе слушаний на ноябрь: В этой ситуации больше всего жаль спортсменов
23:30 Футбол «Манчестер Сити» и «Лацио» поборются за 17-летнего защитника «Хартс»
23:23 Легкая атлетика Клишина – о допинге: Мне повезло, в России ни разу его не предлагали
23:16 Футбол «Спартак» опубликовал видео с тренировкой над «физикой»
23:06 Легкая атлетика Дарья Клишина: 30 мая у американцев был День независимости от России
23:00 Футбол Марко Николич: Мы знаем, чего хотим достичь в ближайшее время и в долгосрочной перспективе
22:51 Легкая атлетика Клишина – о беспорядках в США: Люди без работы и денег, поэтому такие озлобленные
22:40 Футбол Лэмпард получит свыше 100 миллионов фунтов стерлингов на летние трансферы
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
52 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии
Коронавирус за сутки подтвердили ещё у 77 белгородцев
«У всех психоз»: тагильчанка с COVID-19 рассказала о странностях болезни и лечении
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика