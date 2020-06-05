Европа больше не может без футбола. Теперь это сильнее страха перед вирусом

Совсем недавно, в середине мая, на стадионах Старого Света стояла гробовая тишина – но смотрите, как быстро все переменилось. С первых дней календарного лета чемпионаты возвращаются один за другим, и через каких-то пару недель жизнь футбольная вновь забьет ключом по всему континенту. Последними из заметных лиг начнут играть Англия, Россия и Италия, где первые матчи запланированы на 17, 19 и 20 июня соответственно.

Столь массовая «обратная волна» лично для меня стала приятным сюрпризом, который на самом деле не так-то просто объяснить. Ведь далеко не все европейские государства уже успели справиться с коронавирусом. А играть-то начинают везде, от Исландии до Урала! Сейчас гораздо проще перечислить те страны, где футбол этим летом не воскреснет: их оказалось только три – Франция, Голландия и Бельгия. И если вы думаете, что именно в них пандемия свирепствует больше, чем где бы то ни было, то ошибаетесь. Там, конечно, не сахар, как в Германии, обуздавшей заразу в предельно сжатые сроки и методично добивающей нынче остатки разгромленного «противника», но и не полный «караул». Уверяю, есть места и похуже.

СТАТИСТИКА ЭПИДЕМИИ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ, ГДЕ ЧИСЛО «ДЕЙСТВУЮЩИХ» БОЛЬНЫХ ДО СИХ ПОР ПРЕВЫШАЕТ 10 ТЫСЯЧ

Приведены суммарные показатели на 4 июня и их ежедневный прирост в среднем за период с 31 мая по 4 июня. В скобках – место в мире.

Вынужден признать: моя теория, что цепляться за возобновление сезона будут лишь элитные, богатые лиги, не желающие терять миллионные доходы от телетрансляций, провалилась с треском.

Да, она по-прежнему объясняет упрямство британцев, у которых люди продолжают ежедневно умирать сотнями, а выздоравливать единицами, без сколько-нибудь заметной положительной динамики. Но какого лешего ставят мяч на центр 14 июня шведы – это с их-то печальными цифрами и стоической политикой «антикарантина»? При чем тут деньги и ТВ? Сомневаюсь, что показ матча «Фалькенберг» – «Хеккен» сильно поправит чье-либо финансовое положение. Не говоря уже о совсем специфических «суперчемпионатах» вроде второго польского дивизиона.

Так что дело здесь, похоже, не в деньгах, а в самой человеческой природе. С тех пор, как в марте планету накрыла волна всеобщего страха, Европа покорно сидела по домам, но после трех месяцев заточения ее терпение иссякло. Жить-то, понятно, всем хочется, только вот разве это жизнь? Нет, черт с ним, с вирусом, мы так больше не можем! Верните нам футбол!

Его и возвращают. Пусть без зрителей, пусть корявенький (игроки же не в форме), с кучей ограничений – и тем не менее. Уже хорошо. А дальше должно быть лучше и лучше. Все-таки по умению приспосабливаться первые на Земле – не вирусы, а мы, люди, тут нам равных нет. И к «спорту во время чумы» – со всеми его тестами-дистанциями-дезинфекциями – тоже адаптируемся непременно, теперь не сомневаюсь в этом ни секундочки.

Хотя одно важное «но» тут еще есть. Европейский футбол и правда ожил, зато сказать то же самое об остальном спорте пока, мягко говоря, нельзя. Интересно, а кроме пинания мячей бутсами по траве у нас этим летом что-нибудь будет?

Что ж, об этом мы с вами поговорим чуть позже. На днях, в следующей статье.