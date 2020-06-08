«Езжу по Таллину на «Хаммере», как офицер НАТО». Валерий Овчинников – о жизни и пандемии в Эстонии

Мы поговорили с ним об эстонском футболе, а также о том, каких гастарбайтеров ждут в Эстонии и как переносят эпидемию люди категории 65 плюс.

«КЛУБЫ ДАЛИ ИГРОКАМ ПО 150 ЕВРО, ГОСУДАРСТВО – ПО 850»

– Валерий Викторович, чемпионат Эстонии по футболу возобновился. Видимо, без зрителей?

– Да, два тура сыграли, пока без зрителей. Чемпионат Германии возобновился, в Эстонии такие же меры на футболе.

– В последнее время все подсели на чемпионат Белоруссии. Насколько он выше по уровню эстонского?

– Конечно, повыше – по качеству футболистов и по финансам. А вот с венгерским не такая большая разница. Я к чему про венгерский чемпионат вспомнил? Тут Юрия Палыча Семина убрали из «Локомотива», а вместо него пришел серб из чемпионата Венгрии. Причем не из самой сильной команды.

«Левадия» играла в Лиге Европы с венгерской командой, скажу вам, что венгерский чемпионат если и посильнее эстонского, то не намного.

– Зарплаты в Эстонии у футболистов невелики. Как клубы решали вопросы с контрактами на время простоя?

– Клубы выплачивали футболистам по 150 евро, плюс государство добавило по 850.

– А рядовым гражданам сколько от государства перепало?

– Не вникал в этот вопрос. Видимо, что-то государство выплатило. Но вы поймите, здесь немного другая ценность денег. Это в России штука евро – 80 тысяч рублей, серьезные деньги. Здесь тысяча евро – ничто. Чашечка кофе в кафе стоит 3 евро. Я живу в квартире, не в доме, так зимой только за отопление выходит 450 евро в месяц. А еще услуги ЖКХ, свет и т.д.

Часто слышу голоса с Родины: мол, надо из России валить. А куда валить? Кто и где вас ждет? Сейчас в Эстонии ждут украинских рабочих для сбора клубники и для работы на стройках. Это все, что могут предложить приезжим. Айтишников здесь своих девать некуда. Эстония в этом плане одна из передовых в мире. Английскому учить тоже не получится. Здесь все по-английски свободно говорят.

А то слышу от продвинутой российской молодежи – пора валить. Куда? Готовы надрываться на сборе клубники? Ничего здесь не заработаете, кроме радикулита. Да и кто вам визу рабочую даст?

«НЕ ХОЧЕШЬ НОГИ ПРОТЯНУТЬ – СИДИ ДОМА»

– Это так. Туристическую визу – пожалуйста, рабочую не получишь. Карантинные меры ослабили?

– Да, все понемногу открывается. Рестораны? Террасы, мне кажется, и не закрывались. Паромы в Скандинавию, по-моему, как ходили, так и продолжают.

– Про Эстонию мало информации, вроде как она среди лидеров по борьбе в коронавирусом.

– В Эстонии миллион с копейками живет, кто про нее будет говорить и писать? Среди лидеров? Наверное. Вчера, например, 20 человек заболело. Но вы правы: Эстония пережила эпидемию без больших потерь. Своевременно были приняты меры, объявлена самоизоляция. А люди здесь дисциплинированные, привыкли выполнять то, что государство велит.

– В Литве, если вышел без маски, штраф 250 евро. В Эстонии, видимо тоже все сурово в этом плане?

– Не в курсе. Я в категории 65 плюс, нам сказали: «Не хотите протянуть ноги, сидите дома, не гуляйте». Вот я и не стал испытывать судьбу, сидел дома. Вчера в больницу ездил, там на входе сразу маску выдают, у кого нет. Плюс жидкость для протирания рук.

– Валерий Викторович, помнится, у вас «Хаммер» был. Какова судьба машины?

– Жив-здоров, на ходу, несмотря на возраст. Что ему сделается, если автомобиль стоит на вооружении американской армии? На нем и езжу до сих пор.

– Не пугаются местные обыватели вашего «Хаммера»?

– Тут военнослужащие НАТО на таких ездят. Местные уже привыкли.