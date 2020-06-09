От Тихонова до Брагина. Рассказываем обо всех 14 главных тренерах нашей сборной

Несколько вступительных слов. За начало отчета примем Олимпийские игры 1992 года, которые прошли во Франции. Турнир хоккеистов принял горнолыжный курорт Мерибель.

Тренеров у нас назначали по-разному: за текущие заслуги, за былые заслуги, по остаточному принципу от безысходности, по телефону… Об всем этом постараемся рассказать в цикле заметок.

Итак, огласим весь список в хронологическом порядке.

1. Виктор Тихонов: ЗОИ-1992*, 1994, ЧМ-1992, 2004 2. Борис Михайлов: ЧМ-1993*, 1994, 1995, 2001, 2002**, Кубок мира (КМ)-1996 3. Владимир Васильев: ЧМ-1996 4. Игорь Дмитриев: ЧМ-1997 5. Владимир Юрзинов-ст.: ЗОИ-1998**, ЧМ-1998 6. Александр Якушев: ЧМ-1999, 2000 7. Владимир Плющев: ЧМ-2003 8. Владимир Крикунов: ЧМ-2005**, 2006, ЗОИ-2006 9. Вячеслав Быков: ЧМ-2007**, 2008*, 2009*, 2010**, 2011, ЗОИ-2010 10. Зинэтула Билялетдинов: ЧМ-2012*, 2013, ЗОИ-2014, КМ-2004 11. Олег Знарок: ЧМ-2014*, 2015**, 2016**, 2017**, ЗОИ-2018* 12. Илья Воробьев: ЧМ-2018, 2019** 13. Алексей Кудашов: три этапа Евротура 14. Валерий Брагин: ?

* - победный турнир (золото)

** - медальный, но победный турнир (серебро, бронза)

В конце подведем итоги и предложим рейтинг тренеров. А также ранжируем по значимости успехи и неудачи сборной.

Сегодня рассказ о Викторе Тихонове, которому 4 июня исполнилось бы 90 лет.

Перед Олимпиадой в Мерибеле никто всерьез нашу сборную не рассматривал. Ее, как не раз говорилось-писалось, называли «детский сад». К тому же она выступала под белым олимпийским флагом. В ее составе остались всего три олимпийских чемпиона – Вячеслав Быков, Андрей Хомутов (двукратный), Игорь Кравчук. Сорвалась договоренность с Валерием Каменским, который после Игр должен был отправиться за океан. Но лучший хоккеист СССР сезона-1990/91 перед Кубком Канады-1991 сломал ногу и уехал восстанавливаться в Северную Америку.

Тихонову пришлось включить в состав необстрелянную молодежь – вратарь Николай Хабибулин, защитник Дарюс Каспарайтис и нападающий Алексей Ковалев в январе вернулись в золотом с молодежного чемпионата мира. Однако команда сплотилась и прыгнула выше головы. Очень кстати оказалось возвращение в сборную Владимира Юрзинова, уволенного после ЧМ-1987 в Вене, где наши довольствовались серебром, не потерпев ни одного поражения. Именно его динамовцы составляли костяк сборной. В финале – это был первый турнир ИИИХФ, проводимый по схеме с плей-офф – «детский сад» по делу одолел канадцев с их восходящей звездой Эриком Линдросом.

На ЧМ-1992 в Братиславу/Прагу отправилась уже сборная России. Увы, без олимпийских героев Быкова и Хомутова. «Мы были выжаты, как лимоны, поэтому заранее отказались», - рассказал капитан команды в Мерибеле Быков.

Тихонову нужен был проверенный ветеран. Он пригласил на контрольные матчи Владимира Крутова, но тот оказался не готов из-за слабой «физики». Капитаном сборной России первого созыва стал Виталий Прохоров, он хорошо знал английский, что было важно.

Победив хозяев (4:2) и заняв первое место в группе, наша малоопытная команда уступила в четвертьфинале шведам (0:2) и впервые в истории осталась без медалей.

ФХР во главе с новым президентом Владимиром Петровым сделала оргвыводы – назначив главным тренером первой сборной Бориса Михайлова, но оставив Тихонова у руля олимпийской. Парадокс в том, что игроки кочевали из одной команды в другую.

Олимпийцы сенсационно выиграли Приз «Известий»-1992, а михайловцы по главе с Быковым довольствовались бронзой. Это произвело сильное впечатление. Вскоре Михайлов реабилитировался, завоевав для России первое золото на чемпионатах мира.

А олимпийцы Тихонова заняли четвертое место на внеплановой Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере. Не смогли приехать в Норвегию Быков и Хомутов, их не отпустил клуб «Фрибург» из Швейцарии (там продолжался чемпионат страны). Из фарм-клуба «Торонто» прибыл Алексей Кудашов. Команда, сформированная из игроков российского чемпионата, дважды проиграла финнам с общим счетом 0:9. Тихонов задействовал всех трех вратарей – Сергея Абрамова, Валерия Иванникова и Сергея Зуева. Олимпионика-1992 Хабибулина в сборную не пригласили. Почему? Об этом расскажем в другой раз.

Тихонов нервничал, ругал игроков. После турнира его безжалостно ругал Анатолий Тарасов. Ведь наша сборная впервые осталась вне пьедестала. Скорее всего, отец-основатель отечественного хоккея сводил счеты с тренером, который превзошел его титулам-регалиям.

Однако объективно наша сборная не провалилась, а заняла свое место. Увы, в Лиллехаммере прыжка выше головы мы не увидели.

На ЧМ-1996 в Вене главный тренер сборной Владимир Васильев пригласил Тихонова в свой штаб. Виктор Васильевич с удовольствием согласился. А вот Юрзинов в олимпийском Нагано-1998 о своем соратнике не вспомнил. А скорее всего, побоялся старых трений Тихонова и игроков.

В 2003-м Тихонов опять возглавил сборную. Он катком прошелся по своему предшественнику Владимиру Плющеву, потерпевшему неудачу на ЧМ-2003. Все верили, что мэтр сумеет вернуть Россию хотя бы на пьедестал. В то время Виктор Васильевич тренировал ЦСКА, за призовые места не боровшийся. В сборную тогда, мягко говоря, не рвались. Перед финским этапом Евротура не приехал на сбор в Одинцове Юрзинов, пришлось на лед выходить менеджеру сборной Алексею Касатонову.

На ЧМ-2004 в Остраве/Праге наша сборная не добралась до столицы Чехии, не пробившись в плей-офф. Тихонов разругался с Ильей Ковальчуком, к тому времени бронзовым призером Олимпиады. На фоне этого конфликта как-то стороной прошел дебют на крупных турнирах Александр Овечкина.

Тихонову не удалось усидеть на двух стульях. В ЦСКА его заменил Вячеслав Быков (Виктор Васильевич остался президентом клуба без права подписи), а сборную возглавил Зинэтула Билялетдинов. Так печально завершилась большая карьера самого титулованного тренера в мире.

Продолжение следует…