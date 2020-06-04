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04 июня 2020 19:12Футбол

Поверил в себя – и сорвал джекпот!

Житель Мордовии выиграл 46 миллионов рублей в букмекерской конторе.

О чем вы думаете в первую очередь, когда слышите о Мордовии?

О чемпионате мира, который остался в памяти Саранска крутым мегастадионом? Наверное.

О центре с мировым именем по подготовке спортивных ходоков? Не исключено.

О местной футбольной команде? Может быть.

Но теперь Мордовия вполне может ассоциироваться с одним из самых крутых джекпотов в истории!

Отличный сюрприз сделал себе житель Республики Мордовия – он поставил 17 000 рублей в букмекерской конторе и угадал 15 исходов розыгрыша по футболу, став обладателем самого крупного джекпота за историю республики!

Давайте посчитаем: вероятность такого везения небольшая – у каждого из представленных событий есть 3 варианта исхода. Житель Мордовии делал ставки в так называемом суперэкспрессе в букмекерской конторе «Зенит», где собрал 15 событий, и из 45 возможных исходов угадал все правильные. Поэтому без удачи в этом деле никак не обошлось.

Как это было: житель Республики Мордовия зашел в пункт приема ставок букмекерской конторы «Зенит» и заключил пари на суперэкспресс, поставив довольно крупную сумму – 17 000 рублей. Уже через несколько дней счастливчик узнал, что все его прогнозы на 15 матчей оправдались и он стал единственным обладателем джекпота на сумму 46 миллионов рублей!

Мы связались с представителем букмекерской конторы, чтобы уточнить, что такое суперэкспресс и каким образом он разыгрывается. Вот что нам рассказали:

- Кроме стандартных вариантов ставок (ординар, экспресс, система) у букмекера «Зенит» принимаются ставки на суперэкспресс – игрокам предлагается угадать результат 15 фиксированных спортивных событий без привычных коэффициентов. Выигрышными считаются те варианты, в которых угаданы результаты 9 и более событий. Игрок, который угадал все 15 исходов – становится обладателем джекпота. В момент розыгрыша джекпот составил 46 миллионов рублей, который и был разыгран.

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