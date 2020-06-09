Андрей Червиченко: Либерал с перебором Ефремов долго к этому убийству шел и все-таки пришел

- Знаете, что произошло с Ефремовым?
- Да. Читал. Что могу сказать? Пьяная мразь давно к этому шла и дошла. Считаю, он должен получить по полной программе.
- За ДТП со смертельным исходом по вине водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, могут дать 12 лет. Думаете, Ефремов их получит?
- А что должно способствовать тому, чтобы он их не получил? Пьяный вдребадан человек убивает другого человека. Какое может быть оправдание? Это счастье, что он убил только одного и что более молодые ребята сумели увернуться. Судя по полету его джипа, пострадать могли не одна, не две и даже не три встречные машины. Могло быть все гораздо хуже.
- Сначала сообщалось, что Ефремов в машине был с двумя пассажирами, потом эту информацию не подтвердили.
- Я читал. Там Иван Стебунов говорит, что его с женой не было в машине. Вполне возможно, что Ефремов действительно был один. А может, и нет. По-моему, это никак не влияет на ситуацию.
- Но люди, которые, возможно, находились с ним в машине, могли до этого отговорить Ефремова садиться за руль в таком состоянии. 2,1 промилле – это же сильное опьянение.
- Это да. Я не знаю, откуда Ефремов ехал в таком состоянии, но явно кто-то был в курсе, что невменяемый человек садится за руль и что это может привести к ужасным последствиям. Но, с другой стороны, по тем видео, которые раньше появлялись в сети, видно, что на этого человека повлиять нельзя. Он постоянно в таком состоянии где-то куражился. То с полицейскими разбирается во время протестов в Москве, то еще где-то. Он долго к этому шел и все-таки пришел.
К тому же, до этого все настолько ужесточили в плане пандемии. Я просто не знаю, до полуночи это произошло или после. Но получается, что, возможно, надо было пропуск иметь на машину и все остальное… Впрочем, это, конечно, мелочи. Я считаю, это абсолютно ублюдский поступок. И наказание должно быть максимальное, потому что невиновный человек не должен погибать из-за того, что кто-то пьяным садится за руль.
- Пока Ефремову избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
- Не знаю, правильно ли это. Я не исключаю, что под подпиской он может то же самое повторить. А что помешает? Только разбитая машина…
Бывают ситуации, когда люди не справляются с управлением, засыпают за рулем. Можно войти в положение, как-то объяснить. А здесь, вы же смотрели на видео, что человек еле на ногах стоит. Какие могут быть оправдания? Это же Садовое кольцо. Там все время оживленное движение. По идее, могло быть такое месиво!
- Как считаете, Ефремов может повторить судьбу Александра Кокорина и Павла Мамаева? Используют ли его в качестве показательного примера, что перед законом все равны?
- Кокорин с Мамаевым по сравнению с Ефремовым – это так…Они ответили за свое деяние, и это говорит о том, что наше общество более-менее здорово. Но там ребята просто похулиганили, без смертей. Набитая морда – это не такая большая трагедия. Есть бытовые конфликты, люди дерутся, отстаивают свою позицию.
А здесь, какая разница, как убить: взять нож и пырнуть человека или сесть в машину и столкнуться лоб в лоб? С ножом хотя бы есть какой-то повод, а здесь просто без повода получается. Просто потому, что парень решил загулять, на улице должен кто-то погибнуть.
- Вы лично знакомы с Ефремовым?
- Я видел его на футболе. Он же болельщик «Спартака». Но чтобы выпивать или встречаться с ним в одной компании, такого не было. Честно говоря, мне он не очень приятен.
- Из-за своего образа жизни?
- И образ жизни, и его политическая позиция, что он записной либерал с перебором, мне не близки. Можно, конечно, стоять на любых позициях, но поливать дерьмом свою страну, на мой взгляд, не совсем правильно.
Болельщику «Спартака» актеру Михаилу Ефремову грозит тюрьма. Он стал виновником смертельного ДТП