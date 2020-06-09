Андрей Червиченко: Либерал с перебором Ефремов долго к этому убийству шел и все-таки пришел

- Знаете, что произошло с Ефремовым?

- Да. Читал. Что могу сказать? Пьяная мразь давно к этому шла и дошла. Считаю, он должен получить по полной программе.

- За ДТП со смертельным исходом по вине водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, могут дать 12 лет. Думаете, Ефремов их получит?

- А что должно способствовать тому, чтобы он их не получил? Пьяный вдребадан человек убивает другого человека. Какое может быть оправдание? Это счастье, что он убил только одного и что более молодые ребята сумели увернуться. Судя по полету его джипа, пострадать могли не одна, не две и даже не три встречные машины. Могло быть все гораздо хуже.

- Сначала сообщалось, что Ефремов в машине был с двумя пассажирами, потом эту информацию не подтвердили.

- Я читал. Там Иван Стебунов говорит, что его с женой не было в машине. Вполне возможно, что Ефремов действительно был один. А может, и нет. По-моему, это никак не влияет на ситуацию.

- Но люди, которые, возможно, находились с ним в машине, могли до этого отговорить Ефремова садиться за руль в таком состоянии. 2,1 промилле – это же сильное опьянение.

- Это да. Я не знаю, откуда Ефремов ехал в таком состоянии, но явно кто-то был в курсе, что невменяемый человек садится за руль и что это может привести к ужасным последствиям. Но, с другой стороны, по тем видео, которые раньше появлялись в сети, видно, что на этого человека повлиять нельзя. Он постоянно в таком состоянии где-то куражился. То с полицейскими разбирается во время протестов в Москве, то еще где-то. Он долго к этому шел и все-таки пришел.

К тому же, до этого все настолько ужесточили в плане пандемии. Я просто не знаю, до полуночи это произошло или после. Но получается, что, возможно, надо было пропуск иметь на машину и все остальное… Впрочем, это, конечно, мелочи. Я считаю, это абсолютно ублюдский поступок. И наказание должно быть максимальное, потому что невиновный человек не должен погибать из-за того, что кто-то пьяным садится за руль.

- Пока Ефремову избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

- Не знаю, правильно ли это. Я не исключаю, что под подпиской он может то же самое повторить. А что помешает? Только разбитая машина…

Бывают ситуации, когда люди не справляются с управлением, засыпают за рулем. Можно войти в положение, как-то объяснить. А здесь, вы же смотрели на видео, что человек еле на ногах стоит. Какие могут быть оправдания? Это же Садовое кольцо. Там все время оживленное движение. По идее, могло быть такое месиво!

- Как считаете, Ефремов может повторить судьбу Александра Кокорина и Павла Мамаева? Используют ли его в качестве показательного примера, что перед законом все равны?

- Кокорин с Мамаевым по сравнению с Ефремовым – это так…Они ответили за свое деяние, и это говорит о том, что наше общество более-менее здорово. Но там ребята просто похулиганили, без смертей. Набитая морда – это не такая большая трагедия. Есть бытовые конфликты, люди дерутся, отстаивают свою позицию.

А здесь, какая разница, как убить: взять нож и пырнуть человека или сесть в машину и столкнуться лоб в лоб? С ножом хотя бы есть какой-то повод, а здесь просто без повода получается. Просто потому, что парень решил загулять, на улице должен кто-то погибнуть.

- Вы лично знакомы с Ефремовым?

- Я видел его на футболе. Он же болельщик «Спартака». Но чтобы выпивать или встречаться с ним в одной компании, такого не было. Честно говоря, мне он не очень приятен.

- Из-за своего образа жизни?

- И образ жизни, и его политическая позиция, что он записной либерал с перебором, мне не близки. Можно, конечно, стоять на любых позициях, но поливать дерьмом свою страну, на мой взгляд, не совсем правильно.