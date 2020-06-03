Иван Темников: Не представляю, как объединить «Тамбов» с «Нижним», но для нас это стало бы спасением

«НЕ ПРИПОМНЮ ТАКИХ ПЕРЕРЫВОВ МЕЖДУ ЧЕМПИОНАТАМИ»

– «Нижний» осенью ставил задачу побороться за путевки в премьер-лигу, а финишировал, получается, на 11-м месте. Какую оценку поставите за сезон?

– Отрицательную, конечно. Сезон мы завалили. Даже если бы чемпионат продолжился, вряд ли удалось бы существенно поправить турнирное положение. Отставание от лидеров – слишком большое. Так что «Нижнему Новгороду» досрочное завершение сезона в минус не пошло.

– Был разговор с руководством по поводу столь плачевного итога?

– Нет. Из-за пандемии все очень быстро разъехались по домам, собраний провести не успели. Да и чего тут говорить? Все без слов понятно.

– Теперь придется очень долго ждать начала следующего сезона…

– Мое отношение к этому – крайне негативное. Последний официальный матч мы провели 15 марта, а следующий состоится в начале августа. Таких перерывов не припомню. Считаю, правильнее было бы и премьер-лигу завершить досрочно. Чтобы обоим дивизионам стартовать в июле.

Если же решили доигрывать РПЛ, то почему нельзя было сделать то же самое в ФНЛ? Ну, начали бы чуть пораньше. Как-нибудь эти 11 туров можно было в календарь вписать. И спортивный принцип был бы соблюден. Повторюсь, «Нижний Новгород» от приостановки сезона не потерял. Но представляю, как обидно было досрочно лишаться шансов побороться за путевки в премьер-лигу третьей и четвертой командам. «Торпедо» и «Чертаново» незаслуженно пострадали.

«ОДНО ДЕЛО УРЕЗАТЬ ЗАРПЛАТУ В 2-4 МИЛЛИОНА, ДРУГОЕ – В 200-400 ТЫСЯЧ»

– В период приостановки сезона многие клубы пошли на сокращение зарплат игроков и тренеров. В «Нижнем» такое было?

– Разговоры ходили, но никаких сокращений в итоге не было. Считаю, для ФНЛ урезание зарплат даже на 20-30 процентов – серьезный удар по семейному бюджету. У нас же контракты несопоставимы с РПЛ. Одно дело, когда ты получаешь 2-4 миллиона рублей в месяц и другое – 200-400 тысяч. У всех футболистов семьи, кредиты и так далее.

– Как воспринимаете слухи о возможном объединении «Нижнего» с клубом РПЛ «Тамбовом», который из-за отсутствия необходимой инфраструктуры проводит домашние матчи на вашей арене?

– Дыма без огня, как известно, не бывает. Но учитывая, что сезон в РПЛ продолжат, а в ФНЛ он остановлен, не представляю, как такое объединение можно осуществить. Там же будет очень небольшой зазор между сезонами… При этом заранее неясно, вылетит «Тамбов» в ФНЛ или нет. И «Нижнему» уже к августу нужно полностью укомплектоваться… Но если рассмотреть такой вариант чисто гипотетически, то для нашей команды это, конечно, стало бы спасением. «Нижний» получил бы возможность выступить в РПЛ, к чему мы изначально стремились.

– И финансирование со стороны сразу двух регионов было бы более стабильным.

– Да. Появились бы дополнительные средства. Ведь «Тамбов», насколько я знаю, испытывает финансовые проблемы. Из разговора с нашим спортивным директором понял, что и в «Нижнем» пока не подтвержден бюджет на следующий сезон. Может быть сокращение. Ждем официальной информации. Все-таки у большинства ребят закончились контракты, хотелось бы определенности.

«ПОЗДРАВИЛ ДРАГУНА С ЗАВОЕВАНИЕМ КУБКА БЕЛОРУССИИ»

– Неприятно находиться в подвешенном состоянии?

– Конечно. Психологическое давление появляется где-то за 2-3 месяца до истечения соглашения. А тут еще пандемия, которая ударила по экономике нашего футбола. До сих пор ведь непонятно, когда откроется трансферное окно… Я со своим будущим пока не определился. Если договоримся с «Нижним» о новом контракте, останусь, нет – буду искать новый клуб.

– Клуб предлагает игрокам пониженные условия?

– Да, все верно. Большинству футболистов предлагают ужаться на 30-40 процентов при подписании новых соглашений… Я все время на связи со своим агентом Алексеем Сафоновым. Если что-то пойдет не так, вариант найдем. Просто на данный момент слишком много непонятного. И в «Нижнем», и в других командах.

– Сами предпочли бы остаться в «Нижнем»?

– Это приоритетный вариант. Поэтому надеюсь, что придем с руководством к компромиссу. Уезжать отсюда, если честно, не хочется. Хороший город, замечательная арена. Когда у тебя три ребенка, близость к Москве – немаловажный фактор. Чтобы семья находилась рядом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С днём рождения,мой родной сынок! Ты самый лучший❤️ Публикация от Ivan (@temnikvv) 8 Янв 2020 в 12:48 PST

– Сейчас футбол постепенно возвращается в Европу, в Германии уже вовсю идут матчи. А за белорусским чемпионатом на безрыбье во время пандемии следили?

– Ни одной игры не смотрел. Зацепил только финал Кубка Белоруссии. Порадовался за «БАТЭ», так как там выступает Станислав Драгун. Мы с ним пересекались в «Динамо». После матча поздравил его с завоеванием трофея.