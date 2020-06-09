От Тихонова до Брагина. Рассказываем обо всех 14 главных тренерах нашей сборной - Советский спорт
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09 июня 2020 10:45ФутболДомрачев Владислав

От Тихонова до Брагина. Рассказываем обо всех 14 главных тренерах нашей сборной

Начинаем сериал о наставниках нашей сборной в новой истории отечественного хоккея с Виктора Тихонова.

Несколько вступительных слов. За начало отчета примем Олимпийские игры 1992 года, которые прошли во Франции. Турнир хоккеистов принял горнолыжный курорт Мерибель.

Тренеров у нас назначали по-разному: за текущие заслуги, за былые заслуги, по остаточному принципу от безысходности, по телефону… Об всем этом постараемся рассказать в цикле заметок.

Итак, огласим весь список в хронологическом порядке.

1. Виктор Тихонов: ЗОИ-1992*, 1994, ЧМ-1992, 2004

2. Борис Михайлов: ЧМ-1993*, 1994, 1995, 2001, 2002**, Кубок мира (КМ)-1996

3. Владимир Васильев: ЧМ-1996

4. Игорь Дмитриев: ЧМ-1997

5. Владимир Юрзинов-ст.: ЗОИ-1998**, ЧМ-1998

6. Александр Якушев: ЧМ-1999, 2000

7. Владимир Плющев: ЧМ-2003

8. Владимир Крикунов: ЧМ-2005**, 2006, ЗОИ-2006

9. Вячеслав Быков: ЧМ-2007**, 2008*, 2009*, 2010**, 2011, ЗОИ-2010

10. Зинэтула Билялетдинов: ЧМ-2012*, 2013, ЗОИ-2014, КМ-2004

11. Олег Знарок: ЧМ-2014*, 2015**, 2016**, 2017**, ЗОИ-2018*

12. Илья Воробьев: ЧМ-2018, 2019**

13. Алексей Кудашов: три этапа Евротура

14. Валерий Брагин: ?

* - победный турнир (золото)

** - медальный, но победный турнир (серебро, бронза)

В конце подведем итоги и предложим рейтинг тренеров. А также ранжируем по значимости успехи и неудачи сборной.

Сегодня рассказ о Викторе Тихонове, которому 4 июня исполнилось бы 90 лет.

Перед Олимпиадой в Мерибеле никто всерьез нашу сборную не рассматривал. Ее, как не раз говорилось-писалось, называли «детский сад». К тому же она выступала под белым олимпийским флагом. В ее составе остались всего три олимпийских чемпиона – Вячеслав Быков, Андрей Хомутов (двукратный), Игорь Кравчук. Сорвалась договоренность с Валерием Каменским, который после Игр должен был отправиться за океан. Но лучший хоккеист СССР сезона-1990/91 перед Кубком Канады-1991 сломал ногу и уехал восстанавливаться в Северную Америку.

Тихонову пришлось включить в состав необстрелянную молодежь – вратарь Николай Хабибулин, защитник Дарюс Каспарайтис и нападающий Алексей Ковалев в январе вернулись в золотом с молодежного чемпионата мира. Однако команда сплотилась и прыгнула выше головы. Очень кстати оказалось возвращение в сборную Владимира Юрзинова, уволенного после ЧМ-1987 в Вене, где наши довольствовались серебром, не потерпев ни одного поражения. Именно его динамовцы составляли костяк сборной. В финале – это был первый турнир ИИИХФ, проводимый по схеме с плей-офф – «детский сад» по делу одолел канадцев с их восходящей звездой Эриком Линдросом.

На ЧМ-1992 в Братиславу/Прагу отправилась уже сборная России. Увы, без олимпийских героев Быкова и Хомутова. «Мы были выжаты, как лимоны, поэтому заранее отказались», - рассказал капитан команды в Мерибеле Быков.

Тихонову нужен был проверенный ветеран. Он пригласил на контрольные матчи Владимира Крутова, но тот оказался не готов из-за слабой «физики». Капитаном сборной России первого созыва стал Виталий Прохоров, он хорошо знал английский, что было важно.

Победив хозяев (4:2) и заняв первое место в группе, наша малоопытная команда уступила в четвертьфинале шведам (0:2) и впервые в истории осталась без медалей.

ФХР во главе с новым президентом Владимиром Петровым сделала оргвыводы – назначив главным тренером первой сборной Бориса Михайлова, но оставив Тихонова у руля олимпийской. Парадокс в том, что игроки кочевали из одной команды в другую.

Олимпийцы сенсационно выиграли Приз «Известий»-1992, а михайловцы по главе с Быковым довольствовались бронзой. Это произвело сильное впечатление. Вскоре Михайлов реабилитировался, завоевав для России первое золото на чемпионатах мира.

А олимпийцы Тихонова заняли четвертое место на внеплановой Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере. Не смогли приехать в Норвегию Быков и Хомутов, их не отпустил клуб «Фрибург» из Швейцарии (там продолжался чемпионат страны). Из фарм-клуба «Торонто» прибыл Алексей Кудашов. Команда, сформированная из игроков российского чемпионата, дважды проиграла финнам с общим счетом 0:9. Тихонов задействовал всех трех вратарей – Сергея Абрамова, Валерия Иванникова и Сергея Зуева. Олимпионика-1992 Хабибулина в сборную не пригласили. Почему? Об этом расскажем в другой раз.

Тихонов нервничал, ругал игроков. После турнира его безжалостно ругал Анатолий Тарасов. Ведь наша сборная впервые осталась вне пьедестала. Скорее всего, отец-основатель отечественного хоккея сводил счеты с тренером, который превзошел его титулам-регалиям.

Однако объективно наша сборная не провалилась, а заняла свое место. Увы, в Лиллехаммере прыжка выше головы мы не увидели.

На ЧМ-1996 в Вене главный тренер сборной Владимир Васильев пригласил Тихонова в свой штаб. Виктор Васильевич с удовольствием согласился. А вот Юрзинов в олимпийском Нагано-1998 о своем соратнике не вспомнил. А скорее всего, побоялся старых трений Тихонова и игроков.

В 2003-м Тихонов опять возглавил сборную. Он катком прошелся по своему предшественнику Владимиру Плющеву, потерпевшему неудачу на ЧМ-2003. Все верили, что мэтр сумеет вернуть Россию хотя бы на пьедестал. В то время Виктор Васильевич тренировал ЦСКА, за призовые места не боровшийся. В сборную тогда, мягко говоря, не рвались. Перед финским этапом Евротура не приехал на сбор в Одинцове Юрзинов, пришлось на лед выходить менеджеру сборной Алексею Касатонову.

На ЧМ-2004 в Остраве/Праге наша сборная не добралась до столицы Чехии, не пробившись в плей-офф. Тихонов разругался с Ильей Ковальчуком, к тому времени бронзовым призером Олимпиады. На фоне этого конфликта как-то стороной прошел дебют на крупных турнирах Александр Овечкина.

Тихонову не удалось усидеть на двух стульях. В ЦСКА его заменил Вячеслав Быков (Виктор Васильевич остался президентом клуба без права подписи), а сборную возглавил Зинэтула Билялетдинов. Так печально завершилась большая карьера самого титулованного тренера в мире.

Продолжение следует…

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