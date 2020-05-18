«Газмяс»-2020. В чем смысл объединения «Тамбова» и «Нижнего Новгорода»

ФАКТОР КОРОНАВИРУСА

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худякова подтвердил, что такие мысли у руководителей двух клубов возникали. Но одновременно подчеркнул, что «на данный момент – это просто сплетни».

Сплетни сплетнями, а на данный момент клубу «Тамбов» надо думать, как пройти лицензирование для участия в премьер-лиге-2020/21 в том случае, если команда сохранит прописку в элитном дивизионе. И вопрос этот не праздный на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, что домашние матчи сезона-2019/20 клуб-дебютант РПЛ проводил сначала в Саранске, а затем в Нижнем Новгороде. Арендовать чужие арены «Тамбову» приходилось из-за отсутствия инфраструктуры в своем городе. Перестройку местного стадиона «под требования премьер-лиги» власти обещают с прошлой осени. В феврале президент клуба Арсен Габуев утверждал, что «экспертизу должны пройти в марте», после чего «можно будет начинать работы».

Но мы-то знаем, что произошло в марте. И есть большие сомнения, что в обозримом будущем у руководителей Тамбовской области дойдут руки до той самой экспертизы, не говоря уже о реконструкции. В то время как по всей стране урезают бюджетное финансирование профессионального спорта, было бы странно именно для ФК «Тамбов» сделать сейчас исключение. Раз уж до этого на его проблемы закрывали глаза.

ЧУВСТВА БОЛЕЛЬЩИКОВ НИ ПРИ ЧЕМ

А проблемы – глобальные. Весной клуб начал арендовать не только домашнюю арену, но даже тренировочную базу, переселившись в легендарную спартаковскую Тарасовку. Тот же Худяков еще до начала пандемии неоднократно жаловался на то, что это влетает в копеечку. Ну и сколько «Тамбов» протянет в таком режиме?

Очевидно, в своем нынешнем состоянии лицензию для участия в РПЛ-2020/21 тамбовская команда получать не должна. Глава РПЛ Сергей Прядкин зимой в интервью «Советскому спорту» подчеркивал, что клубов, которые проводят домашние матчи на чужих аренах, в лиге со следующего сезона не будет. Так что объединение с «Нижним Новгородом» – возможно, единственное спасение для «Тамбова».

Чувства тамбовских и нижегородских болельщиков в данном случае ни при чем. Никто не мешает возродить в двух городах футбольные традиции «Спартака» и «Локомотива», давно канувших в лету. Были бы деньги и реальное, а не показное желание. Говорить же про футбольные традиции «Тамбова» и «Нижнего Новгорода» просто смешно. Первый был образован в 2013 году, второй – в 2015-м и до 2018-го назывался «Олимпийцем». То есть, мы имеем дело с неокрепшими клубами-малолетками, которые, как это часто случается в России, могут не дожить до зрелости и исчезнуть в любой момент – так же тихо и незаметно, как появились на свет.

КАК ПОКУПКА ФРАНШИЗЫ. С РОССИЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ

Так пусть лепят из этого футбольного пластилина, что хотят! Всяко лучше, чем получить два очередных «футбольно-коронавирусных трупа» (с досрочно завершенного чемпионата ФНЛ-2019/20, заметим, добровольно снялись «Армавир», «Луч» и «Авангард»). У одних есть кое-какие финансы и мощная инфраструктура явно не для ФНЛ, у других – симпатичная команда, наделавшая шуму в РПЛ. И разделяющие Тамбов и Нижний 500 километров – точно не проблема. Это же не как объединить «Спартак» с «Зенитом» в этакий «Газмяс», чтоб народ смеялся. Ничего потешного в клубе на базе «Тамбова» и «Нижнего Новгорода» не будет. Гораздо смешнее, когда команда высшего российского дивизиона приписана к одному городу, тренируется в другом, а играет – в третьем.

Подобное слияние можно воспринимать как покупку франшизы в заокеанских профессиональных лигах. В НБА «Лейкерс» переезжал из Миннеаполиса в Лос-Анджелес, «Уорриорз» – из Филадельфии в Сан-Франциско, «Джаз» – из Нью-Орлеана в Солт-Лейк-Сити, «Хокс» – из Милуоки в Сент-Луис, а оттуда в Атланту… В НХЛ «Квебек» становился «Колорадо», «Виннипег» – «Аризоной», а «Атланта» – «Виннипегом»… Так что мешает и «волкам» из тамбовских превратиться в нижегородских?..

Понятно, что параллели с Северной Америкой весьма условны. Никаких франшиз у нас на самом деле нет, потому что франшиза – право на извлечение из бренда прибыли, а российский футбол в регионах – добровольная обязанность каждый год тратить безвозвратно десятки миллионов евро на то, чтобы этот бренд выжил. Но никто же не предлагает закрыть наш футбол как явление. Даже после коронавируса таких предложений не поступало. Как уже писал «Советский спорт», главное для нас – не деньги, главное – идея. И ради идеи соединить «Тамбов» и «Нижний Новгород» не просто можно, но и, скорее всего, нужно.

Кстати, в европейском футболе случаи объединения клубов тоже не редки. Да, речь обычно шла о командах из одного города, которые дали жизнь современным «Ньюкаслу», «ПСЖ», «Гамбургу», «Кельну», «Фиорентине», «Роме». Вы не поверите, но в 1964 году всерьез обсуждалась идея объединить «МЮ» и «Ман Сити»! А расстояние между «Тамбовом» и «Нижним», если что, спишем на российскую специфику. Что нам 500 км при наших-то просторах…